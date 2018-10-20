Ä°zmir Barosu genel kurulunda hÃ¼kÃ¼met tartÄ±ÅŸmasÄ±

Ä°zmir Barosu Genel Kuruluâ€™nda hÃ¼kÃ¼metin yargÄ±ya mÃ¼dahalesini eleÅŸtirenlere AKPâ€™li YenilikÃ§i Avukatlar Grubu tahammÃ¼l edemedi.

Metehan UD

Ä°zmir

Ä°zmir Barosu Genel Kurulu’nun ilk günü gruplar arasÄ±nda yapÄ±lan tartÄ±ÅŸmalarla geçti. Milliyetçi Avukatlar Grubu, genel kurulu provoke etmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken AKP'li Yenilikçi Avukatlar Grubu ise yargÄ±nÄ±n eleÅŸtirilmesine tahammül edemedi.

Ä°zmir Barosunun önümüzdeki iki yÄ±llÄ±k yönetimi ve çalÄ±ÅŸma ilkelerini belirleyecek olaÄŸan genel kurulu baÅŸladÄ±. 2 gün sürecek genel Kültürpark Fuar 4 Nolu Hol'de gerçekleÅŸecekken genel kurulun ilk günü yüzde 10’luk yasal çoÄŸunluÄŸun saÄŸlanamasÄ±ndan kaynaklÄ± yaklaÅŸÄ±k 4 saat gecikmeli baÅŸladÄ±. Genel kurula ilginin düÅŸük olduÄŸu gözlemlendi.

Hol giriÅŸinde kurulan stantlarda ise yönetime talip listelerin seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam etti. ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi Tahir Elçi resminin ve tutuklu 3. havalimanÄ± iÅŸçilerinin yazmÄ±ÅŸ olduÄŸu mektubun fotoÄŸrafÄ±nÄ±n olduÄŸu bir pankart açtÄ±.

Genel Kurulun ilk gününde yönetim kurulu ibra edildi ve gelecek dönemin mali bütçesi onaylandÄ±. Genel kurulda verilen önergelerle, ÅŸimdiye kadar atama ile belirlenen ilçe baro temsilcilerinin seçimle belirlenmesi, Avukat Noyan Özkan Çevre ve Ekolojisi Mücadeleleri Ödülü'nün Ä°zmir Barosu tarafÄ±ndan verilmesi, baronun LGBT+ haklarÄ± ile çalÄ±ÅŸma yapmasÄ± kararlarÄ± alÄ±ndÄ±.

Yönetim için 5 liste yarÄ±ÅŸacak. Yönetimde bulunan Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmazlÄ±ktan dolayÄ± iki liste ile seçime girdi. Her iki grup da Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'nun ismini kullanÄ±rken mevcut baÅŸkan vekili Mustafa Çetin ile bir süre baro genel sekreterliÄŸi görevini yürüten Atalay Aksay baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda hazÄ±rlanan listeler ile seçimlere katÄ±ldÄ±. Baro baÅŸkanÄ± AydÄ±n Özcan milletvekili seçimlerinde aday olabilmek için istifa etmiÅŸti.

Özkan Yücel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar Grubu ile Ömer Fatih Åžimdi baÅŸkanlÄŸÄ±ndaki Milliyetçi Avukatlar Grubu da hazÄ±rladÄ±klarÄ± liste ile yönetime talip oldu. AyrÄ±ca iki dönemdir seçime girmeyerek ulusalcÄ± ya da milliyetçi avukatlarÄ±n listelerine destek veren AKP'li avukatlar da Muhammed Özekes baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda hazÄ±rlanan liste ile seçime katÄ±ldÄ±.

Ortak liste ile belirlenen divanÄ±n ardÄ±ndan genel kurul saygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ± ile baÅŸladÄ±. AçÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan Mustafa Çetin aday olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ± ve diÄŸer adaylarla arasÄ±ndaki fÄ±rsat eÅŸitliÄŸini ihlal etmemek için konuÅŸmasÄ±nÄ± kÄ±sa tuttu. ArdÄ±ndan Baro Genel Sekreteri Ä°lke Erol, baronun iki yÄ±llÄ±k çalÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda bilgi verdi.

