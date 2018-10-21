Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™dan sosyal devlet iÃ§in garip Ã¶lÃ§Ã¼

YaÅŸlÄ± birinin kendisine 'HanÄ±mlara para veriyorsunuz, evlenemiyoruz' dediÄŸini aktaran YÄ±ldÄ±rÄ±m: Sosyal devletin Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼nÃ¼ yerinde tutmakta fayda var.

TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, yeniden evlenmek isteyen ‘yaÅŸlÄ± amca’larÄ±n taleplerinin yerine getirilmesi için kadÄ±nlara yapÄ±lan yardÄ±mlarÄ± hatÄ±rlatarak “sosyal devletin ölçüÅŸünün, ayarÄ±nÄ±n tutturulmasÄ±” gerektiÄŸini savundu.

Erzincan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Üniversitesi’nde düzenlenen, ‘2023 Vizyonunda Özel EÄŸitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü’ çalÄ±ÅŸtayÄ±nda konuÅŸan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Türkiye’nin sosyal devlet olma alanÄ±nda son 15 yÄ±lda büyük mesafe kat ettiÄŸini belirterek, “Türkiye'nin toplam sosyal destekleri 2002’de 3 milyar 100 milyondu, ÅŸu an yÄ±llÄ±k 52 milyar lira sosyal destek yapÄ±lÄ±yor” dedi. Daha sonra ise bir anÄ±sÄ±nÄ± anlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸöyle devam etti:

“Ancak önceki ziyaretlerden birinde yaÅŸlÄ± bir amca geldi, hanÄ±mÄ± vefat etmiÅŸ evlenecek, bir türlü evlenemiyor, beni evlendir dedi. HanÄ±mlara para veriyorsunuz kimse yüzümüze bakmÄ±yor, evlenemiyoruz dedi. DolayÄ±sÄ±yla sosyal devletin de ölçüsünü, ayarÄ±nÄ± yerinde tutmakta fayda var.” (HABER MERKEZÄ°)

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m asimilasyon ifadesini â€˜kaba ve yaralayÄ±cÄ±â€™ buldu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 10:37

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