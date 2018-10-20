Van GÃ¶lÃ¼'nde yeni bir balÄ±k tÃ¼rÃ¼ keÅŸfedildi

YalnÄ±zca inci kefalinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len Van GÃ¶lÃ¼nde yeni bir balÄ±k tÃ¼rÃ¼ keÅŸfedildi.

Bugüne kadar sadece balÄ±k türü olarak inci kefalinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülen Van Gölü'nde yaÅŸayabilen yeni bir balÄ±k türü bulundu. BalÄ±ÄŸÄ±n dünyanÄ±n baÅŸka herhangi bir yerinde görülüp görülmediÄŸini ve türünü tam olarak tespit etmek için ise çalÄ±ÅŸmalar sürerken, BandÄ±rma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi DekanÄ± Prof. Dr. Mustafa SarÄ±, "Yani artÄ±k Van Gölü'nde endemik Van Gölü inci kefaline ilave olarak yeni bir balÄ±k türümüz daha var. Van Gölü'nde yaÅŸayabilen ikinci bir tür balÄ±ÄŸÄ±mÄ±z var artÄ±k" dedi.

Van Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n SualtÄ± Timi'nin eÄŸitim dalÄ±ÅŸlarÄ± sÄ±rasÄ±nda bir balÄ±k türü tespit edildi. Bunun üzerine araÅŸtÄ±rmalar yapan BandÄ±rma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi DekanÄ± Prof. Dr. Mustafa SarÄ± ile Van Yüzüncü YÄ±l Üniversitesi (YYÜ) ÖÄŸretim Üyesi Mustafa AkkuÅŸ, araÅŸtÄ±rmalara baÅŸladÄ±. Van Gölü'nün 800 bin yÄ±llÄ±k tarihi olduÄŸunu ifade eden Prof. Dr. SarÄ±, yaklaÅŸÄ±k 3 ay süren araÅŸtÄ±rma sonucunda Van Gölü'nde yaÅŸayan ikinci bir balÄ±k türünün olduÄŸunu tespit etti.

YÄ±llardÄ±r Van Gölü'nde yaptÄ±ÄŸÄ± çeÅŸitli araÅŸtÄ±rmalarÄ± ve dünyada sadece Van Gölü'nde yaÅŸayan Ä°nci Kefali'ni koruma çalÄ±ÅŸmalarÄ±yla adÄ±ndan söz ettiren Prof. Dr. SarÄ±, Van Gölü'nün 3 bin 712 kilometre karelik çok büyük yüzey alanÄ±na sahip olduÄŸunu ve 451 metrelik bir derinliÄŸi olduÄŸunu ifade etti. Prof. Dr. SarÄ±, Van Gölü'nün çok farklÄ± bir ortamÄ± olduÄŸunu belirtirken, bu yönüyle gölün dünyanÄ±n en büyük soda gölü olduÄŸunu söyledi.

Van Gölü'nün hem tatlÄ± sulardan hem denizlerden çok farklÄ± bir takÄ±m ekolojik özelliklere sahip olduÄŸunu belirten Prof. Dr. SarÄ±, "Van Gölü'nün altÄ±nda dünyanÄ±n en büyük mikrobiyalitleri bulunuyor. Bu mikrobiyalitler gölün dibindeki çatlaklardan çÄ±kan kalsiyumca zengin sularÄ±n göldeki karbonat ve bikorbonatlarla reaksiyona girmesi ve bu reaksiyona biyolojik süreçlerin de katÄ±lmasÄ±yla bir çökelme meydana geliyor. Ve göl dibinde yukarÄ±ya doÄŸru yükselen taÅŸlaÅŸmÄ±ÅŸ yapÄ±lar ortaya çÄ±kÄ±yor. Bu yapÄ±lan aÄŸaç gibi sürekli büyüyor. Van Gölü'nün sÄ±fÄ±r ile100 metre derinlikleri arasÄ±nda 2013 yÄ±lÄ±ndan beri mikrobiyalit alanlarÄ±nÄ± tespit etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Åžu ana kadar yüzde 90'ndan fazla alanÄ± taradÄ±k. Ve büyük ölçüde mikrobiyalit alanlarÄ±nÄ± belirledik. Geri kalanÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor" dedi.

'Ä°NCÄ° KEFALÄ° YALNIZ DEÄžÄ°L'

Mikrobiyalitlerle ilgili yaptÄ±klarÄ± çalÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda çok ilginç bulgular elde ettiklerini belirten Prof. Dr. SarÄ±, "Bunlardan en ilgincini bugün sizinle paylaÅŸmanÄ±n heyecanÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yoruz. Bugüne kadar biz Van Gölü biyolojik çeÅŸitliliÄŸinden bahsederken 'ÅŸimdiye kadar yapÄ±lan tespitlere göre 103 tür bitkisel plankton (fitoplankton), 36 tür hayvansal plankton (zooplankton) ve tek bir tür balÄ±k yani inci kefali yaÅŸar' dedik. Bu ifademiz bugün itibariyle deÄŸiÅŸti. Plankton türleriyle ilgili henüz yeni bir ifademiz yok. Fakat bu saat itibariyle Van Gölü'nde artÄ±k 2 tür balÄ±k yaÅŸÄ±yor diyebileceÄŸiz" diye konuÅŸtu.

