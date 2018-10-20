Ä°nÅŸaatÄ±n 10'uncu katÄ±ndan dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼

ElazÄ±ÄŸâ€™da inÅŸaatÄ±n 10'uncu katÄ±ndan dÃ¼ÅŸen 65 yaÅŸÄ±ndaki iÅŸÃ§i Mehmet AkgÃ¼l hayatÄ±nÄ± kaybetti.

ElazÄ±ÄŸ’da yapÄ±mÄ± devam eden inÅŸaatÄ±n 10'uncu katÄ±ndan dengesini kaybederek düÅŸen iÅŸçi Mehmet Akgül, hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Olay, AkÅŸam saatlerinde Merkez ÇaydaçÄ±ra Mahallesi Beyzade Efendi BulvarÄ± üzerinde bulunan inÅŸaatta meydana geldi. YapÄ±mÄ± devam eden inÅŸaatta kalÄ±p iÅŸçisi çalÄ±ÅŸan Mehmet Akgül, iddiaya göre 10’uncu katta dengesini kaybedip aÅŸaÄŸÄ± düÅŸtü. OlayÄ± gören iÅŸ arkadaÅŸlarÄ± saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede Akgül'ün hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi.

Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±’nÄ±n olay yerinde yaptÄ±ÄŸÄ± inceleme sonrasÄ± Akgül'ün cansÄ±z bedeni otopsi yapÄ±lmak üzere FÄ±rat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olay ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 21:05

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