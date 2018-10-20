'KÃ¼lfeti Ã§eken hep iÅŸÃ§i, bu adalet deÄŸil'

Tuzla Organize Sanayi BÃ¶lgesiâ€™ndeki fabrikalardan ekonomik kriz gerekÃ§esiyle Ã§Ä±karÄ±lan kadÄ±nlar Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± ve geÃ§im sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± anlattÄ±.

Necla DEMÄ°R

Ekonomik krizin ilk faturasÄ± kadÄ±n iÅŸçilere çÄ±kartÄ±lÄ±yor. AÄŸÄ±r ve tehlikeli iÅŸ kollarÄ±nda uzun süreli düÅŸük ücretle çalÄ±ÅŸmalarÄ±na raÄŸmen iÅŸsiz bÄ±rakÄ±lan H.U, “HakkÄ±nÄ± arayan, örgütlenen iÅŸçi istemiyorlar” derken, her an iÅŸsizlikle karÅŸÄ±ya olduÄŸunu belirten H.G. ise, “Külfeti çeken hep iÅŸçi, bu adalet deÄŸil” dedi.

Ekonomik krizin özelikle dar gelirli kesimleri derinden etkilerken, iÅŸten atmalar hayatÄ± daha da çekilmez kÄ±lÄ±yor. ÇeÅŸitli gerekçelerle iÅŸten çÄ±karÄ±lanlarÄ±n baÅŸÄ±nda ise kadÄ±nlar geliyor. Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (TOSB) fabrikalarda çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlar, aÄŸÄ±rlaÅŸan çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve artan sorunlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.

‘Ä°TÄ°RAZ ETTÄ°KÇE BASKI ARTIYOR’

Tuzla’da bir plastik fabrikasÄ±nda 3 yÄ±l çalÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra iÅŸten atÄ±lan 40 yaÅŸÄ±ndaki H.U., ilk zamanlarda küçük olan fabrikanÄ±n büyümesinin ardÄ±ndan psikolojik baskÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak ÅŸunlarÄ± söyledi: “Son süreçte kimi gerekçelerle özellikle de sesini çÄ±karan, itiraz eden iÅŸçileri tutanak tutturup tazminatsÄ±z iÅŸçi çÄ±karmaya baÅŸladÄ±lar. Bu iÅŸçilerden biri de ben oldum. Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±lmadan önce belli baÅŸlÄ± sorular soruldu. ÖrneÄŸin ‘geçimini saÄŸlayabilecek misin?” gibi sorular. Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±lma gerekçesi olarak da amirlerimin benden razÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± söylendi. Böyle bir gerekçenin iÅŸten çÄ±karÄ±lmak için bir gerekçe olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyince de ‘düÅŸün belki baÅŸka nedenleri vardÄ±r’ cevabÄ±nÄ± aldÄ±m. Nedeni ise açÄ±k. HakkÄ±nÄ± arayan, itiraz eden, örgütlenen iÅŸçi istemiyorlar.”

‘KRÄ°ZÄ° Ä°LK GÜNDEN BERÄ° HÄ°SSEDÄ°YORUM’

Kriz döneminde iÅŸsiz kalmanÄ±n zorluklarÄ±na deÄŸinen H.U., “Hayat o kadar pahalanmÄ±ÅŸ ki 3 tane çocuÄŸum var ve hepsi okuyor. EÅŸimin aldÄ±ÄŸÄ± maaÅŸ yetmiyor, ev kira. Ä°lk günden zorlanmaya baÅŸladÄ±m. Ä°ÅŸ baÅŸvurusuna gittik o kadar çok iÅŸsiz var ki… Genç iÅŸsizler ordusu resmen. Ä°ÅŸ bulabilme stresine girmiÅŸ durumdayÄ±m. Asgari ücretle geçinemiyordum ama en azÄ±ndan eve bir gelirim oluyordu. Åžimdi o da yok” diye konuÅŸtu.

‘Ä°ÅžSÄ°Z KALMA LÜKSÜMÜZ YOK’

Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±lan diÄŸer bir iÅŸçi ise 35 yaÅŸÄ±ndaki N.S. O da 3 vardiya halinde çalÄ±ÅŸan bir plastik fabrikasÄ±nda 2 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ktan sonra zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve acilen iÅŸ bulmasÄ± gerektiÄŸini belirten N.S, ÅŸöyle konuÅŸtu: “Bir kÄ±zÄ±m var. Onun okul masraflarÄ±, kredi kartÄ± borcum, kendi ihtiyaçlarÄ±m var. Birkaç ay iÅŸsiz kalma gibi bir lüksümüz yok çünkü çalÄ±ÅŸÄ±rken bile paramÄ±z yetmiyordu ve ÅŸimdi bu kaygÄ± daha da arttÄ±. Ev bütçesine katkÄ± saÄŸlama adÄ±na ek iÅŸ yapma derdine düÅŸmüÅŸ durumdayÄ±z.”

‘YAÅžANANLAR HASTALIK OLARAK DÖNÜYOR’

Metal sektöründe 2 yÄ±ldÄ±r kalite kontrol operatörü olarak çalÄ±ÅŸan 35 yaÅŸÄ±ndaki H.G. ise, ekonomik kriz gerekçesiyle her hafta bir ÅŸeylerin bahane edilerek 3-5 iÅŸçinin çÄ±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktardÄ±. EÅŸinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± fabrikanÄ±n da krizden gerekçesiyle kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iÅŸsiz kaldÄ±ÄŸÄ± ifade eden H.G., “6 ay maaÅŸ alamadÄ±. Benim aldÄ±ÄŸÄ±m tek maaÅŸla evin kredisi, mutfaÄŸÄ±n giderlerini karÅŸÄ±lamaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. KaldÄ± ki mutfaÄŸa bir ÅŸey almÄ±yoruz, yemiyoruz kÄ±sacasÄ±. Günübirlik akrabalarda yiyorum ya da iÅŸ yerinde yediklerimle kalÄ±yorum. Biz bu durumdayÄ±z. Kredimizi, faturalarÄ±mÄ±zÄ± ödeyemiyoruz. Hep eksideyiz, hep eksideyiz. Bunu yaÅŸamamÄ±zdaki neden de sistemin ta kendisi. ÖzelleÅŸtirilmeye gidildi, kamulaÅŸtÄ±rmayÄ± bitirdiler, yetmedi fabrikalarda iÅŸçiye dair hiçbir ÅŸey yok, çiftçi üretmiyor, aracÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± alÄ±p gidiyor. Ben maaÅŸÄ±mÄ± almadan bir dünya vergi kesiliyor. BaÅŸtakilere her ÅŸey bedava. Bu adalet deÄŸil. Benim temel hakkÄ±m olan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±m, ulaÅŸÄ±mÄ±m, eÄŸitimim hep paralÄ±, hep paralÄ±. Bütün külfeti çeken de hep iÅŸçi" (Ä°stanbul/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 17:59

www.evrensel.net