MÄ°LLÄ°YETÇÄ° AVUKATLAR PROVAKE ETMEYE ÇALIÅžTI

Ä°zmir Milliyetçi Avukatlar Grubu adÄ±na konuÅŸan Bülent Karagöz ise genel kurulu provake etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. DivanÄ±n Ä±srarlarÄ±na raÄŸmen konuÅŸmasÄ±nÄ± sonlandÄ±rmayan Karagöz, ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar Grubu adayÄ± avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±klarÄ± davalarÄ± iÅŸaret ederek 'PKK' ve 'AmerikancÄ±lÄ±k' ile suçladÄ±. KonuÅŸma üzerine kürsüye doÄŸru yürüyen avukatlar Karagöz'ün konuÅŸmasÄ±nÄ± protesto etti. Önceki genel kurulda da benzer bir gerginlik yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

AKP'LÄ° AVUKAT ELEÅžTÄ°RÄ°LERE DAYANAMADI

Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan NazÄ±m Aslanbey ise kürsüden YargÄ±tay kararÄ± ile geri getirilen andÄ± okudu. Bir avukatÄ±n 'Türkiye'de hukuk düzeni yok çete düzeni var. Adalet bürolarÄ± AKP bürolarÄ± haline geldi. Hakimler ve savcÄ±lar ses çÄ±karamÄ±yorlar' ÅŸeklindeki iktidar eleÅŸtirileri ise Yenilikçi Avukatlar Grubu'ndan bir avukat tarafÄ±ndan kesilmek istendi.

Ä°ÅžÇÄ° AVUKATLARI MERKEZÄ°NÄ°N KURULMAMASINA ELEÅžTÄ°RÄ°

Genç Avukatlardan Seçkin Erseçkin ise baro yönetiminin genç avukatlarÄ±n sorunlarÄ± ile ilgilenmediÄŸini dile getirdi. Avukat AyÅŸegül Karpuz da iÅŸçi avukatlarÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlara deÄŸinerek iki genel kuruldur Ä°ÅŸçi Avukatlar Merkezi'ni açmayan baro yönetimini eleÅŸtirdi. Türkiye Barolar BirliÄŸi'nin görevden aldÄ±ÄŸÄ± Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi Avukat Berna BabaoÄŸlu da yaÅŸam hakkÄ±nÄ±n korunmasÄ± için çalÄ±ÅŸmaya devam edeceklerini vurguladÄ±.

'HAK Ä°HLALLERÄ° BARONUN GÜNDEMÄ°NE GÄ°RMEDÄ°'

Özgürlükçü Hukukçular Grubu adÄ±na konuÅŸan Av. Canan Uçar, iki yÄ±llÄ±k OHAL sürecinde yaÅŸanÄ±lan derneklerin kapatÄ±lmasÄ±na ve avukatlarÄ±n tutuklanmasÄ±na deÄŸinerek hak ihlallerinin baro gündeminde yer almadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Yenilikçi Avukatlar Grubu adÄ±na konuÅŸan bir avukat ise hükümetin emperyalizmle mücadele ettiÄŸini iddia etti ve genel kurulda cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n ve hükümetin eleÅŸtirilmemesini istedi, avukatlÄ±k sÄ±navÄ± getirilmesini istedi.

Yönetimdeki Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu, Türkiye Barolar BirliÄŸi'nin muhalif Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu üzerinden Ä°zmir Barosu'nun yönetimine ÅŸekil vermeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü.

'TEK ADAM REJÄ°MÄ°NE Ä°LÄ°ÅžKÄ°N SES YOKTU'

ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar Grubu adÄ±na konuÅŸan Perihan Kaya ise baro yönetimine eleÅŸtiriler yöneterek “4 yÄ±lda laik cumhuriyetin köküne dinamit konup cumhuriyet rejimi tek adam rejimine çevrilirken Ä°zmir Barosundan tek bir ses duyamadÄ±k. OHAL döneminde avukatlÄ±k mesleÄŸini icra etmek imkansÄ±z hale gelirken, hukuk güvenliÄŸi yok edilip Anayasa Mahkemesi karalarÄ± uygulanmazken, adli yÄ±l açÄ±lÄ±ÅŸlarÄ±, hakim-savcÄ± atamalarÄ± Saray’da yapÄ±lÄ±rken Ä°zmir Barosu ne mi yapÄ±yordu? Sizi yormadan söyleyelim, vapur gezisi. Ülke tarihinin en önemli referandumunu, Adem ile Havva’yÄ± görüp görmemek üzerinden tartÄ±ÅŸÄ±p, geçiÅŸtirdiniz” dedi.

Baronun, avukatlarÄ±n mesleki problemleri ile ilgili adÄ±m atmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da dile getiren Kaya ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Kule yapacaÄŸÄ±z diye TBB’deki uzun adamÄ±n peÅŸine takÄ±lÄ±rken gözünüzden kaçtÄ± sorunlarÄ±mÄ±z. Biz, Ä°zmir Barosunun köklü mirasÄ±na sahip çÄ±kacaÄŸÄ±z. Hukuk devleti ayaklar altÄ±ndayken, muhalif olan her kesime tutuklama sopasÄ± gösterilirken, avukatlar ve avukatlÄ±k mesleÄŸi yok edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken susmayacaÄŸÄ±z. Ä°nsandan, doÄŸadan, hayvandan, ezilenden yana olmaya devam edeceÄŸiz. Hukuk diye helvadan put yapÄ±p acÄ±kÄ±nca yiyenlerin karÅŸÄ±sÄ±nda biz varÄ±z. Umudumuzun yazÄ±nda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z baroyu bir ekim günü almaya geliyoruz.”

