Rusya'dan ABD'nin nÃ¼kleer anlaÅŸmadan Ã§ekilme aÃ§Ä±klamasÄ±na yanÄ±t

Trump'Ä±n RusyaÂ ile imzalanan Orta Menzilli NÃ¼kleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ±'ndan Ã§ekileceÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±na Rusya'dan yanÄ±t: Ã‡ok tehlikeli bir adÄ±m

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Rusya ile imzalanan "Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ±"ndan çekileceÄŸini açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Rusya'dan ABD'ye yanÄ±t geldi. Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sergey Ryabkov, Trump'Ä±n açÄ±klamasÄ±na "Çok tehlikeli bir adÄ±m" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Trump, Rusya'nÄ±n "Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ±"nÄ± ihlal ettiÄŸini belirterek anlaÅŸmadan çekileceÄŸini söylemiÅŸti. Trump, "Biz anlaÅŸmada kalan taraf olduk ve anlaÅŸmaya saygÄ± gösterdik ancak Rusya ne yazÄ±k ki bu anlaÅŸmaya saygÄ± göstermedi bu nedenle anlaÅŸmayÄ± feshedeceÄŸiz, anlaÅŸmadan çekileceÄŸiz" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Sputnik'in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ryabkov, Trump'Ä±n açÄ±klamasÄ±nÄ± "Çok tehlikeli bir adÄ±m" sözleriyle deÄŸerlendirdi. Ryabkov, ABD'nin Rusya'yÄ± stratejik istikrar konusunda taviz vermeye ikna etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Ryabkov, Rusya'nÄ±n anlaÅŸmayÄ± ihlal ettiÄŸine dair suçlamalarÄ±n temelsiz olduÄŸunu ve bu suçlamalarla ABD'nin kendi ihlallerini örtbas etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor izlenimi yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

ABD'nin anlaÅŸmalardan tek taraflÄ± olarak çekilmesi halinde Rusya'nÄ±n askeri seçenekler de dahil bir dizi karÅŸÄ± önlem alacaÄŸÄ±nÄ± belirten Rybakov, Orta ve KÄ±sa Menzilli Füzeler AnlaÅŸmasÄ± ile ilgili sorunlarÄ±n çözülmesi için ABD ile diyalogda Ä±srarcÄ± olacaklarÄ±nÄ± da ekledi.

1987'de Washington'da imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler AnlaÅŸmasÄ±, Rusya ve ABD'nin menzili 300-3400 mil olan karadan atÄ±lan güdümlü füzesi almasÄ±nÄ±, üretmesini ya da test etmesini yasaklÄ±yor. ABD, Rusya'yÄ± sÄ±k sÄ±k bu anlaÅŸmayÄ± ihlal etmekle suçluyordu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 11:10

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