Hasta mahpus Mehmet Selim AtlÄ± serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n

Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi'nin her hafta gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi F oturumunun 343. haftasÄ±nda hasta tutuklu Mehmet Selim AtlÄ±'nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± istendi.

Ä°HD F oturumunun 343. haftasÄ±nda hasta tutuklu Mehmet Selim AtlÄ±'nÄ±n durumuna dikkat çekildi. AtlÄ±'nÄ±n siyasi bir mahpus olduÄŸu için özel bir uygulamaya tabii tutulduÄŸuna iÅŸaret edilirken, AtlÄ±'nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± istendi.

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi( Ä°HD) Ä°stanbul Åžubesi Hapishane Komisyonu'nun Galatasaray MeydanÄ±'nda düzenleyeceÄŸi 343. F oturmasÄ± polisin engellenmesi üzerine Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi'nin önünde yapÄ±ldÄ±. Bu hafta hasta mahpus Mehmet Selim AtlÄ±'nÄ±n durumu gündeme getirildi. Eylemde hasta mahpuslarÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ±n yanÄ±nda ‘Hasta mahpuslar serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n’ pankartÄ± açÄ±ldÄ±.

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan Ä°HD adÄ±na basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± Taylan Bekin okudu. Bekin, cezaevlerinde OHAL koÅŸullarÄ±nÄ± aratmayan uygulamalarÄ±n devam ettiÄŸini vurguladÄ±. Hapishanelerde muhalif içerikli yayÄ±nlarÄ±n mahpuslara verilmediÄŸini aktaran Bekin, Ä°zmir KÄ±rÄ±klar 1 Nolu F Tipi hapishanesinde, 2 Ekim günü koÄŸuÅŸlarda yapÄ±lan aramalarda kantinden parayla alÄ±nan radyo ve televizyonlara el konulduÄŸunu aktardÄ±. Bekin, “Hasta mahpuslar için saÄŸlÄ±ÄŸa eriÅŸememe, tedavi edilmeme, muayene ve ameliyatlarÄ± yaptÄ±rmama; hapishanede kalamaz raporu olmasÄ±na raÄŸmen ATK'dan raporu onaylatamama ve kelepçeli muayene dayatmalarÄ± hasta mahpuslarÄ±n tedavilerinin önünde ki en büyük engellerdendir. Onlarca aÄŸÄ±r hasta mahpus ailesiyle veda hakkÄ±nÄ± dahi kullanamadan yaÅŸama veda etmiÅŸtir” dedi.

Bu hafta hasta mahpus Mehmet Selim AtlÄ±'nÄ±n durumunu paylaÅŸan Bekin, ÅŸunlarÄ± söyledi: “AtlÄ± 62 yaÅŸÄ±nda Batman doÄŸumludur. YargÄ±landÄ±ÄŸÄ± iki suçtan dolayÄ± hapis cezasÄ± almÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°lk yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davadan 4 yÄ±l 8 ay, ikinci davadan ise 33 ay hükümlüdür. Hapishaneye girmeden önce beyin kanamasÄ± geçirmiÅŸtir. KaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Özel Batman YaÅŸam Hastanesinde Åžubat 2018’te tutuklanarak Batman hapishanesine oradan da Siverek hapishanesine sevk edilmiÅŸtir. Doktor raporlarÄ± olmasÄ±na raÄŸmen hapishane idaresi AtlÄ±’yÄ± Ä°stanbul AdlÄ± TÄ±p Kurumuna göndermiÅŸ; Ä°stanbul ATK’da yapÄ±lan tetkikler sonucunda kendisine saÄŸlam raporu verilmiÅŸtir. Siverek hapishanesine geri gönderilen AtlÄ± ikinci defa beyin kanamasÄ± geçirmiÅŸtir. Ä°ki beyin damarÄ± tÄ±kalÄ± ve ÅŸah damarÄ±nÄ±n ise yüzde 50'si tÄ±kalÄ± olan hasta mahpus AtlÄ±, sÄ±k sÄ±k hafÄ±za kaybÄ± yaÅŸamaktadÄ±r. Urfa Mehmet Akif Ä°nan AraÅŸtÄ±rma Hastanesinin yoÄŸun bakÄ±m ünitesinde tedavi için bir süreliÄŸine kalan AtlÄ± daha sonra hapishaneye geri gönderilmiÅŸtir. Siverek T Tipi Hapishanesinde aÄŸÄ±r hasta bir ÅŸekilde kalan AtlÄ± yeni bir beyin kanamasÄ± riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yadÄ±r.”

'SÄ°YASÄ° OLDUÄžU Ä°ÇÄ°N AÄ°LESÄ° Ä°LE GÖRÜÅžTÜRÜLMEDÄ°'

AvukatÄ±nÄ±n giriÅŸimlerinin sonuçsuz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bekin, AtlÄ±'nÄ±n ailesinin hapishane savcÄ±sÄ± ile bir görüÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yapÄ±lan görüÅŸmede; “BabanÄ±z siyasi suçtan dolayÄ± hüküm giymiÅŸ bu yüzden görüÅŸmenize izin verilmeyecektir” ÅŸeklinde bir tavÄ±r ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Ä°HD Batman Åžubesinin AtlÄ±'nÄ±n durumu ile ilgili baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ± bilgisini veren Bekin, sözlerine ÅŸu ÅŸekilde devam etti:

“Bizler insan haklarÄ± savunucularÄ± ve Hapishane Komisyonu olarak hapishanelerde yeni ölümlerin olmasÄ±nÄ± istemiyoruz. Özellikle aÄŸÄ±r hasta mahpuslarÄ±n yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda tedavilerine devam edebilmesini ve mahpuslarÄ±n veda hakkÄ±na dahi eriÅŸemeden yaÅŸamlarÄ±nÄ± yitirmemesi gerektiÄŸini söylüyoruz. Bütün aÄŸÄ±r hasta mahpuslar için yaÅŸam hakkÄ± istiyoruz.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 17:58

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