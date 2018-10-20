Maltepe'de kadÄ±nlarÄ±n belediyeden istediÄŸi 10 acil talep

Maltepeli kadÄ±nlar, Maltepe Belediyesiâ€™nin dÃ¼zenlediÄŸi â€˜KadÄ±n Dostu Kent: Maltepeâ€™ Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±nda bir araya geldi, 10 talep sÄ±raladÄ±.

Maltepeli kadÄ±nlar, Maltepe Belediyesi’nin düzenlediÄŸi ‘KadÄ±n Dostu Kent: Maltepe’ ÇalÄ±ÅŸtayÄ±nda bir araya geldi.

Gazeteci Melis Alphan ‘Kent ve KadÄ±nlarÄ±n GüvenliÄŸi’, gazeteci Ferhat Boratav ‘Toplumsal Cinsiyet Endeksi ve Medya’, KA.DER Eski BaÅŸkanÄ± ÇiÄŸdem AydÄ±n ‘Siyasette EÅŸit Temsiliyet Mücadelesi’, KAGÄ°DER Genel Sekreteri YeÅŸim Müftüler SeviÄŸ ‘KadÄ±n GiriÅŸimciler ve Kent’ konulu konuÅŸma yaptÄ±. KadÄ±nlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlara iliÅŸkin pek çok baÅŸlÄ±ÄŸÄ±n masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸtayda öneriler de sÄ±ralandÄ±.

ÇalÄ±ÅŸtayda 10 gruba ayrÄ±larak öncelikli sorunlarÄ± hakkÄ±nda çalÄ±ÅŸma gruplarÄ± oluÅŸturan kadÄ±nlar, saÄŸlÄ±k, eÄŸitim, sosyal ve kültürel hizmetler, kadÄ±na yönelik ÅŸiddet, ulaÅŸÄ±m ve konut, siyasette eÅŸit temsil, toplumsal cinsiyet eÅŸitsizliÄŸi farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ±, ev emeÄŸinde ortaklