Suudi Arabistan'Ä±n KaÅŸÄ±kÃ§Ä± aÃ§Ä±klamasÄ±na dÃ¼nyadan tepkiler ve destekler

Suudi Arabistan'Ä±n 'KaÅŸÄ±kÃ§Ä± arbedede Ã¶ldÃ¼' aÃ§Ä±klamasÄ±na dÃ¼nya genelinden tepki gelirken bazÄ± Ã¼lkeler Suudi Arabistan'a destek aÃ§Ä±klamalarÄ± yaptÄ±.

Suudi Arabistan'Ä±n gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Ä°stanbul'da 2 Ekim'de gittiÄŸi konsoloslukta çÄ±kan arbedede hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸine iliÅŸkin açÄ±klamasÄ±, dünya genelinde tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±. Birçok ülke açÄ±klamayÄ± ve cinayeti kÄ±narken Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±, Körfez Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi, Arap Parlamentosu ve Cibuti, Suudi Arabistan'a destek açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

Suudi Arabistan'Ä±n açÄ±klamasÄ±nda "Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± ile ÅŸüphelilerin bazÄ±larÄ± arasÄ±nda kavga çÄ±kmÄ±ÅŸ ve elle arbede meydana gelerek olay büyümüÅŸ ve vatandaÅŸ KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n vefat etmesine neden olmuÅŸtur" denilmiÅŸti. AyrÄ±ca KaçÄ±kçÄ±'nÄ±n cansÄ±z bedeninin akÄ±betine iliÅŸkin açÄ±klama yapÄ±lmamamÄ±ÅŸtÄ±. Bu açÄ±klamalara dünyanÄ±n tepkileri ise ÅŸöyle:

TRUMP: CEVAPLARI BULANA KADAR TATMÄ°N OLMAYACAÄžIM

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesiyle ilgili, “CevaplarÄ± bulana kadar tatmin olmayacaÄŸÄ±m.” dedi.

Nevada'da gazetecilerin KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesiyle ilgili sorularÄ±nÄ± cevaplayan Trump, KaÅŸÄ±kçÄ± hakkÄ±nda Veliaht Prens Bin Salman’Ä±n önceden haberinin olmamasÄ± mümkün mü?” ÅŸeklinde bir soruya, “Bu mümkündür” dedi.

“CevaplarÄ± bulana kadar tatmin olmayacaÄŸÄ±m” ÅŸeklinde konuÅŸan Trump, Suudi Arabistan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmayÄ± “Büyük bir adÄ±m” olarak deÄŸerlendirdi ve soruÅŸturmaya çok fazla kiÅŸinin dahil edildiÄŸini kaydetti.

Trump, “Suudi Arabistan çok iyi bir müttefik, fakat yaptÄ±klarÄ± kabul edilemez” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

AyrÄ±ca Trump, "Suudi’nin soruÅŸturmasÄ±nÄ± inanÄ±lÄ±r bulunuyor musunuz” ÅŸeklinde bir soruya ise “Evet, buluyorum” cevabÄ±nÄ± verdi.

ABD Temsilciler Meclisiâ€™ne Riyadâ€™a silah satÄ±lmamasÄ± tasarÄ±sÄ± sunuldu

KANADA: AÇIKLAMALAR TUTARLILIK VE GÜVENÄ°LÄ°RLÄ°KTEN YOKSUN

Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Chrystia Freeland, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesini kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "KaÅŸÄ±kçÄ±'yÄ± öldürmekten sorumlu olanlar hesap vermeli ve adalet önüne çÄ±karÄ±lmalÄ±dÄ±r" ifadesini kullandÄ±.

Freeland yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Kanada olarak, Suudi Arabistan KrallÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Ä°stanbul'daki konsolosluÄŸunda öldüÄŸünü teyit ettiÄŸi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesini kÄ±nÄ±yoruz. Bugüne kadar KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölümü ile ilgili açÄ±klamalar tutarlÄ±lÄ±k ve güvenilirlikten yoksun." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n niÅŸanlÄ±sÄ± Hatice Cengiz'e ve sevdiklerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileyen Freeland, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu trajedinin sonucu olarak yaÅŸadÄ±klarÄ± acÄ± yürekleri yakÄ±yor. Türk yetkililerle tam bir iÅŸ birliÄŸi içinde ve KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölümünü çevreleyen koÅŸullarÄ±n eksiksiz ve titiz bir ÅŸekilde ele alÄ±nmasÄ±nÄ± içeren kapsamlÄ± bir soruÅŸturma çaÄŸrÄ±mÄ±zÄ± yineliyoruz. KaÅŸÄ±kçÄ±'yÄ± öldürmekten sorumlu olanlar hesap vermeli ve adalet önüne çÄ±karÄ±lmalÄ±dÄ±r."

