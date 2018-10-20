Ankara Barosu Genel Kurulunda avukatlara saldÄ±rÄ±

Ankara Barosu 65. Genel Kuruluâ€™nda Ã¶nergelerin tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada MilliyetÃ§i Avukatlar Ã‡aÄŸdaÅŸ Ã–zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼ Avukatlar grubuna saldÄ±rdÄ±.

Ankara Barosu 65. OlaÄŸan Genel Kurulu dün baÅŸladÄ±. Genel kurulun ilk günü bir avukat grubunun saldÄ±rÄ±sÄ±yla sona erdi. Divan kurulunun önergeleri oylamaya sunmama Ä±srarÄ± nedeniyle çÄ±kan tartÄ±ÅŸmada, Özgürlükçü ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar divan baÅŸkanÄ±nÄ± protesto ederek salonu terk etti. O sÄ±rada Milliyetçi Avukatlar dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kan Özgürlükçü ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar'a saldÄ±rdÄ±. Olayda bazÄ± avukatlar hafif yaralandÄ±.

Özgürlükçü ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yaralanmasÄ±na neden olan saldÄ±rÄ± faÅŸizmin geldiÄŸi noktayÄ± göstermektedir. Özgürlük, demokrasi ve hukuk mücadelemizi hiçbir saldÄ±rÄ± durduramaz. 21 Ekim 2018 günü yapÄ±lacak olan seçimlerle devam edecek olan genel kurula bütün meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± davet ediyoruz" dedi.

Öte yandan Genel Kurulda üç aday çÄ±ktÄ±. Milliyetçi Avukatlar Grubunun adayÄ± KOSGEB desteÄŸi vaad ederken, Demokratik Sol Grubu adayÄ± eleÅŸtirilere yanÄ±t verdi. Özgürlükçü ve ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar grubunun adayÄ± ise yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± vurgusu yaparak ‘Hukuk deÄŸil, lütuf düzeni’ dedi. Bugün yapÄ±lacak seçimlerde Ankara Barosu'nun yeni baÅŸkanÄ± seçilecek.

Ankara Barosu 65. OlaÄŸan Genel Kurulu, Yenimahalle’de bulunan NazÄ±m Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde toplandÄ±. 15 bini aÅŸkÄ±n avukatÄ±n kayÄ±tlÄ± olduÄŸu Ankara Barosunun 1580 imza ile açÄ±lan genel kurulunda tutuklu avukatlarÄ±n gönderdiÄŸi çelenk dikkat çekti.

FotoÄŸraf: Evrensel

AçÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan Ankara Barosu BaÅŸkanÄ± Hakan Canduran, iki yÄ±llÄ±k görev sürecinde demokrasi, insan haklarÄ± ve hukuka yönelik saldÄ±rÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±nda baÅŸkentin barosu olmak için çalÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, temel hak ve özgürlükleri savunarak ülkenin demokratikleÅŸtirilmesine katkÄ±da bulunmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Ä°ki yÄ±llÄ±k görev süresinde yaptÄ±klarÄ± çalÄ±ÅŸmalara deÄŸinen Canduran, 10 Ekim Ankara KatliamÄ± gibi topluma mal olmuÅŸ davalara müdahil olduklarÄ±nÄ± dile getirdi. Savunma hakkÄ±na yönelik kÄ±sÄ±tlama getiren KHK'ye itiraz ettiklerini belirten Canduran, OHAL koÅŸullarÄ± altÄ±nda yaÅŸanan seçim ÅŸaibelerini de eleÅŸtirdi.

MÄ°LLÄ°YETÇÄ° ADAY KOSGEB DESTEÄžÄ° VAAD ETTÄ°

Baroda Birlik ve Milliyetçi Avukatlar Grubu'nun adayÄ± Gencer Özdemir, konuÅŸmasÄ±nda “Adliyelerin daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ± konusunda fikri olan var mÄ±?” sorusunu yöneltince salondan gelen AKP yanÄ±tÄ± gülüÅŸmelere neden oldu. Adliyelerin bir alanda toplanmasÄ± için Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Tuna ile görüÅŸtüÄŸünü belirten Özdemir, 8 ay içinde adliyeleri ortak alanda toplama vaadinde bulundu. Bir baÅŸka vaadi ise ofis açmak isteyen avukatlara KOSGEB desteÄŸi olan Özdemir, iki gaziye yapÄ±lan saldÄ±rÄ±nÄ±n davasÄ±na Ankara Barosu'nun müdahil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

'HUKUK DEÄžÄ°L, LÜTUF DÜZENÄ°'

Özgürlükçü ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar Grubu'nun adayÄ± Murat Kemal Gündüz, konuÅŸmasÄ±na tutuklu avukatlara selam göndererek baÅŸladÄ±. Gündüz, tutuklu avukatlarÄ±n mahkemelerde savunma görevlerini yaparken gizli tanÄ±klÄ±klarÄ±n beyanlarÄ±, müvekkillerine isnat edilen suçlarla iliÅŸkilendirilerek, davayÄ± sulandÄ±rma gibi gerekçelerle tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Gündüz ÅŸunlarÄ± söyledi:

“YargÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± için avukatlarÄ±n ve savunmanÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ÅŸarttÄ±r. AvukatÄ±n müvekkilinin suçsuz olduÄŸunu beyan etmesi bile tutuklama gerekçesi olabilmektedir. BaÅŸkanlÄ±k sistemi ile birlikte zaten zayÄ±f olan yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± tümüyle ortadan kalkmÄ±ÅŸtÄ±r. Hakim ve savcÄ±lar sürgünlerle terbiye edilmektedir. Lütuf düzeni ile iktidarÄ±n tutun dediÄŸi tutuklanÄ±r, salÄ±n dediÄŸi salÄ±nÄ±r. Bizim isteÄŸimiz lütuf deÄŸil, mahkemelerin üzerindeki vesayetin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±dÄ±r.” Arabuluculuk sistemi ile yargÄ±lama sürecinin devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Gündüz, iÅŸçilerin haklarÄ±nÄ±n kan pazarlÄ±ÄŸÄ±na dönüÅŸtürüldüÄŸü söyledi.

GAZÄ°LERÄ°N SÄ°YASETE MALZEME EDÄ°LMESÄ° TARTIÅžMASI

Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun adayÄ± Erinç SaÄŸkan ise adaletin avukatlarÄ±n önü iliklenmeyen cüppesiyle var olduÄŸunu söyledi. BölünmüÅŸ adliye sorununun siyaset malzemesi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten SaÄŸkan, milliyetçi avukatlarÄ±n ÅŸiddete uÄŸrayan gazilerin davasÄ±na müdahil olunmadÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtirisine “Ben ziyaretlerine de gittim, duruÅŸmalarÄ±na da ama sizi göremedim” ÅŸeklinde yanÄ±t verdi. SaÄŸkan, Baroda Birlik ve Milliyetçi Avukatlar Grubu'nu kast ederek siyasetteki ittifakÄ±n baro seçimlerine de taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 09:33

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