AP: KaÅŸÄ±kÃ§Ä±, TÃ¼rkiye'yi yeni OrtadoÄŸu'nun temeli olarak gÃ¶rÃ¼yordu

ABD merkezli Associated Press haber ajansÄ±, 'KaÅŸÄ±kÃ§Ä±, TÃ¼rkiye'yi yeni OrtadoÄŸu'nun temeli olarak gÃ¶rÃ¼yordu' baÅŸlÄ±klÄ± bir makale yayÄ±mladÄ±.

Associated Press (AP) haber ajansÄ±nÄ±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± bir makalede Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n, Türkiye'yi "yeni OrtadoÄŸu'nun oluÅŸumundaki en kilit ülke olarak gördüÄŸü" aktarÄ±ldÄ±.

ABD merkezli ajansta Sarah El Deeb imzasÄ±yla yer alan "KaÅŸÄ±kçÄ±, Türkiye'yi yeni OrtadoÄŸu'nun temeli olarak görüyordu" baÅŸlÄ±klÄ± makalede, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Türkiye ile iliÅŸkileri ve OrtadoÄŸu'ya dair görüÅŸlerine yer verildi.

KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±yla yapÄ±lan röportajlarÄ±n bir araya getirildiÄŸi makalede, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Türkiye'de birçok projeye imza atmak için çalÄ±ÅŸmalar yürüttüÄŸü kaydedildi.

Makalede, "KaÅŸÄ±kçÄ±, Türk niÅŸanlÄ±sÄ±yla 3 Ekim'de evlenmeyi planlÄ±yordu. Ä°stanbul'da bir ev satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ± ve daha önce yerleÅŸtiÄŸi ABD'nin Virginia eyaleti ile Ä°stanbul arasÄ±nda hayatÄ±nÄ± bölüÅŸtürmeyi düÅŸünüyordu ancak o konsolosluktan hiç çÄ±kmadÄ±" ifadesine yer verildi.

Makalede, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n arkadaÅŸÄ± Suriyeli film yapÄ±mcÄ±sÄ± Ä°yad El HacÄ±'nÄ±n, "Bazen ülkelerimizden uzakta iki yabancÄ± olarak oturup Türkiye ve ABD'deki Araplar hakkÄ±nda konuÅŸurduk. Sürgünde yaÅŸamaktan dolayÄ± acÄ± duyuyordu ama aynÄ± zamanda görüÅŸlerini serbestçe dile getirmekten ve yeni hayatÄ±ndan dolayÄ± memnundu" ÅŸeklindeki görüÅŸü aktarÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul'daki Türk Arap Medya DerneÄŸi yöneticisi Fatih Öke'nin, "Burada bazÄ± ortak projeler yapmak üzere KaÅŸÄ±kçÄ± ile planlamalar yapÄ±yorduk. Kendisi bizim için deÄŸerli tavsiyelerde bulunurdu" ifadesinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± makalede, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Suriye konusundaki hassasiyetine de vurgu yapÄ±ldÄ±.

"KaÅŸÄ±kçÄ± son röportajlarÄ±nda Türkiye'nin Suriye politikasÄ±na destek verirken, kendi ülkesinin duruÅŸunu eleÅŸtiriyordu" denilen yazÄ±da, Suudi Arabistan'Ä±n ABD ile yakÄ±nlaÅŸmasÄ± sonucunda Suriye'deki duruÅŸunu da Washington eksenli olarak belirlediÄŸine iÅŸaret edildi. AyrÄ±ca KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n, Riyad'Ä±n Yemen ve Katar politikalarÄ±nÄ± da sÄ±k sÄ±k eleÅŸtirdiÄŸi belirtildi.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdikten sonra kendisinden haber alÄ±namayan KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n "konsolosluk binasÄ±nda yaÅŸanan arbede sonucunda öldüÄŸünü" açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Suudi Arabistan resmi haber ajansÄ± SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yürüttüÄŸü soruÅŸturma neticesinde, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na geldiÄŸi sÄ±rada burada bulunan baÅŸka Suudi vatandaÅŸlarla tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±, tartÄ±ÅŸmanÄ±n arbedeye dönüÅŸtüÄŸü ve bunun sonucunda KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi iddia edilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Suudi Arabistan'Ä±n KaÅŸÄ±kÃ§Ä± aÃ§Ä±klamasÄ±na dÃ¼nyadan tepkiler ve destekler

Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± kimdir?

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