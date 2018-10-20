Ä°zmir Barosu genel kurulunda tartÄ±ÅŸmalarla geÃ§ti

Ä°zmir Barosu Genel Kuruluâ€™nda hÃ¼kÃ¼metin yargÄ±ya mÃ¼dahalesini eleÅŸtirenlere AKPâ€™li YenilikÃ§i Avukatlar Grubu tahammÃ¼l edemedi.

Metehan UD

Ä°zmir

Ä°zmir Barosu Genel Kurulu’nun ilk günü gruplar arasÄ±nda yapÄ±lan tartÄ±ÅŸmalarla geçti. Milliyetçi Avukatlar Grubu, genel kurulu provoke etmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken AKP'li Yenilikçi Avukatlar Grubu ise yargÄ±nÄ±n eleÅŸtirilmesine tahammül edemedi.

Ä°zmir Barosunun önümüzdeki iki yÄ±llÄ±k yönetimi ve çalÄ±ÅŸma ilkelerini belirleyecek olaÄŸan genel kurulu baÅŸladÄ±. 2 gün sürecek genel Kültürpark Fuar 4 Nolu Hol'de gerçekleÅŸecekken genel kurulun ilk günü yüzde 10’luk yasal çoÄŸunluÄŸun saÄŸlanamasÄ±ndan kaynaklÄ± yaklaÅŸÄ±k 4 saat gecikmeli baÅŸladÄ±. Genel kurula ilginin düÅŸük olduÄŸu gözlemlendi.

Hol giriÅŸinde kurulan stantlarda ise yönetime talip listelerin seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam etti. ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi Tahir Elçi resminin ve tutuklu 3. havalimanÄ± iÅŸçilerinin yazmÄ±ÅŸ olduÄŸu mektubun fotoÄŸrafÄ±nÄ±n olduÄŸu bir pankart açtÄ±.

Yönetim için 5 liste yarÄ±ÅŸacak. Yönetimde bulunan Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmazlÄ±ktan dolayÄ± iki liste ile seçime girdi. Her iki grup da Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'nun ismini kullanÄ±rken mevcut baÅŸkan vekili Mustafa Çetin ile bir süre baro genel sekreterliÄŸi görevini yürüten Atalay Aksay baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda hazÄ±rlanan listeler ile seçimlere katÄ±ldÄ±. Baro baÅŸkanÄ± AydÄ±n Özcan milletvekili seçimlerinde aday olabilmek için istifa etmiÅŸti.

Özkan Yücel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar Grubu ile Ömer Fatih Åžimdi baÅŸkanlÄŸÄ±ndaki Milliyetçi Avukatlar Grubu da hazÄ±rladÄ±klarÄ± liste ile yönetime talip oldu. AyrÄ±ca iki dönemdir seçime girmeyerek ulusalcÄ± ya da milliyetçi avukatlarÄ±n listelerine destek veren AKP'li avukatlar da Muhammed Özekes baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda hazÄ±rlanan liste ile seçime katÄ±ldÄ±.

Ortak liste ile belirlenen divanÄ±n ardÄ±ndan genel kurul saygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ± ile baÅŸladÄ±. AçÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan Mustafa Çetin aday olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ± ve diÄŸer adaylarla arasÄ±ndaki fÄ±rsat eÅŸitliÄŸini ihlal etmemek için konuÅŸmasÄ±nÄ± kÄ±sa tuttu. ArdÄ±ndan Baro Genel Sekreteri Ä°lke Erol, baronun iki yÄ±llÄ±k çalÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda bilgi verdi.

MÄ°LLÄ°YETÇÄ° AVUKATLAR PROVAKE ETMEYE ÇALIÅžTI

Ä°zmir Milliyetçi Avukatlar Grubu adÄ±na konuÅŸan Bülent Karagöz ise genel kurulu provake etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. DivanÄ±n Ä±srarlarÄ±na raÄŸmen konuÅŸmasÄ±nÄ± sonlandÄ±rmayan Karagöz, ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar Grubu adayÄ± avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±klarÄ± davalarÄ± iÅŸaret ederek 'PKK' ve 'AmerikancÄ±lÄ±k' ile suçladÄ±. KonuÅŸma üzerine kürsüye doÄŸru yürüyen avukatlar Karagöz'ün konuÅŸmasÄ±nÄ± protesto etti. Önceki genel kurulda da benzer bir gerginlik yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

AKP'LÄ° AVUKAT ELEÅžTÄ°RÄ°LERE DAYANAMADI

Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan NazÄ±m Aslanbey ise kürsüden YargÄ±tay kararÄ± ile geri getirilen andÄ± okudu. Bir avukatÄ±n 'Türkiye'de hukuk düzeni yok çete düzeni var. Adalet bürolarÄ± AKP bürolarÄ± haline geldi. Hakimler ve savcÄ±lar ses çÄ±karamÄ±yorlar' ÅŸeklindeki iktidar eleÅŸtirileri ise Yenilikçi Avukatlar Grubu'ndan bir avukat tarafÄ±ndan kesilmek istendi.

Ä°ÅžÇÄ° AVUKATLARI MERKEZÄ°NÄ°N KURULMAMASINA ELEÅžTÄ°RÄ°

Genç Avukatlardan Seçkin Erseçkin ise baro yönetiminin genç avukatlarÄ±n sorunlarÄ± ile ilgilenmediÄŸini dile getirdi. Avukat AyÅŸegül Karpuz da iÅŸçi avukatlarÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlara deÄŸinerek iki genel kuruldur Ä°ÅŸçi Avukatlar Merkezi'ni açmayan baro yönetimini eleÅŸtirdi. Türkiye Barolar BirliÄŸi'nin görevden aldÄ±ÄŸÄ± Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi Avukat Berna BabaoÄŸlu da yaÅŸam hakkÄ±nÄ±n korunmasÄ± için çalÄ±ÅŸmaya devam edeceklerini vurguladÄ±.

'HAK Ä°HLALLERÄ° BARONUN GÜNDEMÄ°NE GÄ°RMEDÄ°'

Özgürlükçü Hukukçular Grubu adÄ±na konuÅŸan Av. Canan Uçar, iki yÄ±llÄ±k OHAL sürecinde yaÅŸanÄ±lan derneklerin kapatÄ±lmasÄ±na ve avukatlarÄ±n tutuklanmasÄ±na deÄŸinerek hak ihlallerinin baro gündeminde yer almadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Yenilikçi Avukatlar Grubu adÄ±na konuÅŸan bir avukat ise hükümetin emperyalizmle mücadele ettiÄŸini iddia etti ve genel kurulda cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n ve hükümetin eleÅŸtirilmemesini istedi, avukatlÄ±k sÄ±navÄ± getirilmesini istedi.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 18:30

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