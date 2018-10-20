Ahmet TÃ¼rk: BatÄ±da diÄŸer partilerle bir formÃ¼l ÅŸart

HDP DiyarbakÄ±râ€™da 'Yerel YÃ¶netimler Ã‡alÄ±ÅŸtay'Ä± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

HDP’nin DiyarbakÄ±r’da gerçekleÅŸtirdiÄŸi “Yerel Yönetimler ÇalÄ±ÅŸtay”Ä±nda konuÅŸan Mardin BüyükÅŸehir Belediye EÅŸbaÅŸkanÄ± Ahmet Türk, Kürtlerin mücadeleden vazgeçmeyeceÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi. “40 yÄ±llÄ±k bir mücadelenin sonucunda geldiÄŸimiz nokta ortada. Türkiye’de demokrasiyi rafa kaldÄ±ran bir anlayÄ±ÅŸla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z” diyen Ahmet Türk, “Bize düÅŸen de bu demokrasi mücadelesini güçlü hale getirmek bunu büyütmek ve yükseltmektir. Bu nedenle bütün yanlÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±za, eksiklerimize raÄŸmen halk bugün daha doÄŸru kararlar vererek, doÄŸru çalÄ±ÅŸmalar ortaya koyarak bu süreci güçlü bir hale getirmemizi bizden beklemektedir” diye konuÅŸtu.

Türk devamÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi: “Bu mücadele 40 yÄ±llÄ±k bir mücadele, HEP, DEP’in, HADEP’in yarattÄ±ÄŸÄ± deÄŸerler var. Birçok bedeller ödendi. Vedat AydÄ±nlar, Mehmet Sincarlar, Abdulsamet SakÄ±klar var. Ama sanki bu mücadele 2014’te baÅŸlamÄ±ÅŸ gibi bir algÄ± yaratÄ±lÄ±yor. Bir hafÄ±zanÄ±n yok edilmesi tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. O mücadelemizi bir bütün olarak halkÄ±mÄ±zÄ±n özgürlük ve demokrasi mücadelesi olarak görmek lazÄ±m. Böyle bir anlayÄ±ÅŸla birbirimize sarÄ±lmamÄ±z lazÄ±m.”

'HEM BATININ HEM DE DOÄžUNUN KAZANILMASI ÅžART'

Ahmet Türk konuÅŸmasÄ±nda yerel seçimlerde hem batÄ±nÄ±n hem de doÄŸunun kazanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirterek; AKP’nin baÅŸta batÄ± illerinde yenilmesinin zorunluluÄŸuna vurgu yaptÄ±. Türk ÅŸunlarÄ± söyledi: “Biz eÄŸer Ä°stanbul’da Mersin’de Ankara ve Adana’da bu iktidarÄ±n yerellerdeki baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±racak bir formül oluÅŸturamazsak bu ceberut iktidardan kurtulamayÄ±z. Bunun için çok yoÄŸun çalÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z” dedi. Bütün Kürt siyasi partileri ile bir dayanÄ±ÅŸmayÄ± gerçekleÅŸtirmek gelecekle ilgili önemli bir projedir. Dürüst ve açÄ±k konuÅŸuyorum. Bu mesajÄ± vermek için bu partilerle görüÅŸme yapmak, onlarÄ± kazanmaya yönelik çalÄ±ÅŸma yapmak lazÄ±m. BatÄ±da da bu iktidarÄ± sonlandÄ±rmak için çalÄ±ÅŸmalar yapmak lazÄ±m. 1973 yÄ±lÄ±ndan beri parlamentoda yer aldÄ±m. Åžunu gördük. Süleyman Demirel Ä°stanbul, Ankara, Ä°zmir’i kaybettiÄŸi gün iktidarÄ± kaybetmiÅŸtir. Özal öyle. Biz Mersin, Adana, Ankara, Ä°stanbul’da bunu gerçekleÅŸtirecek güce sahibiz. Bunu yapacak çalÄ±ÅŸmalar yapmamÄ±z lazÄ±m. Bu iÅŸi kavrayarak buna göre hazÄ±rlÄ±klar yapmamÄ±z lazÄ±m” diye konuÅŸtu.

Ahmet Türk’ten önce kürsüye gelen HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± Pervin Buldan ve Sezai Temelli de, çalÄ±ÅŸtayÄ±n basÄ±na açÄ±k kÄ±smÄ±nda konuÅŸmalar yaptÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 16:13

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