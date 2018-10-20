Afganistan'da halk sandÄ±k baÅŸÄ±nda

Afganistan'da milletvekili seÃ§imleri iÃ§in halk sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti. Oy kullanma iÅŸlemleri sÄ±rasÄ±nda Kabil'de intihar saldÄ±rÄ±sÄ± yaÅŸandÄ±.

Afganistan sabahÄ±n erken saatlerinden itibaren seçim merkezlerine giderek milli mecliste kendilerini temsil edecek kiÅŸileri belirlemek için tercihlerini yaptÄ±.

Afganistan BaÄŸÄ±msÄ±z Seçim Komisyonu, genel seçim için oy verme iÅŸleminin 360 seçim merkezinde yarÄ±n da devam edeceÄŸini bildirdi.

Komisyon BaÅŸkanÄ± Gula Can Abdul Badi Sayyad, baÅŸkent Kabil'de gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, teknik sorun yaÅŸayan bazÄ± seçim merkezlerinde oy verme iÅŸleminin yarÄ±n da süreceÄŸini duyurdu.

Yerel saatle 07.00'da baÅŸlayan oy verme iÅŸleminin 16.00'da sona ermesi planlanÄ±yordu.

KayÄ±tlÄ± 8 milyon 800 bin seçmenin bulunduÄŸu ülkede, 2 bin 558 milletvekili adayÄ± yarÄ±ÅŸÄ±yor.

KABÄ°L’DE Ä°NTÄ°HAR SALDIRISI

DünyanÄ±n diken üstünde izlediÄŸi Afganistan seçimleri sÄ±rasÄ±nda baÅŸkent Kabil'de bir intihar saldÄ±rÄ±sÄ± düzenlendi. Reuters haber ajansÄ±, en az 10 kiÅŸinin öldüÄŸünü, çok sayÄ±da yaralÄ± olduÄŸunu bildirdi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 17:28

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