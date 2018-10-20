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BalÄ±kesir'de gaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle patlama: 1 Ã¶lÃ¼, 1 yaralÄ±
BalÄ±kesirâ€™de gaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸanan bir evde patlama yaÅŸandÄ±; 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 1 kiÅŸi yaralandÄ±.
BalÄ±kesir'in Manyas ilçesine baÄŸlÄ± kÄ±rsal KÄ±zÄ±ksa Mahallesi'nde tek katlÄ± evde gaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle meydana gelen patlamada, bir kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, bir kiÅŸi yaralandÄ±.
AlÄ±nan bilgiye göre, Okul Caddesi'nde Necati Öner'e ait (84) evde tüpten sÄ±zan gaz nedeniyle patlama meydana geldi.
PatlamanÄ±n ardÄ±ndan çÄ±kan yangÄ±na, Manyas Ä°tfaiye Grup AmirliÄŸi ekipleri müdahale etti.
YangÄ±nda yaralanan Necati Öner, 112 Acil Servis ekiplerince Kocaeli SaÄŸlÄ±k Bilimleri Üniversitesi Derince EÄŸitim AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. EÅŸi Fadire Öner (82) ise evin banyosunda dumandan zehirlenerek ölmüÅŸ halde bulundu.
Fadire Öner'in cesedi, Cumhuriyet savcÄ±sÄ±nca yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan otopsi için Bursa Adli TÄ±p Kurumuna gönderildi.
YangÄ±nda, tek katlÄ± ev kullanÄ±lamaz hale geldi. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 17:34