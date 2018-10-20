Ziyaret iÃ§in gelen Alman sendikacÄ±lar sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi

TÃ¼rkiye'de sendikalarÄ± ziyaret etmek amacÄ±yla Ä°zmir'e gelen Alman sendikacÄ±lardan oluÅŸan heyette yer alan 2 kiÅŸi sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi.

Türkiye'de bulunan sendikalarÄ± ziyaret edip dayanÄ±ÅŸma geliÅŸtirmek amacÄ±yla sabah saatlerinde Ä°zmir'e gelen Alman Ä°ÅŸ ve YaÅŸam DerneÄŸi (Arbeit und Leben NRW) ve beraberindeki çeÅŸitli sendika temsilcileri, EÄŸitim ve Bilim Emekçileri SendikasÄ± (EÄŸitim Sen) 2 No’lu Åžubesi'nde ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. ToplantÄ±ya, Ä°ÅŸ ve YaÅŸam DerneÄŸi Temsilcisi Susan Duetschke, Almanya EÄŸitim SendikasÄ± (GEW) Temsilcisi Süleyman AteÅŸ, EÄŸitim Sen 2 No’lu Åžube BaÅŸkanÄ± Hasan Ali KÄ±lÄ±ç ve çok sayÄ±da sendika üyesi katÄ±ldÄ±. AçÄ±klamada konuÅŸan Duetschke, sabah saatlerinde Alman Hizmet SendikasÄ± (VER-DÄ°) üyesi Martin Rapp ve Dirk Hansen'in Adnan Menderes Hava LimanÄ±'nda gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildiklerini aktardÄ±.

‘SESSÄ°Z KALMAYACAÄžIZ’

Heyetteki 2 kiÅŸinin geri gönderilmesinden dolayÄ± ziyaretlerini yarÄ±da bÄ±rakacaklarÄ±nÄ± söyleyen Duetschk, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n neden gönderildiÄŸini bilmediklerini söyledi. Ä°zmir ve DiyarbakÄ±r’Ä±n yerelindeki sendikacÄ±larla diyalog kurarak 4 gün boyunca çalÄ±ÅŸma yürütmeyi amaçladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Duetschke, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n geri gönderilmesine iliÅŸkin sessiz kalmayacaklarÄ±nÄ± söyledi.

‘ORTAK MÜCADELE ENGELENEMEYECEK’

EÄŸitim Sen üyesi Ercüment Alkan da, heyete iliÅŸkin görüÅŸmeler planladÄ±klarÄ±nÄ± söyleyerek, “Eylül ayÄ± sonunda Tayyip ErdoÄŸan ve Angela Merkel görüÅŸme saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. AralarÄ±nda çoÄŸu zaman çeliÅŸkiler olan sermaye gruplarÄ± söz konusu sÄ±nÄ±flar olunca antidemokratik uygulamalarda bir araya gelebiliyor. Fakat farklÄ± ülkelerde iÅŸçi sÄ±nÄ±flarÄ±n bir araya gelmesi olduÄŸunda bu basit giriÅŸim bile hÄ±zla sekteye uÄŸratÄ±lÄ±yor. Biz bu antidemokratik uygulamalara karÅŸÄ± mücadele ettik etmeye devam edeceÄŸiz” dedi. (Ä°zmir/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 21:19

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