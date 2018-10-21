Ä°ÅŸ BankasÄ± raporu: Yem sanayisi ithalata baÄŸlÄ±, tarÄ±mcÄ±lÄ±k Ã§Ä±kmazdaâ€¦

Ä°ÅŸ BankasÄ±â€™nÄ±n â€˜BÃ¼yÃ¼kbaÅŸ HayvancÄ±lÄ±k SektÃ¶rÃ¼â€™ raporunda dÃ¼ÅŸmeyen kÄ±rmÄ±zÄ± et fiyatlarÄ±na ve tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde ithalata baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸa dikkat Ã§ekildi.

Ä°ÅŸ BankasÄ±’nÄ±n ‘BüyükbaÅŸ HayvancÄ±lÄ±k Sektörü’ raporunda, tarÄ±m sektörünün, ithalatla artÄ±rÄ±lan hayvan varlÄ±klarÄ± ile yine ithalatla saÄŸlanan ve artan girdi maliyetleri arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Raporda, ayrÄ±ca ithalata raÄŸmen düÅŸmeyen kÄ±rmÄ±zÄ± et fiyatlarÄ±na dikkat çekiliyor.

Cumhuriyet’ten Gamze Bal’Ä±n haberine göre raporda, kurdaki artÄ±ÅŸ sebebiyle ithalatla ilerleyen üretim modelinin artÄ±k sürdürülemez hale geldiÄŸi ifade edildi. Raporda, üreticilerin artan kurun etkisiyle önünü göremez hale geldiÄŸi belirtilirken tarÄ±mdaki yeni yatÄ±rÄ±mlarÄ±n da kur riski sebebiyle sekteye uÄŸrayacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ± çizildi.

DANA ETÄ°NÄ°N KÄ°LOSU EYLÜL AYINDA 45 TL'YÄ° AÅžTI

YapÄ±lan ithalata raÄŸmen et fiyatlarÄ±nÄ±n bir türlü düÅŸürülememesi ise, raporda dikkat çeken ikinci bir unsur. Ä°thalata raÄŸmen yurt içindeki fiyatlar sabit bile tutulamÄ±yor. 2017’nin Ocak-MayÄ±s döneminde 6.9 milyon dolar olan kÄ±rmÄ±zÄ± et ithalatÄ±, bu yÄ±lÄ±n aynÄ± döneminde 122.1 milyon dolara çÄ±ktÄ± ancak 2018’e 39 TL’den baÅŸlayan dana etinin kilogram fiyatÄ±, tarihi yüksek seviyesini aÅŸarak 43.7 TL’yi aÅŸtÄ±. TÜÄ°K verileri incelendiÄŸindeyse, dana etinin kilogram fiyatÄ±nÄ±n 2018 Eylül’de 45 TL’yi aÅŸtÄ±ÄŸÄ± görülüyor.

Et fiyatlarÄ±nda yaÅŸanan bu dalgalanmalarÄ±n sektörde öngörülebilirliÄŸi azalttÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ± raporda, aynÄ± zamanda bu belirsizliklerin uzun vadeli kapsayÄ±cÄ± çözümleri de zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ± çizildi.

'YEM MALÄ°YETÄ° YILBAÅžINDAN BU YANA YÜZDE 70'TEN FAZLA ARTTI'

BüyükbaÅŸ hayvan yetiÅŸtiriciliÄŸinde sürdürülebilirliÄŸi etkileyen unsurlardan biri de yem maliyetleri. Yüksek kur nedeniyle yalnÄ±zca yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana yem fiyatlarÄ± yüzde 70’in üzerinde arttÄ±. Enflasyonun üzerinde artan bu maliyetler, sektör temsilcilerinin de üzerinde durup uyardÄ±ÄŸÄ± bir konu. Bu durum Ä°ÅŸ BankasÄ±’nÄ±n raporunda da ÅŸu sözlerle ifade edildi:

“Türkiye’de yem imalatÄ±nda 50’den fazla sayÄ±da ithal ara mal kullanÄ±lÄ±yor. Soya fasulyesi, mÄ±sÄ±r ve içki sanayiinin posalarÄ± gibi ürünler yem sanayinin baÅŸlÄ±ca ithal ürünleri. 2016’da bu ara malÄ± ithalatÄ±na 1 milyar 966 milyon dolar ödenmiÅŸken, 2017’de bu sayÄ± 2 milyar 560 milyon dolara çÄ±ktÄ±. Son yÄ±llarda yem ithalatÄ±nÄ±n ivmelendiÄŸi ve yem sanayiisi giderek fazla oranda ithalata baÄŸÄ±mlÄ± hale geldi.”

Rapordaki tespit ve beklentiler özetle ÅŸöyle:

â– BüyükbaÅŸ hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki yapÄ±sal sorunlar uzun vadeli çözüm önerilerini içeren kapsamlÄ± bir bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±yla yeniden ele alÄ±nmalÄ±dÄ±r. Tüketici fiyatlarÄ±nda gözlenen hÄ±zlÄ± artÄ±ÅŸlarÄ±n, salt büyükbaÅŸ hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± odaÄŸÄ±na alan tedbirlerle çözülemediÄŸi gözlenmektedir.

â– TarÄ±m ürünlerinde olduÄŸu gibi hayvansal ürünlerde de üretici ve tüketici arasÄ±ndaki makasÄ±n geniÅŸlediÄŸi, alÄ±nan önlemlerin üretici aleyhine iÅŸlediÄŸi görülmektedir.

â– Türkiye’de büyükbaÅŸ hayvancÄ±lÄ±ÄŸa ciddi destek veriliyor. Ancak verilen desteklerin kÄ±rsal kalkÄ±nmayÄ± gözeten bütüncül yaklaÅŸÄ±mlardan uzak olduÄŸu dikkat çekiyor.

â– Üreticilerin kur riskine karÅŸÄ± sektörün büyük çoÄŸunluÄŸu önlem almamaktadÄ±r. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 09:19

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