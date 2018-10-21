Hakimler isyanda: 'Konkordato komiserliÄŸi talebinde bulunmayÄ±n'

Hakimler oda kapÄ±larÄ±na 'Konkordato komiserliÄŸi talebi veya bilirkiÅŸilik talepleri konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸme talebinde bulunulmamasÄ± rica olunur' yazÄ±sÄ± astÄ±.

Ekonomik krizle birlikte her geçen gün konkordato ilanlarÄ±na bir yenisi eklenirken adliyelerde de iÅŸ yükü arttÄ±. Konkordatoya iliÅŸkin sorulardan yorulan bazÄ± hakimler odalarÄ±nÄ±n kapÄ±larÄ±na yazÄ± asmak zorunda kaldÄ±.

Sözcü’den Taylan BüyükÅŸahin’in haberine göre, konkordatonun kapsamÄ±nÄ± henüz tam olarak bilmeyen avukatlar ve ÅŸirket yetkililerinin hâkimlere danÄ±ÅŸmak istemesi adliye koridorlarÄ±ndaki trafiÄŸi artÄ±rdÄ±. MakamlarÄ±nda sürekli konkordato sorularÄ±na maruz kalan hâkimler de odalarÄ±nÄ±n kapÄ±larÄ±na uyarÄ± yazÄ±larÄ± yazmak zorunda kaldÄ±.

ÇaÄŸlayan Adliyesi'nde asliye ticaret mahkemeleri hâkimlerinden bazÄ±larÄ± oda kapÄ±larÄ±na “Konkordato komiserliÄŸi talebi veya bilirkiÅŸilik talepleri konusunda görüÅŸme talebinde bulunulmamasÄ± rica olunur” yazÄ±sÄ± astÄ±. BazÄ± hâkimlerin ise “Hâkimlerle odada görüÅŸülmez, kanunen yasaktÄ±r” yazÄ±sÄ±nÄ± asmalarÄ± dikkat çekti.

KapÄ±ya astÄ±klarÄ± yazÄ±larda doÄŸrudan “suç” uyarÄ±sÄ±nda bulunan hâkimler, “Sadece duruÅŸmada görüÅŸülür. DuruÅŸma dÄ±ÅŸÄ±nda ifade edilmek istenen her ÅŸey ön bürodan veya UYAP'tan dilekçe ile verilir. Hâkime danÄ±ÅŸÄ±lmaz. Aksi hareket adil yargÄ±lamayÄ± etkilemeye teÅŸebbüs olur” ifadelerini kullanarak, ilgili kanun maddelerini de hatÄ±rlattÄ±lar. (HABER MERKEZÄ°)

Konkordato nedir? Konkordato (iflas anlaÅŸmasÄ±) ilan edince ne olur?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 08:59

www.evrensel.net