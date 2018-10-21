PerinÃ§ek: Peygamberimiz mÃ¼stesna bir insandÄ±r, bÃ¼yÃ¼k bir devrimcidir

Yeni Akit yazarÄ± Mehmet KoÃ§ak, DoÄŸu PerinÃ§ekâ€™in 'Ateist deÄŸil MÃ¼slÃ¼manÄ±m. Cuma namazlarÄ±na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum' dediÄŸini aktardÄ±.

Yeni Akit yazarÄ± Mehmet Koçak, "DoÄŸu Perinçek:Ateist deÄŸil MüslümanÄ±m" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±nda Vatan Partisi Genel BaÅŸkanÄ± DoÄŸu Perinçek’in "Bayram namazlarÄ±nÄ± kaçÄ±rmam, Cuma namazlarÄ±na vakit nispetinde gitmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Hz Peygamberimiz müstesna bir insandÄ±r. Zulme karÅŸÄ± birleÅŸtirici olan ümmet anlayÄ±ÅŸÄ±yla kabileleri Ä°slam’Ä±n temel prensiplerinde birleÅŸtirmeyi baÅŸaran büyük bir devrimcidir" dediÄŸini aktardÄ±.

Koçak, Mustafa ArmaÄŸan ile birlikte Vatan Partisi Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nda Perinçek'le görüÅŸtüklerini yazdÄ±. GerçekleÅŸtirilen görüÅŸmede Perinçek’in "Ä°slamiyet ile Türkler, ticaret ve medeniyet ile ahlaki deÄŸerleri yüceltmiÅŸlerdir. Ümmet anlayÄ±ÅŸÄ± ile de çeÅŸitli etnik kökenden gelen topluluklarÄ± bir arada tutmuÅŸlardÄ±r" dediÄŸini kaydeden Koçak, köÅŸe yazÄ±sÄ±nda Perinçek’in ÅŸu görüÅŸlerine yer verdi:

“Ben inançlar üzerinden siyaset yapÄ±lmasÄ±nÄ± ve o yüce deÄŸerlerin istismarÄ±na Ä±srarla karÅŸÄ±yÄ±m. Ancak, merakÄ±nÄ±zÄ± gidermek için ifade edeyim ki ben ateist deÄŸil MüslümanÄ±m.

Bayram namazlarÄ±nÄ± kaçÄ±rmam, Cuma namazlarÄ±na vakit nispetinde gitmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorum.

Hz Peygamberimiz müstesna bir insandÄ±r. Zulme karÅŸÄ± birleÅŸtirici olan ümmet anlayÄ±ÅŸÄ±yla kabileleri Ä°slam’Ä±n temel prensiplerinde birleÅŸtirmeyi baÅŸaran büyük bir devrimcidir.Ümmetin birleÅŸtirici ruhundan uygarlÄ±kla bütünleÅŸen medeniyetler doÄŸmuÅŸtur.

Ä°slamiyet ile Türkler, ticaret ve medeniyet ile ahlaki deÄŸerleri yüceltmiÅŸlerdir. Ümmet anlayÄ±ÅŸÄ± ile de çeÅŸitli etnik kökenden gelen topluluklarÄ± bir arada tutmuÅŸlardÄ±r.

Bugün Ä°slam dünyasÄ±ndaki daÄŸÄ±nÄ±klÄ±k ancak ümmet anlayÄ±ÅŸÄ±yla aÅŸÄ±labilir."

Perinçek, daha önce de "Bugün Türkiye'ye tehdit Amerika'dan geliyor, Ä°srail'den geliyor. Ona karÅŸÄ± en geniÅŸ cepheyi kurmak lazÄ±m. Tayyip ErdoÄŸan da bunun içindedir. Amerika ve Ä°srail tehdidine karÅŸÄ± Tayyip ErdoÄŸan'la da birleÅŸilebilir" demiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

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PerinÃ§ek: ABD ve Ä°srail tehdidine karÅŸÄ± ErdoÄŸan'la da birleÅŸilebilir

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 09:34

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