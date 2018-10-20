KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: Demokrasiye karÅŸÄ± hepimizin sorumluluÄŸu var

Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: Bir Ã¼lke dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n, Ã¶zel ve kamu dahil olmak Ã¼zere, medyanÄ±n neredeyse yÃ¼zde 90â€™Ä±, sadece ve sadece tek bir kiÅŸinin kontrolÃ¼nde.Â

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Oxford Üniversitesi bünyesinde yer alan Oxford Union’da öÄŸrencilere hitap etti.

Oxford Union’un dünyanÄ±n en eski tartÄ±ÅŸma platformu olduÄŸunu belirten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Adalet YürüyüÅŸü’nden demokrasiye pek çok konuda açÄ±klamalarda bulundu. “Demokrasiye karÅŸÄ± hepimizin sorumluluÄŸu var” diyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, “Bir ülke düÅŸünün, devleti yönetenler, harcadÄ±klarÄ± paralarÄ±n hesabÄ±nÄ± halkÄ±na vermiyor. YaptÄ±klarÄ± saraylarÄ±n, inÅŸa ettikleri büyük ÅŸehir hastanelerinin, havaalanlarÄ±nÄ±n, köprülerin maliyetini, bÄ±rakÄ±n halkÄ±, o ülkenin parlamentosu dahi bilmiyor” ifadelerini kullandÄ±.

BÄ°R ÜLKE DÜÅžÜNÜN...

“Bir ülke düÅŸünün; Yasama, yürütme ve yargÄ±, tümüyle bir kiÅŸinin kontrolünde” diyen CHP Lideri ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Yani güçler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ilkesi yok. Devlet yönetiminde olmasÄ± gereken, denge ve denetleme kurumlarÄ± fiilen bulunmuyor.

Bir ülke düÅŸünün, özel ve kamu dahil olmak üzere, medyanÄ±n neredeyse yüzde 90’Ä±, sadece ve sadece tek bir kiÅŸinin kontrolünde.

Bir ülke düÅŸünün, kimin terörist, kimin ajan olup olmadÄ±ÄŸÄ±na, tek bir kiÅŸi karar veriyor. Ve mahkemeler o kiÅŸinin söylemini yargÄ± kararÄ±na dönüÅŸtürüyor.

Bir ülke düÅŸünün, kamuda istihdamÄ±n ve yükselmenin ölçüsü olarak liyakat; yani bilgi, birikim ve deneyim deÄŸil, otoriteye sadakat esas alÄ±nÄ±yor.

Bir ülke düÅŸünün, “BarÄ±ÅŸ” istediler diye, yüzlerce akademisyen, üniversitelerden atÄ±lÄ±yor. Akademik unvanlarÄ± ellerinden alÄ±nÄ±yor.

Bir ülke düÅŸünün milletvekilleri tutuklu, belediye BaÅŸkanlarÄ± görevden alÄ±nÄ±yor, otoriteye yakÄ±n belediye BaÅŸkanlarÄ± dahi zorla istifa ettiriliyor.

Bir ülke düÅŸünün, ülkenin, ana muhalefet partisi liderinin yaptÄ±ÄŸÄ± haklÄ± eleÅŸtirilere tahammül edilemiyor, yüksek tazminat davalarÄ± açÄ±lÄ±yor ve davalar öncesinde hâkimler deÄŸiÅŸtirilerek, verilen olaÄŸanüstü para cezalarÄ± ile muhalefet susturulmak isteniyor.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 16:16

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