YENÄ° BALIK MÄ°KROBÄ°YALÄ°TÄ°N ÜSTÜNDE YAÅžIYOR

Van Gölü'nde yeni keÅŸfedilen balÄ±kla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. SarÄ± ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Van Gölü'nde çok sÄ±nÄ±rlÄ± bir alanda bir mikrobiyalitin üstünde yaÅŸayan yeni bir balÄ±k türü tespit ettik. 3 aydÄ±r bunun üzerinde çeÅŸitli çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±yoruz. Bu çalÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda çok uzun süreli dalÄ±ÅŸlar, gözlemler, incelemeler yapÄ±ldÄ±. Büyük olasÄ±lÄ±kla bu balÄ±ÄŸÄ±n yeni bir tür olduÄŸu kanaati oluÅŸtu bizde. Bu balÄ±k türü küçük bir balÄ±k türü. 5-6 santimetre boyunda gölün ortasÄ±ndaki yaklaÅŸÄ±k 13 metre boyundaki mikrobiyalitin üzerinde yaÅŸÄ±yor. Bu mikrobiyalit göl tabanÄ±ndan çÄ±kan tatlÄ± su kaynaÄŸÄ± çatlaÄŸÄ±nÄ±n üzerinde oluÅŸmuÅŸ. Mikrobiyalitin gövdesinden göl suyunun etrafÄ±na sürekli tatlÄ± su sÄ±zÄ±yor. Bu yüzdende bu 13 metrelik mikrobiyalitin etrafÄ±nda bir mikro tatlÄ± su habitatÄ± oluÅŸmuÅŸ. Ve bu habitatta sadece o mikrobiyalitte yaÅŸayan küçük bir balÄ±k türü ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z"

Ä°NCÄ° KEFALÄ°NE KARDEÅž GELDÄ°

Yeni bulunan balÄ±k türü ile ilgili bilimsel çalÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸini belirten Prof. Dr. SarÄ±, "Yani artÄ±k Van Gölü'nde endemik bir canlÄ± olan inci kefaline ilave olarak yeni bir balÄ±k türümüz daha var. Yani inci kefaline kardeÅŸ geldi diyebiliriz. Ä°nci kefali yalnÄ±zdÄ±r diyebiliyorduk fakat artÄ±k yalnÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Van Gölü'nde ikinci bir tür balÄ±ÄŸÄ±mÄ±z var artÄ±k. Bu balÄ±k grimsi ve sarÄ±mtÄ±rak, üzerinde siyah noktalarÄ± olan bir balÄ±k türü. Bu balÄ±ÄŸÄ±n adÄ±yla ve bilimsel türüyle ilgili çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. BunlarÄ±n tamamlanmasÄ± biraz zaman alacak. Bunun yeni bir tür olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yeni tür ise hangi gruba dahil olduÄŸu adÄ±nÄ±n ne olduÄŸuyla ilgili bilgileri daha sonra paylaÅŸacaÄŸÄ±m" dedi.

Ä°LK KEZ KARÅžILAÅžILDI

Bu balÄ±k türünden bahsederken çok heyecanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Prof. Dr. SarÄ±, "Åžöyle düÅŸünün Van Gölü oluÅŸalÄ± 800 bin yÄ±l oldu. Ve bu süre boyunca bu balÄ±k burada yaÅŸÄ±yor ama hiç kimse bunun farkÄ±nda deÄŸil. Üstünden tekneler geçiyor, balÄ±kçÄ±lar dolaÅŸÄ±yorlar, insanlar dalÄ±yor, çÄ±kÄ±yor ama hiç kimse bu balÄ±ÄŸÄ±n farkÄ±nda deÄŸil. 800 bin yÄ±llÄ±k tarih içerisinde bu balÄ±kla ilk karÅŸÄ±laÅŸan kiÅŸiler bizler olduk. Bu balÄ±ÄŸÄ±n ilk görüntülerini sualtÄ± fotoÄŸrafçÄ±sÄ± SaygÄ±n Dura görüntüledi. Bu çalÄ±ÅŸma kurumlar arasÄ± iÅŸbirliÄŸinin bir ürünü. Hiç kimse bir ÅŸeyi tek baÅŸÄ±na tam olarak yapamaz. Akademik yaÅŸamÄ± boyunca Van Gölü ve inci kefaliyle ilgili araÅŸtÄ±rmalar yapan bir akademisyen olarak çok heyecanlÄ± ve duyguluyum. Çünkü Van Gölü'nün 800 bin yÄ±llÄ±k ömrü içinde bu balÄ±k ilk defa insanla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Bizler bu türün, bu balÄ±k neslinin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± ilk insanlarÄ±z. Bu bir bilim insanÄ± için çok heyecan verici. Ama aynÄ± zamanda büyük sorumluluk gerektiriyor. Bilimsel çalÄ±ÅŸmalar tamamlanÄ±r tamamlanmaz bu balÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸam habitatÄ± olan bölgenin korunmasÄ± için gerekli birimlere müracaatlarda bulunacaÄŸÄ±z" dedi. (DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 16:10

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