YENÄ° ZELLANDA: HÜKÜMET GÖREVLÄ°LERÄ° TARAFINDAN Ä°ÅžLENEN CÄ°NAYET RAHATSIZ EDÄ°CÄ°

Yeni Zelanda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Winston Peters, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesini ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Peters, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n resmi sayfasÄ±ndan, Ticaret ve Ä°hracat Büyümesi BakanÄ± David Parker ve Yeni Zelanda Hükümeti adÄ±na mesaj yayÄ±mladÄ±. MesajÄ±nda "KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ailesine ve arkadaÅŸlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz" ifadesini kullanan Bakan Peters, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Hükümet görevlileri tarafÄ±ndan iÅŸlenen cinayet rahatsÄ±z edici. Yeni Zelanda temsilcileri, Suudi Arabistan’Ä±n Riyad kentinde yapÄ±lacak GeleceÄŸe YatÄ±rÄ±m GiriÅŸimi konferansÄ±na katÄ±lmayacak. Türkiye tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturmanÄ±n sonuçlarÄ±nÄ± sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyoruz ve Suudi Arabistan'Ä±, bu soruÅŸturmaya açÄ±kça ve ÅŸeffaf bir ÅŸekilde katÄ±lma taahhüdünü yerine getirmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz."

AVUSTRALYA: RÄ°YAD'DAKÄ° YATIRIM KONFERANSINA KATILMAYACAÄžIZ

Avustralya BaÅŸbakanÄ± Scott Morrison, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesini kÄ±nadÄ±.

Morrison, hükümetin, Suudi Arabistan'Ä±n Riyad kentinde yapÄ±lacak "GeleceÄŸe YatÄ±rÄ±m GiriÅŸimi" konferansÄ±na katÄ±lmama kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Avustralya'nÄ±n KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetini kÄ±nayan ve öldürülme olayÄ±nÄ± reddeden tüm ülkelerle birlikte hareket edeceÄŸini belirten Morrison, "‘Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesini kÄ±nÄ±yoruz. Suudi hükümetinin bu konudaki soruÅŸturmayla ilgili olarak Türk makamlarÄ±yla tam iÅŸ birliÄŸi yapmasÄ±nÄ± bekliyoruz" ifadesini kullandÄ±.

ALMANYA: CEVAPLARDAN ÇOK SORULAR VAR

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi olayÄ±nÄ± "korkunç" olarak niteleyerek, "Hala hiçbir ÅŸey aydÄ±nlatÄ±lmadÄ±. Elbette konunun tam olarak aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz" dedi. Merkel ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Heiko Maas'Ä±n ortak yazÄ±lÄ± açÄ±klamasÄ±nda da olay ÅŸiddetle kÄ±nanÄ±rken, "Suudi Arabistan'dan, ölümün arka planÄ±yla ilgili saydamlÄ±k bekliyoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±. SorumlularÄ±n hesap vermesi gerektiÄŸi vurgulanan açÄ±klamada, Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸundan olayÄ±n seyriyle ilgili verilen bilgilerin yetersiz olduÄŸu belirtildi.

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Heiko Maas, Alman Birinci Televizyon KanalÄ± ARD’ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ÅŸok edici bir ÅŸekilde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸine iliÅŸkin tüm kaygÄ±larÄ±n haklÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Heiko Maas, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesinden sonra yapÄ±lan açÄ±klamalarÄ±n yetersiziliÄŸine iÅŸaret ederek, "Cevaplardan çok sorular var" dedi.

Suudi Arabistan'a Almanya’nÄ±n silah satÄ±ÅŸÄ± yapmasÄ±na iliÅŸkin bir soruya da Maas, "Bu araÅŸtÄ±rma sürdüÄŸü ve orada ne olduÄŸunu bilmediÄŸimiz sürece Suudi Arabistan'a silah ihraç etme konusunda pozitif karar vermenin zemini bulunmuyor" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

AçÄ±klamalardaki tutarsÄ±zlÄ±klara dikkati çeken Maas, ilk önce Suudi gazetecinin konsolosluktan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, ÅŸimdi ise hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸinin açÄ±klandÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekti.

Alman DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, Suudi yetkililerinin olayÄ± aydÄ±nlatmasÄ± gerektiÄŸini yineleyerek geliÅŸmeleri yakÄ±ndan izleyeceklerini kaydetti.

"Suudi Arabistan’Ä±n olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± yeterli olacak mÄ±, yoksa BirleÅŸmiÅŸ Milletler gözetiminde bir aydÄ±nlatmadan yana mÄ±sÄ±nÄ±z?" ÅŸeklinde soruya da Maas, "Bu olayÄ± aydÄ±nlatmaya yardÄ±mcÄ± olacak her ÅŸeyi destekleriz." diye konuÅŸtu.

