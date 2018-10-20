Samsun'da Ruh SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve HastalÄ±klarÄ± Hastanesi'nde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

Samsunâ€™da bulunan Ruh SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve HastalÄ±klarÄ± Hastanesiâ€™nde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Dumandan etkilenen 6 kiÅŸi, ambulanslarla baÅŸka hastanelere gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Samsun’da bulunan Ruh SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve HastalÄ±klarÄ± Hastanesi’nin 5’inci katÄ±nda henüz bilinmeyen nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Alevleri ve dumanÄ± gören hastane personeli itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangÄ±nÄ± söndürdü. Bu arada hastanede bulunan hastalar da görevliler tarafÄ±ndan tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 saÄŸlÄ±k personeli, 2 güvenlik görevlisi ve 1 hasta ambulanslarla Samsun EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alÄ±ndÄ±. 6 kiÅŸinin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu belirtildi.

Öte yandan, olayÄ± haber alan hasta yakÄ±nlarÄ± da hastaneye geldi. Ancak hastane nizamiye giriÅŸinde bulunan güvenlik görevlilere hasta yakÄ±nlarÄ±na ve basÄ±n mensuplarÄ±na hastaneye giriÅŸ için izin vermedi. YangÄ±nla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 22:52

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