BahÃ§eli'den AndÄ±mÄ±z Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±: BozdaÄŸ 'ben KÃ¼rdÃ¼m' desin

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, DanÄ±ÅŸtayâ€™Ä±n â€˜AndÄ±mÄ±zâ€™ kararÄ± sonrasÄ± baÅŸlayan tartÄ±ÅŸmalara dahil oldu.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, DanÄ±ÅŸtay’Ä±n kararÄ± sonrasÄ± yeniden tartÄ±ÅŸma konusu haline gelen ‘AndÄ±mÄ±z’a ve AKP’den konuya iliÅŸkin gelen açÄ±klamalara yanÄ±t verdi. Anayasa Komisyonu BaÅŸkanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä± eleÅŸtiren Bahçeli, “SayÄ±n Bekir BozdaÄŸ DanÄ±ÅŸtay kararÄ±na çok bozulmuÅŸ, anayasa ve yasanÄ±n alenen çiÄŸnendiÄŸini söylemiÅŸ. Ä°ÅŸine geldi mi yargÄ±ya saygÄ±yÄ± bekleyen, iÅŸine gelmedi mi ‘Yasa çiÄŸnendi’ diyen SayÄ±n BozdaÄŸ ve onun gibi düÅŸünenlerin hala çözülme süreci üslubuna müracaatlarÄ± talihsizliktir” dedi.

Bahçeli resmi Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “YargÄ± süreci tamamlanmamÄ±ÅŸ olsa da, okullarÄ±mÄ±zda AndÄ±mÄ±zÄ±n okutulmasÄ± artÄ±k mümkün hale gelmiÅŸtir. YargÄ± kararÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±yla ilgili sorumluluk bundan sonra Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±ndadÄ±r. Çözülme sürecinin en karanlÄ±k döneminde AndÄ±mÄ±z kurban seçilmiÅŸti. ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ sesleniÅŸi her taraftan silinmiÅŸ ve kazÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Bu durum elbette yanlÄ±ÅŸtÄ±, vahim bir sapma haliydi. EÄŸer AndÄ±mÄ±za cephe alanlar kripto damarÄ±n karanlÄ±k failleri deÄŸilse merakla soruyorum dertleri nedir? Bu hazÄ±msÄ±zlÄ±k niyedir? Bu ülkenin adÄ± Türkiye Cumhuriyeti, üzerinde yaÅŸayan millet ise Türk’tür. SayÄ±n BozdaÄŸ Kürdüm, özgürüm diyebilir. Dilini tutan yoktur. Sus otur yerine diyen de yoktur. Buyursun, mizaç ve meÅŸrebine müzahir deÄŸerlendirmesini yapsÄ±n. PKK’lÄ±yÄ±m, bölücüyüm, Kürdistan için çalÄ±ÅŸÄ±rÄ±m diyen varsa cezasÄ± bellidir, sonuçlarÄ±na katlanacaktÄ±r” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 20:14

www.evrensel.net