Suudi Arabistan’daki yetkililerin ve olayÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi Türkiye’de araÅŸtÄ±rmalarÄ±n sürdürülmesinin önemli olduÄŸunu belirten Maas, araÅŸtÄ±rmanÄ±n tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve inandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± güçlendirmeye katkÄ± saÄŸlamasÄ± açÄ±sÄ±ndan, doÄŸrudan ilgili olmayan üçüncü taraflarÄ±n bu araÅŸtÄ±rmaya katÄ±lmalarÄ±nÄ±n bir imkan olabileceÄŸini kaydetti.

Maas, gerçeklerin masaya konarak konsoloslukta neler olduÄŸunu dünyanÄ±n öÄŸrenmesini gerektiÄŸini ifade etti.

Maas gelecek hafta Riyad'da düzenlenecek yatÄ±rÄ±m konferansÄ±na iliÅŸkin birçok siyasetçinin ve ÅŸirket temsilcilerinin katÄ±lmama kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Maas, "Bu, Ä°stanbul’daki konsolosluktaki hadiselere iliÅŸkin bir sinyaldir. Bunun yanlÄ±ÅŸ bir sinyal olduÄŸuna inanmÄ±yorum. Ben ÅŸu an Riyad’daki bir konferansa kesinlikle katÄ±lmam" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Heiko Maas, Avrupa BirliÄŸi (AB) kapsamÄ±nda da bu konuyu görüÅŸeceklerini belirterek bu olaya uluslararasÄ± toplumun ortak cevap vermesi gerektiÄŸini sözlerine ekledi.

Almanya, Suudi Arabistan'a 417 milyon avroluk silah sattÄ±

AP BAÅžKANI TAJANÄ°: ULUSLARARASI SORUÅžTURMA BAÅžLATILMALI

Avrupa Parlamentosu (AP) BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani de "Acilen, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölümüne iliÅŸkin kanÄ±tlarÄ±n incelenmesini saÄŸlayacak titiz bir uluslararasÄ± soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmalÄ±" dedi. Tajani, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölümüne iliÅŸkin detaylarÄ±n açÄ±ÄŸa kavuÅŸturulmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi.

Ä°SPANYA: SUUDÄ° ARABÄ°STAN'IN AÇIKLAMASI KARÅžISINDA DEHÅžETE DÜÅžTÜK

Ä°spanya hükümeti, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesinde sorumluluÄŸu olanlarÄ±n, ayrÄ±ntÄ±lÄ± ve ÅŸeffaf bir soruÅŸturma sonrasÄ± adalete hesap vermesi gerektiÄŸini bildirdi. AçÄ±klamada Ä°spanya'nÄ±n, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölümüyle ilgili Suudi Arabistan SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama karÅŸÄ±sÄ±nda "dehÅŸete düÅŸtüÄŸü" vurgulandÄ±.

HOLLANDA: TAM OLARAK NE OLDU VE BUNDAN KÄ°M SORUMLU?

Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, KaÅŸÄ±kçÄ± konusunda tam neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±yla ilgili daha çok soru iÅŸareti olduÄŸunu belirterek, "Gerçeklerin ortaya çÄ±kmasÄ± lazÄ±m" ifadesini kullandÄ±.

Rutte Fransa, Almanya ve Ä°ngiltere'nin inandÄ±rÄ±cÄ± bir araÅŸtÄ±rma yapÄ±lmasÄ± için yaptÄ±ÄŸÄ± çaÄŸrÄ±ya katÄ±larak, "Tam olarak ne oldu, kim sorumlu? GeniÅŸ çaplÄ± araÅŸtÄ±rma yapÄ±lmasÄ± önemli" diye konuÅŸtu.

DANÄ°MARKA: YAÅžANANLARIN TAMAMININ ANLATILMADIÄžI GÜN GÄ°BÄ° GERÇEK

Danimarka BaÅŸbakanÄ± Lars Lökke Rasmussen, açÄ±klamayÄ± yeterli bulmayarak, "Olayla ilgili yaÅŸananlarÄ±n tamamÄ±nÄ±n anlatÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± gün gibi gerçek. Suudi Arabistan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatsa da olayla ilgili soruÅŸturmanÄ±n derinleÅŸtirilmesine ihtiyaç var." dedi.

