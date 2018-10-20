Finlandiyaâ€™da belediye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± greve gidecek

Finlandiyaâ€™da hÃ¼kÃ¼metin iÅŸ gÃ¼venliÄŸini zayÄ±flatan yasa taslaÄŸÄ±nÄ± geri Ã§ekmesini talep eden belediye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± pazartesi gÃ¼nÃ¼ greve gidecek.

Murat KUSEYRÄ°

Finlandiya’da belediye çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± örgütleyen JHL federasyonunun yaptÄ±ÄŸÄ± “Son Damla” baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada hükümetin iÅŸ güvencesini zayÄ±flatma giriÅŸimine karÅŸÄ± siyasi önlemlere baÅŸvurulmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

10’dan az emekçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸyerlerinde iÅŸverenlere istediÄŸi kiÅŸiyi atma hakkÄ± veren önerinin çalÄ±ÅŸanlarÄ±n iÅŸ güvenliÄŸini ortadan kaldÄ±rmanÄ±n ilk adÄ±mÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilmesi yapÄ±lan açÄ±klamada sendikal hareketin buna izin vermeyeceÄŸine vurgu yapÄ±ldÄ±.

1 Ekim tarihinde baÅŸlatÄ±lan fazla mesai yapmama uygulamasÄ±na 21 Ekim günü son verilmesiyle birlikte iÅŸ güvenliÄŸinin zayÄ±flatÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan birinci safhanÄ±n sona ereceÄŸi ve ikinci safhanÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ± belirtildi.

Ä°kinci safhada 22-23 Ekim günleri 10 bin sendika üyesinin katÄ±lacaÄŸÄ± 2 günlük siyasi greve gidileceÄŸi açÄ±klandÄ±.

JHL BaÅŸkanÄ± Paivi Niemi-Laine, “Hükümet bizim hangi koÅŸullarda çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dikte edemez. BaÅŸbakan Sipila’nÄ±n parlamentoda sahnelediÄŸi tiyatro durumu deÄŸiÅŸtirmez” dedi.

Sipila, iÅŸ güvenliÄŸini zayÄ±flatma sorununu hükümet ile çalÄ±ÅŸanlar arasÄ±ndaki bir sorun olmaktan çÄ±karÄ±p çalÄ±ÅŸanlarla parlamento arasÄ±ndaki bir soruna dönüÅŸtürmeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Hükümetin iÅŸ piyasasÄ± politikasÄ± için parlamentoda güven oylamasÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. Oylama hükümetin lehine sonuçlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Belediye çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n greve gitmesiyle yuva, okul ve yaÅŸlÄ±lÄ±k bakÄ±m evlerine yemek servisleri yapÄ±lmayacak. Temizlik ve sosyal hizmet sektöründe çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler iÅŸ bÄ±rakacak. Kütüphaneler, kültür merkezleri ve belediyeye baÄŸlÄ± spor tesisleri kapalÄ± kalacak.

JHL’nin açÄ±klamasÄ±nda, grevden halkÄ±n olumsuz etkilenmesinden üzüntü duyulduÄŸu ancak iÅŸ güvencesinin herkesin ortak yararÄ±na olduÄŸu için grevin gerekli olduÄŸu belirtildi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 18:09

www.evrensel.net