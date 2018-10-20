Ankara Barosu Genel Kurulunda yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± vurgusu

Ankara Barosu 65. Genel Kuruluâ€™nda MilliyetÃ§i Avukatlar KOSGEB desteÄŸi vadetti; Ã–zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼ ve Ã‡aÄŸdaÅŸ Avukatlar yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Ankara Barosu 65. OlaÄŸan Genel Kurulu'da üç aday çÄ±ktÄ±. Milliyetçi Avukatlar Grubunun adayÄ± KOSGEB desteÄŸi vaad ederken, Demokratik Sol Grubu adayÄ± eleÅŸtirilere yanÄ±t verdi. Özgürlükçü ve ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar grubunun adayÄ± ise yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± vurgusu yaparak ‘Hukuk deÄŸil, lütuf düzeni’ dedi. YarÄ±n yapÄ±lacak seçimlerde Ankara Barosu'nun yeni baÅŸkanÄ± seçilecek.

Ankara Barosu 65. OlaÄŸan Genel Kurulu, Yenimahalle’de bulunan NazÄ±m Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde toplandÄ±. 15 bini aÅŸkÄ±n avukatÄ±n kayÄ±tlÄ± olduÄŸu Ankara Barosu, sabah saatlerinde toplanacaÄŸÄ± duyurulan genel kurulu için gerekli imza sayÄ±sÄ±nÄ± öÄŸleden sonra toplayabildi. 1580 imza ile açÄ±lan genel kurulda tutuklu avukatlarÄ±n gönderdiÄŸi çelenk dikkat çekti.

FotoÄŸraf: Evrensel

AçÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan Ankara Barosu BaÅŸkanÄ± Hakan Canduran, iki yÄ±llÄ±k görev sürecinde demokrasi, insan haklarÄ± ve hukuka yönelik saldÄ±rÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±nda baÅŸkentin barosu olmak için çalÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, temel hak ve özgürlükleri savunarak ülkenin demokratikleÅŸtirilmesine katkÄ±da bulunmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Ä°ki yÄ±llÄ±k görev süresinde yaptÄ±klarÄ± çalÄ±ÅŸmalara deÄŸinen Canduran, 10 Ekim Ankara KatliamÄ± gibi topluma mal olmuÅŸ davalara müdahil olduklarÄ±nÄ± dile getirdi. Savunma hakkÄ±na yönelik kÄ±sÄ±tlama getiren KHK'ye itiraz ettiklerini belirten Canduran, OHAL koÅŸullarÄ± altÄ±nda yaÅŸanan seçim ÅŸaibelerini de eleÅŸtirdi.

MÄ°LLÄ°YETÇÄ° ADAY KOSGEB DESTEÄžÄ° VAAD ETTÄ°

Baroda Birlik ve Milliyetçi Avukatlar Grubu'nun adayÄ± Gencer Özdemir, konuÅŸmasÄ±nda “Adliyelerin daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ± konusunda fikri olan var mÄ±?” sorusunu yöneltince salondan gelen AKP yanÄ±tÄ± gülüÅŸmelere neden oldu. Adliyelerin bir alanda toplanmasÄ± için Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Tuna ile görüÅŸtüÄŸünü belirten Özdemir, 8 ay içinde adliyeleri ortak alanda toplama vaadinde bulundu. Bir baÅŸka vaadi ise ofis açmak isteyen avukatlara KOSGEB desteÄŸi olan Özdemir, iki gaziye yapÄ±lan saldÄ±rÄ±nÄ±n davasÄ±na Ankara Barosu'nun müdahil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

'HUKUK DEÄžÄ°L, LÜTUF DÜZENÄ°'

Özgürlükçü ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar Grubu'nun adayÄ± Murat Kemal Gündüz, konuÅŸmasÄ±na tutuklu avukatlara selam göndererek baÅŸladÄ±. Gündüz, tutuklu avukatlarÄ±n mahkemelerde savunma görevlerini yaparken gizli tanÄ±klÄ±klarÄ±n beyanlarÄ±, müvekkillerine isnat edilen suçlarla iliÅŸkilendirilerek, davayÄ± sulandÄ±rma gibi gerekçelerle tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Gündüz ÅŸunlarÄ± söyledi:

“YargÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± için avukatlarÄ±n ve savunmanÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ÅŸarttÄ±r. AvukatÄ±n müvekkilinin suçsuz olduÄŸunu beyan etmesi bile tutuklama gerekçesi olabilmektedir. BaÅŸkanlÄ±k sistemi ile birlikte zaten zayÄ±f olan yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± tümüyle ortadan kalkmÄ±ÅŸtÄ±r. Hakim ve savcÄ±lar sürgünlerle terbiye edilmektedir. Lütuf düzeni ile iktidarÄ±n tutun dediÄŸi tutuklanÄ±r, salÄ±n dediÄŸi salÄ±nÄ±r. Bizim isteÄŸimiz lütuf deÄŸil, mahkemelerin üzerindeki vesayetin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±dÄ±r.”

Arabuluculuk sistemi ile yargÄ±lama sürecinin devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Gündüz, iÅŸçilerin haklarÄ±nÄ±n kan pazarlÄ±ÄŸÄ±na dönüÅŸtürüldüÄŸü söyledi.

GAZÄ°LERÄ°N SÄ°YASETE MALZEME EDÄ°LMESÄ° TARTIÅžMASI

Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun adayÄ± Erinç SaÄŸkan ise adaletin avukatlarÄ±n önü iliklenmeyen cüppesiyle var olduÄŸunu söyledi. BölünmüÅŸ adliye sorununun siyaset malzemesi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten SaÄŸkan, milliyetçi avukatlarÄ±n ÅŸiddete uÄŸrayan gazilerin davasÄ±na müdahil olunmadaÄŸÄ± eleÅŸtirisine “Ben ziyaretlerine de gittim, duruÅŸmalarÄ±na da ama sizi göremedim” ÅŸeklinde yanÄ±t verdi. SaÄŸkan, Baroda Birlik ve Milliyetçi Avukatlar Grubu'nu kast ederek siyasetteki ittifakÄ±n baro seçimlerine de taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 20:51

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