21 Ekim 2018 03:40
Son Düzenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 17:28

Sevil Aracı: Sermayenin krizi karşısında emekçilerin yanındayız

Emekçilerin taleplerine dair bildiri dağıtan EMEP üyelerine manipülasyon suçlaması yapıldı: Hükümet, 'kriz var, yoksullaştık' denilmesini istemiyor.

Sevil Aracı: Sermayenin krizi karşısında emekçilerin yanındayız

Fotoğraf: Evrensel

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    Volkan PEKAL
    Adana

    Adana’da işten atmaların durdurulması, zamların geri çekilmesi, ücretlerin arttırılması talebiyle Organize Sanayi Bölgesi’nde bildiri dağıttıkları için gözaltına alınıp ifadeleri alınan Emek Partisi (EMEP) Üyeleri piyasa dolandırıcılığı da denilen manipülasyon suçlaması ile karşılaştı. Bu suçlamaya tepki gösteren Emek Partisi Adana İl Başkanı Avukat Sevil Aracı, “Adım adım gelen krizin yükünün işçilere ödetilmemesi için onlara çağrı yapmanın neresi manipülasyon?  ‘Kriz yok’ diyen hükümet ve sermaye ‘kriz var, yoksullaştık, yüksek  enflasyon altında maaşlarımız eridi’ denmesini istemiyor” diye konuştu.

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    'İŞÇİLER TEPKİ GÖSTERDİ'

    Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde Cuma Namazı çıkışında “Krizin Faturasınız Ödemiyoruz, İş Ekmek, Özgürlük İstiyoruz” başlıklı Emeğe Sesleniş bültenini dağıttıkları için gözaltına alınan EMEP üye ve yöneticileri beş saatlik gözaltı süresinin ardından serbest kaldılar. Adana Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen EMEP üyeleri ifadeleri alındıktan sonra Adli Tıpa götürüldüler. Sağlık muayenelerinden sonra yeniden emniyete götürülerek serbest bırakıldılar.  Cumhuriyet savcısının talimatı ile ifadeleri alınan EMEP yönetici ve üyesi beş kişiye Emniyette  “bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçunun tanımlandığı “6362 sayılı Sermaye piyasası kanunu 107/2 suçunu işlediği” iddiası ile ilgili savunmaları soruldu. Bildiri dağıtımı engellenen EMEP üyeleri Polis ve güvenliğin engelleme çabalarına rağmen işçilerin yanlarına gelerek bildirileri aldığını ve “İşçiye bildiri dağıtmak suç mu?” diye tepki gösterdiğini aktardılar.

    ‘HALKIN YAŞADIĞI SORUNLAR GERÇEK’

    Avukat Sevil Aracı | Fotoğraf: Evrensel

    Bu suçun gerçekleşmesi için yatırımcıları aldatacak, döviz, altın, mevduat gibi yatırımlarda bulunacakların kararlarını etkileyecek yalan yanlış bilginin yayılmasının gerekli olduğunu dile getiren Aracı, “ Bültende yer alan işten atmalar, artan enflasyon karşısında işçilerin ücretinin erimesi, her geçen gün artan iş cinayetleri, temel tüketim mallarına yapılan zamlar, grev yasakları, uluslar arası tekellere verilen krediler, tanınan ayrıcalıklar… Bunların hepsi halkın yaşadığı sorunlar ve gerçek” diye konuştu. İktidar partisinin tüm bunlar yokmuş gibi davranılmasını istediğini dile getiren Aracı şöyle devam etti: “Savcılar da her siyasi partinin yapması gereken faaliyete mevzuattan suç uyduruyor. Emek Partisi, gizleme, saklama gereği duymadan sermayenin krizi karşısında emekçilerin yanında yer aldığını açıktan söylüyor. Yargılayacaksanız bundan dolayı yargılayın.”

    İŞTEN ATMALAR DURDURULSUN, ZAMLAR ÇEKİLSİN DEMEK SUÇ

    Polis tarafından engellenen bültende işten atmaların durdurulması ve emekçilere güvence sağlanması, eriyen ücretlerin iyileştirilmesi ve ücret kaybına izin vermeden çalışma saatlerinin düşürülmesi, Havaalanı işçilerinin serbest bırakılması, asgari ücretin vergiden muaf bırakılarak insanca yaşayacak bir seviyeye çekilmesi, her geçen gün artan iş cinayetlerine karşı iş güvenliği tedbirlerinin alınması, zamların durdurulması, Uluslar arası tekeller verilen ayrıcalıkların durdurulması gibi talepler yer alıyor.

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