BozdaÄŸ'dan BahÃ§eli'ye: Kimseden korkum yok

Anayasa Komisyonu BaÅŸkanÄ± Bekir BozdaÄŸ'dan "Ã–ÄŸrenci AndÄ±" aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± eleÅŸtiren Devlet BahÃ§eli'ye yanÄ±t: Kimseden korkum yok

DanÄ±ÅŸtay'Ä±n 'ÖÄŸrenci AndÄ±'nÄ± kaldÄ±ran hükmü iptal etmesine dair tartÄ±ÅŸmalar sürüyor.

Anayasa Komisyonu BaÅŸkanÄ± Bekir BozdaÄŸ, DanÄ±ÅŸtay'Ä±n "ÖÄŸrenci andÄ±" hakkÄ±ndaki kararÄ±na yönelik açÄ±klamalarÄ±nÄ± eleÅŸtiren MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'ye Twitter'dan yanÄ±t verdi. BozdaÄŸ "Kimseden korkum yok" ifadelerini kullandÄ±.

Bahçeli, DanÄ±ÅŸtay'Ä±n kararÄ±nÄ± deÄŸerlendiren BozdaÄŸ'Ä± ÅŸu sözlerle eleÅŸtirmiÅŸti: “SayÄ±n BozdaÄŸ Kürdüm, özgürüm diyebilir. Dilini tutan yoktur. Sus otur yerine diyen de yoktur. Buyursun, mizaç ve meÅŸrebine müzahir deÄŸerlendirmesini yapsÄ±n. Türk milleti kendisini en güzel ve yüksek mevkilere taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±r. Ama kendisi Türk milletini düÅŸürmeyi aklÄ±ndan geçirmesin. AndÄ±mÄ±zÄ± fÄ±trat ve köküne uygun okumak isteyen varsa kendi bilir. Ancak Türk milletinin AndÄ±na kimse karÄ±ÅŸmasÄ±n, hiç kimse ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±n. PKK’lÄ±yÄ±m, bölücüyüm, Kürdistan için çalÄ±ÅŸÄ±rÄ±m diyen varsa cezasÄ± bellidir, sonuçlarÄ±na katlanacaktÄ±r. UyarÄ±yorum, SayÄ±n BozdaÄŸ buna çok dikkat etsin. 81 ilde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapan malum bir sendikanÄ±n baÅŸkanÄ± da durum muhasebesi ve özeleÅŸtiriyi yapacak milliliÄŸi göstersin”

BozdaÄŸ, Bahçeli'nin açÄ±klamasÄ±na Twitter hesabÄ±ndan yanÄ±t verdi: "Aleni tehditlere de tahtÄ±nda tehdit gizli uyarÄ±lara da cevabÄ±m ÅŸudur: Bu dünyada muhafÄ±zÄ±mÄ±n daima Rabbim olduÄŸuna inandÄ±m. MuhafÄ±zÄ±nÄ±n Allah olduÄŸuna inananlarÄ±n kimseden korkusu olmadÄ±ÄŸÄ± gibi benim de kimseden korkum yoktur. Vekil ve muhafÄ±z olarak Allah yeter…” (HABER MERKEZÄ°)

3)Aleni tehditlere de tahtÄ±nda tehdit gizli uyarÄ±lara da cevabÄ±m ÅŸudur:



Bu dünyada muhafÄ±zÄ±mÄ±n daima Rabbim olduÄŸuna inandÄ±m.



MuhafÄ±zÄ±nÄ±n Allah olduÄŸuna inananlarÄ±n kimseden korkusu olmadÄ±ÄŸÄ± gibi benim de kimseden korkum yoktur.



Vekil ve muhafÄ±z olarak Allah yeter... — Bekir BozdaÄŸ (@bybekirbozdag) 20 Ekim 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 10:20

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