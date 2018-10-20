6 il iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

FotoÄŸraf: Pixabay

6 il iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

    • 20 Ekim 2018 16:37

    Meteoroloji GÃ¼neydoÄŸu Anadolu iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ± yaptÄ±.

    Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, yarÄ±n GüneydoÄŸu Anadolu'da saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, yerel olarak kuvvetli olmasÄ± tahmin ediliyor.

    GüneydoÄŸu Anadolu'da (Antep, Urfa, AdÄ±yaman, DiyarbakÄ±r, Mardin ve Batman) görülecek saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, yerel olarak kuvvetli olmasÄ± beklendiÄŸinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskÄ±nÄ± ve yÄ±ldÄ±rÄ±m tehlikesi gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekiyor. (HABER MERKEZÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 16:41
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