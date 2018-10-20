Hakkari halkÄ± Leyla GÃ¼venâ€™i aralarÄ±nda istiyor

HDP milletvekilleri, tutuklu bulunan milletvekili Leyla GÃ¼ven adÄ±na Hakkari merkez ve ilÃ§elerinde Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Saliha Aydeniz, Semra Güzel, AyÅŸe Sürücü ile Sait Dede, tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven adÄ±na Hakkari merkez ve ilçelerinde çalÄ±ÅŸmalar yürüttü.

Kent merkezinde halka bir araya gelen milletvekili heyeti, ardÄ±ndan sÄ±rasÄ±yla Yüksekova, Åžemdinli ve Çukurca ilçelerine de giderek esnaf, aile ve köy ziyaretlerinde bulundu.YapÄ±lan sohbetlerde iradelerinin cezaevinde deÄŸil, kentlerinin sokaklarÄ±nda olmasÄ±nÄ± istediklerini dile getiren yurttaÅŸlar, seçtikleri köy muhtarlarÄ±ndan milletvekillerine kadar iradelerini hiçbir ÅŸekilde tanÄ±mayan iktidarÄ±n tüm Kürtlere savaÅŸ açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Heyette yer alan isimlerden HDP Urfa Milletvekilli AyÅŸe Sürücü, bulunduklarÄ± temas ve ziyaretlerine iliÅŸkin Mezopotamya AjansÄ±’na (MA) konuÅŸtu. Halk iradesinin tanÄ±nmazlÄ±ÄŸÄ±n en üst seviyede olduÄŸu merkezlerden birinin Hakkari olduÄŸunu söyleyen AyÅŸe Sürücü, “Daha önce de seçilen Selma Irmak, Abdullah Zeydan ve Nihat AkdoÄŸan tutuklanarak cezaevine konuldu. Zeydan ve Irmak halen cezaevinde hukuksuz bir ÅŸekilde tutuluyor. Åžimdi de Leyla Güven hukuksuz bir ÅŸekilde içerde tutuluyor ve yapÄ±lan tahliye taleplerinin hiçbiri kabul edilmiyor. Burada sadece milletvekilliÄŸine yönelik bir saldÄ±rÄ± söz konusu deÄŸil. Muhtardan belediye eÅŸ baÅŸkanlarÄ±na kadar bir saldÄ±rÄ± var” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 17:01

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