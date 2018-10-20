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'Hamlet' bale eseri olarak sanatseverler ile buluÅŸtu
William Shakespeare'in Ã¼nlÃ¼ trajedisi 'Hamlet', Mersinâ€™de bale eseri olarak sanatseverlerle buluÅŸtu.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), William Shakespeare'in ünlü trajedisi 'Hamlet'i, 2 perdelik bale eseri olarak sanatseverlerle buluÅŸturdu.
Kültür Merkezi'ndeki gösterimi izlemek isteyen sanatseverler, uzun kuyruklar oluÅŸturdu. Uzun süredir proje çalÄ±ÅŸmalarÄ± librotto yazarÄ± Medeia Magalashvili tarafÄ±ndan sürdürülen eserde orkestra ÅŸefliÄŸini ünlü kompozitör Nevit KodallÄ±'nÄ±n oÄŸlu Murat KodallÄ± üstlendi. RejisörlüÄŸünü ve koreografi Nugzar Magalashvili, dekor tasarÄ±mÄ±nÄ± SavaÅŸ Camgöz, kostüm tasarÄ±mÄ±nÄ± Sevtaç Demirer, Ä±ÅŸÄ±k tasarÄ±mÄ±nÄ± TarÄ± Deniz, koreografi asistanlÄ±ÄŸÄ± Serhat Güdül, repetitörlüÄŸünü Serbülent Biçer, Özlem ÅženormanlÄ±lar, Ender Üçdemir, Vasili Kiritsa, Mahmut Akyol, Özge Ataman'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± eseri Medeia Magalashvili sahneye koydu.
Ä°NTÄ°KAM ALMA ÇABASI
Hamlet'in babasÄ±nÄ± öldüren, annesiyle evlenip Danimarka tahtÄ±na geçen amcasÄ± Caludius'tan intikam alma çabasÄ±nÄ± konu eden eserde baÅŸlÄ±ca rolleri Yusuf Ozan DemirbaÅŸ, Burak Serkan Cebeci, Burak KayÄ±han, Ender ÜçdemÄ±r, Kadir Okurer, Obengül Polen GezmiÅŸ, Tutku BarÄ±n Tümen, Özge BaÅŸaran, AyÅŸe Özlem ÅženormanlÄ±lar, Niyazi Murat Koman, Serhat Elifer, E. Mahmut Akyol, Taner OÄŸuzhan, Yusuf Afacan, Ä°smail ÅžereflioÄŸlu, Turgay Ak, Hasan Akyol, Ä°zzet Güllü, Göksel Toker, Erdem Arslan, Tarkan Günal, Önder Acar, Tolga Ergen, Miray BoyacÄ±oÄŸlu, Cenk Güner, AnÄ±l Hüseyin Acar, Meltem Ayar, Ketevan ChkhÄ±kvadze, Fatma Gülben Çay, Özge HoÅŸer, Ayça Erdem, PÄ±nar Humar, RÄ±sa OchÄ±aÄ±, NÄ±no SvÄ±monÄ±shvÄ±lÄ±, Seda Dereli, SelÄŸan ÇavdaroÄŸlu, Özge Uzun Ösmen, Ä°pek Engin, Berna Turhan Ä°leri, Hülya Özkan AydoÄŸan, Esra Gözükara, Niyazi Cingöz, Ahmet Demirci, Nihat Er ve Murat Ali Cengiz paylaÅŸtÄ±.
Gecenin sonunda sanatçÄ±larÄ±n performansÄ± ayakta alkÄ±ÅŸlandÄ±. (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 22:59