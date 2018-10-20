Brexit karÅŸÄ±tlarÄ± Londraâ€™da yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenledi

BirleÅŸik KrallÄ±kâ€™Ä±n Avrupa BirliÄŸiâ€™nden ayrÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kanlar Londraâ€™da bÃ¼yÃ¼k bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenledi.

BirleÅŸik KrallÄ±k’ta iktidar ve muhalefet partilerinden ve çok sayÄ±da sivil toplum kuruluÅŸundan BirleÅŸik KrallÄ±k’Ä±n Avrupa BirliÄŸi’nden ayrÄ±lmasÄ± (Brexit) karÅŸÄ±tlarÄ±, Londra’da büyük bir yürüyüÅŸ düzenledi.

Brexit konusunda yeni bir referandum yapÄ±lmasÄ±nÄ± talep eden gruplar, BaÅŸkent Londra’nÄ±n merkezindeki Park Lane bölgesinde toplanÄ±p, Parlamento’ya doÄŸru yürüyüÅŸe baÅŸladÄ±lar.

“GeleceÄŸe Bizimle Yürü - Halk OylamasÄ± Ä°stiyoruz” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla düzenlenen mitinge, iktidardaki Muhafazakar Parti’nin yanÄ± sÄ±ra, ana muhalefet Ä°ÅŸçi Partisi ile YeÅŸiller Partisi ve Liberal Demokrat Parti ve STK temsilcilerinin yanÄ± sÄ±ra Londra Belediye BaÅŸkanÄ± Sadiq Khan da katÄ±ldÄ± ve yürüyüÅŸ sonunda gerçekleÅŸtirilecek mitingde bir konuÅŸma yapmasÄ± bekleniyor. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 16:05

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