103 Korkmaz Ä°nsan Futbol TurnuvasÄ± baÅŸladÄ±

Bu yÄ±l Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlenen 103 Korkmaz Ä°nsan BarÄ±ÅŸ ve Dostluk TurnuvasÄ± Antalyaâ€™da baÅŸladÄ±.

Mahir DOÄžAN

Antalya

10 Ekim Ankara KatliamÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden 103 insan anÄ±sÄ±na düzenlenen 103 Korkmaz Ä°nsan BarÄ±ÅŸ ve Dostluk TurnuvasÄ±’nÄ±n üçüncüsü Antalya’da baÅŸladÄ±. Antalya Emek ve Demokrasi güçleri tarafÄ±ndan organize edilen ve MuratpaÅŸa Belediyesi tarafÄ±ndan desteklenen turnuva bu yÄ±l siyasi parti, iÅŸçi sendikalarÄ±, kamu emekçileri, gençler, öÄŸrenciler, dernekler, alevi kurumlarÄ±nÄ±n ve deÄŸiÅŸik sosyal gruplarÄ±n kurduÄŸu 8 kadÄ±n, 38 erkek olmak üzere toplam, 46 takÄ±mÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± ile MuratpaÅŸa Konuksever Stadyumunda baÅŸladÄ±. TurnuvanÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± turnuva komitesi adÄ±na Can ÇÄ±ldÄ±r yaptÄ±.

ÇÄ±ldÄ±r konuÅŸmasÄ±nda “Bu gün Ankara’da yitirdiÄŸimiz 103 insanÄ±mÄ±zÄ±n anÄ±sÄ±na burada bir aradayÄ±z. EÅŸitliÄŸin, adaletin, barÄ±ÅŸÄ±n sesi olmak için Türkiye’nin dört bir yanÄ±ndan Ankara’da buluÅŸtuÄŸumuz, yaÅŸamÄ±mÄ±z boyunca ortak olacaÄŸÄ±mÄ±z en güzel yolculuk ve buluÅŸmaydÄ± 10 Ekim BarÄ±ÅŸ mitingi. Ve en kanlÄ± günlerimizden biri. Veysel’den Mehmet Amca’ya, Korkmaz’dan Meryem Ana’ya, yediden yetmiÅŸe hepimizin kansÄ±z bir gökyüzüne bakma isteÄŸinin IÅžÄ°D tarafÄ±ndan kana bulandÄ±ÄŸÄ± bir günümüzdü. Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri olarak, uzun yÄ±llar Antalya’da mücadele vermiÅŸ, emek harcamÄ±ÅŸ ve Ankara’da yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ olan Kokmaz Tedik yoldaÅŸÄ±mÄ±z ve tüm ölenlerimizi unutmamak, unutturmamak için düzenlediÄŸimiz BarÄ±ÅŸ ve Dostluk TurnuvasÄ±nÄ±n bu yÄ±l üçüncüsünü düzenliyoruz. Bugün bu turnuvada yarÄ±n sokakta, hayatÄ±n her alanÄ±nda biz ölenlerimizi yaÅŸatacaÄŸÄ±z” dedi.

Turnuvaya katÄ±lan 3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ bir genç, HavalimanÄ±’nda yaÅŸanan sorunlarÄ± ve haksÄ±zlÄ±klarÄ±, iÅŸ bÄ±rakma eyleminin nedenlerini anlattÄ±.

Turnuvada EMEP GYK üyesi Korkmaz Tedik’in babasÄ± ErdoÄŸan Tedik de bir konuÅŸma yaparak katliamÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlayan hukuki süreci anlattÄ±.

Turnuva “Yavuzeli Kültür DerneÄŸi - Korkmaz KadÄ±nlar” ve “Alyazma-Nar Taneleri” takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda yapÄ±lan maçlarla baÅŸladÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 20:01

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