Riyad'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndaki çeliÅŸkiye dikkati çeken Rasmussen, bu konunun üzerine yoÄŸunlaÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

Ä°NGÄ°LTERE: ATACAÄžIMIZ ADIMLARI ELE ALIYORUZ

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na konuÅŸan ülkenin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerinden biri, "ÖldüÄŸünün doÄŸrulanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz. Biz Suudi Arabistan'dan gelen haberi ve atacaÄŸÄ±mÄ±z sonraki adÄ±mlarÄ± ele alÄ±yoruz" ifadelerini kullandÄ±.

RSF: CÄ°NAYET TÜM BOYUTLARIYLA AYDINLATILSIN

SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler (RSF) örgütü Genel Sekreteri Christophe Deloire de gazetecinin öldürülmesinden sonra Suudi Arabistan yönetimine, olayÄ±n tüm boyutlarÄ±yla aydÄ±nlÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lmasÄ± için uluslararasÄ± baskÄ± uygulanmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

AF ÖRGÜTÜ: BUNUN BÄ°R AKLAMAYA DÖNÜÅžMESÄ°NDEN KAYGI DUYUYORUZ

UluslararasÄ± Af Örgütü'nden (Amnesty International) yapÄ±lan açÄ±klamada ise Suudi Arabistan'Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ±'ya iliÅŸkin son açÄ±klamasÄ± deÄŸerlendirilerek, "Bunun, bir aklamaya veya olaya karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±ndan kuÅŸku duyulan makam tarafÄ±ndan yürütülen bir soruÅŸturmaya dönüÅŸmesinden kaygÄ± duyuyoruz" ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Suudi Arabistan'da yürütülen soruÅŸturmanÄ±n "tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±" hususunda soru iÅŸaretlerinin mevcudiyetini koruduÄŸunu belirten UluslararasÄ± Af Örgütü yetkilisi Rawya Rageh, adaletin yerini bulmasÄ± için olayla ilgili BirleÅŸmiÅŸ Milletler tarafÄ±ndan baÄŸÄ±msÄ±z bir soruÅŸturma yapÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± kimdir?

SUUDÄ° ARABÄ°STAN'A DESTEK AÇIKLAMALARI: MISIR, YEMEN, CÄ°BUTÄ°, Ä°SLAM Ä°ÅžBÄ°RLÄ°ÄžÄ° TEÅžKÄ°LATI, KÖRFEZ Ä°ÅžBÄ°RLÄ°ÄžÄ° KONSEYÄ°…

MÄ±sÄ±r, BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Filistin, Yemen, Cibuti, Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±, Körfez Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi ve Arap Parlamentosu, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesinin ardÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± kararlarla ilgili Suudi Arabistan'a ve Kral Selman bin Abdulaziz'e destek mesajÄ± verdi.

Suudi Arabistan haber ajansÄ± SPA'ya göre Cibuti, Kral Selman'Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi olayÄ±nda gerçeklerin ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ± konusunda gösterdiÄŸi özeni övdü.

Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±, olaya karÄ±ÅŸan 18 kiÅŸinin tutuklanmasÄ±yla ilgili kararÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±.

Arap Parlamentosu da Suudi Arabistan KralÄ±nÄ±n, KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±nÄ±n sorumlularÄ±nÄ±n yargÄ±lanmasÄ± yönündeki kararÄ±ndan hoÅŸnut olduÄŸunu ifade etti.

Körfez Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi Genel Sekreteri Abdullatif ez-Zeyyani, Suudi Arabistan'Ä±n aldÄ±ÄŸÄ± kararlarÄ±n, kraliyetin gerçeklerin açÄ±ÄŸa kavuÅŸturulmasÄ± ve suçlularÄ±n adalet karÅŸÄ±sÄ±nda hesap vermesi konusundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdiÄŸini belirtti.

Arap BirliÄŸi ve Ürdün de Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesinin ardÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± kararlarla ilgili olarak Suudi Arabistan'a destek verdi. Arap BirliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, Suudi Arabistan'Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±nÄ± aydÄ±nlatmak için yürüttüÄŸü soruÅŸturmadan övgüyle söz edildi. AçÄ±klamada, olayÄ±n siyasileÅŸtirilmesi ve Suudi Arabistan'a karÅŸÄ± ekonomik yaptÄ±rÄ±m uygulanmasÄ± veya tek taraflÄ± adÄ±mlar atÄ±lmasÄ± gibi giriÅŸimlere karÅŸÄ± olunduÄŸu belirtildi.

Ürdün hükümetinden yapÄ±lan açÄ±klamada da Suudi Arabistan'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarÄ±n olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± ve sorumlularÄ±n hesap vermesi için gerekli olduÄŸu ifade edilerek, Riyad yönetiminin yanÄ±nda olunduÄŸu mesajÄ± verildi. (DIÅž HABERLER)

Suudi Arabistan: Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±, konsoloslukta Ã§Ä±kan arbedede Ã¶ldÃ¼

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 08:15

www.evrensel.net