MEVCUT YÖNETÄ°M MESLEKÄ° SORUNLARA Ä°LÄ°ÅžKÄ°N ELEÅžTÄ°RÄ°LERÄ° YANITLAMADI

Son olarak söz alan Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu BaÅŸkan AdayÄ± ve mevcut baÅŸkan vekili Mustafa Çetin, baro yönetimine dönük mesleki sorunlarÄ± ile hak ihlalleri ile ilgili eleÅŸtirilere deÄŸinmedi. Çetin, adliye yakÄ±nlarÄ±na yapmak istedikleri baro binasÄ±nÄ± anlattÄ± ve bütçeye yönelik eleÅŸtirilere cevap verdi.

'AVUKATLAR BARODAN UMUDUNU KESTÄ°'

Son olarak baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n konuÅŸmalarÄ±na geçildi. Listesinde AKP'li vekillerin bulunduÄŸu Yenilikçi Avukatlar Grubu BaÅŸkan AdayÄ± Muahmmed Özekes, barodaki gruplaÅŸmalara dikkat çekti gruplar üzerinden yapÄ±lan siyasi ve ideolojik söylemlerle avukatlarÄ±n mesleki problemlerinin çözülemeyeceÄŸini ifade etti. Baro seçimlerinin belediye baÅŸkan ve milletvekili seçimlerine ön seçime döndü. Kendilerini herhangi bir siyasi ideolojiyle baÄŸlÄ± olmadÄ±klarÄ±nÄ± ileri süren Özekes "ÖnceliÄŸimiz avukat kimliÄŸidir. Bunun için neler yapÄ±lmasÄ± gerekiyorsa yapacaÄŸÄ±z. Biz ne iktidarÄ±n arka bahçesi olacaÄŸÄ±z ne de muhalefetin arkadaÅŸÄ± olayacaÄŸÄ±z. MeslektaÅŸlarÄ±mÄ±z barodan umudunu kesmiÅŸtir. Somut, objektif, tarafsÄ±z bir baro yaratacaÄŸÄ±z" dedi.

Ä°ZMAG: 3. BÄ°R YOL OLARAK ADAYIZ

Ä°zmir Milleyetçi Avukatlar Grubu (Ä°ZMAG) adayÄ± Ömer Fatih Åžimdi de avukatlarÄ± mesleki sorunlarÄ±nÄ±n her geçen gün arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek bunu durduracaklarÄ±nÄ± ifade etti. Åžimdi "Ufak çözümlerle bizim için hayatÄ± kolaylaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z. Baro baÅŸka konularla uÄŸraÅŸmaktan avukatlarÄ±n mesleki sorunlarÄ± ile uÄŸraÅŸmÄ±yor" dedi. Åžimdi, baronun seçimler için bir basamak olarak kullanÄ±lmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi. Åžimdi, ÇaÄŸdaÅŸ ve Cumhuriyet GruplarÄ±na karÅŸÄ± 3. bir yol olarak ÅŸans istedi.

AKSAY: ÖNCELÄ°ÄžÄ°MÄ°Z GENÇ AVUKATLAR

Muhalif Cumhuriyetçi Avukatlar Grubunun adayÄ± Atalay Aksay da, mevcut baro yönetimini referandum sürecinde yeterli çalÄ±ÅŸma yapmamakla, cesaretsizlikle suçladÄ±. Avukat intiharlarÄ±na da deÄŸinen Aksay önceliklerinin genç meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n olduÄŸunu söyledi.

ÇAÄž: BARODA KORKUYA Ä°ZÄ°N VERMEYECEÄžÄ°Z

ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar Grubu (ÇAÄž) adayÄ± Özkan Yücel de "Ä°zmir Barosu hukuka aykÄ±rÄ± iÅŸlemlerde sessiz kaldÄ±. Son 4 yÄ±llÄ±k süreç de Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu, cumhuriyetin kazanÄ±mlarÄ±na sahip çÄ±kmadÄ±. OHAL koÅŸullarÄ±nda avukatlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlara karÅŸÄ± sesiniz çÄ±kmadÄ±. Avukatlar duruÅŸmadan atÄ±ldÄ±, tutuklandÄ±, siz basÄ±n açÄ±klamasÄ± ile yetindiniz. Biz bu korkuya Ä°zmir Barosu'nda izin vermeyeceÄŸiz. Kendi disiplin kurulu üyeniz gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, korkup gitmediniz. Bu mudur avukat yanÄ±nda olmak. Talimat yollayan savcÄ±ya 'Ä°ÅŸine bak' diyemediniz. SavcÄ±lÄ±ÄŸa yazÄ± yazarak hakkÄ±nda FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ± baÅŸlatÄ±lan avukatlarÄ±n ismini istediniz. Neden hakkÄ±nÄ±zda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gizliyorsunuz" dedi.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 21:38

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