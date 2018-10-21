HDP'den ErdoÄŸan'a: Bir kez daha bu sonucu kaldÄ±rabilecek misiniz?

ErdoÄŸan'Ä±n DiyarbakÄ±rlÄ±lara sorduÄŸu 'Kandan baÅŸka vaadi olmayanlarÄ±n devrini kapatmaya var mÄ±sÄ±n?' sorusuna HDP'den yanÄ±t geldi.

HDP’den CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n “Sana zulümden baÅŸka vaadi olmayanlarÄ±n devrini kapatmaya hazÄ±r mÄ±sÄ±n?” sorusuna cevap geldi. HDP Parti Sözcüsü ve Ä°stanbul Milletvekili Saruhan Oluç, ErdoÄŸan’Ä±n DiyarbakÄ±r’da söylediÄŸi bu sözlere "Siz bir kez daha bu gerçeÄŸi ve sonucu kaldÄ±rabilecek ruh haline sahip misiniz?”diyerek yanÄ±t verdi.

ErdoÄŸan, dün DiyarbakÄ±r Stadyumu’nun açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda ‘yeni dönem’ mesajÄ± verirken "Sana zulüm, basÄ± ve korkudan baÅŸka vaadi olmayanlarÄ±n devrini kapatmaya hazÄ±r mÄ±sÄ±n? Gelin hep birlikte 20189 Mart'nda yeni bir dönemin kapÄ±larÄ±nÄ± aralayalÄ±m. Gelin hep birlikte evlatlarÄ±mÄ±za huzurlu ve müreffeh bir gelecek inÅŸa edelim” dedi.

ErdoÄŸan: Kandan baÅŸka vaadi olmayanlarÄ±n devrini kapatmaya var mÄ±sÄ±n?

ErdoÄŸan’Ä±n bu sözlerine HDP’den cevap geldi. Oluç, sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda "DiyarbakÄ±r bu soruya ‘evet' cevabÄ±nÄ± veriyor, hatta sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yor. DiyarbakÄ±r’dayÄ±m ve bunu hem duyuyor hem de görüyorum. Esas soru ÅŸu: Siz bir kez daha bu gerçeÄŸi ve sonucu kaldÄ±rabilecek ruh haline sahip misiniz?” dedi.

DiyarbakÄ±r bu soruya “evet” cevabÄ±nÄ± veriyor, hatta sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yor. DiyarbakÄ±r’dayÄ±m ve bunu hem duyuyor hem de görüyorum. Esas soru ÅŸu: Siz bir kez daha bu gerçeÄŸi ve sonucu kaldÄ±rabilecek ruh haline sahip misiniz? pic.twitter.com/iSjQTpgrmL — Saruhan Oluç (@SaruhanOluc) 20 Ekim 2018

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 08:34

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