Ä°ÅŸÃ§ilerin â€˜Nobel Ã–dÃ¼lÃ¼â€™ sahibini arÄ±yor

2010â€™dan bu yana her yÄ±l verilen Sendikal Haklar iÃ§in Arthur Svensson UluslararasÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼ iÃ§in aday aranÄ±yor.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Norveç’te Endüstri-Enerji Federasyonu her yÄ±l sendikal haklar için mücadele eden bir kiÅŸi, grup veya sendikaya, iÅŸçilerin ‘Nobel Ödülü’ olarak bilinen Sendikal Haklar için Arthur Svensson UluslararasÄ± Ödülü veriyor.

Bu amaçla oluÅŸturulan komitenin baÅŸkanÄ± Andreas Halse, ödülü vermek için son yÄ±llarda sendikal mücadelede öne çÄ±kan birini aradÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. 500 bin Norveç kronu tutarÄ±ndaki ödülün amacÄ± sendikal mücadele için verilen çabalara katkÄ±da bulunmak. Ödül daha çok kendinden beklenilenin üzerinde mücadele eden ve baÅŸarÄ± kazanan emekçilere veriliyor.

MÜCADELECÄ° Ä°ÅžÇÄ° VE SENDÄ°KALARA ÖDÜLLER VERÄ°LDÄ°

Ödül 2017 yÄ±lÄ±nda Güney Afrika’da üzüm baÄŸlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilere verilmiÅŸti.

2018 yÄ±lÄ± Sendikal Haklar için Arthur Svensson UluslararasÄ± Ödülü Kazakistan’da sendikalarÄ±n yasaklanmasÄ±ndan sonra cezaevlerine atÄ±lan iÅŸçi önderlerine verilmiÅŸti. Ä°sveç’te yayÄ±mlanan Arbetet gazetesine açÄ±klamalarda bulunan Halse, sendikal ve iÅŸçi haklarÄ± söz konusu olduÄŸunda bir çok ülkede olumsuz geliÅŸmeler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

ARTHUR SVENSSON ULUSLARARASI ÖDÜLÜ NEDÄ°R?

Yoksul bir iÅŸçi ailesinin çocuÄŸu olan Svensson genç yaÅŸlarda alüminyum fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Kimya Ä°ÅŸçileri Federasyonu BaÅŸkanÄ± olduktan sonra dünyanÄ±n deÄŸiÅŸik ülkelerindeki iÅŸçi grevleri desteklemek için azami çaba gösterdi. Endüstri-Enerji Federasyonu Svensson’un anÄ±sÄ±na 2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana her yÄ±l sendikal haklar için mücadele eden bir iÅŸçi veya sendikaya 500 bin Norveç kronu ödül vermeyi kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

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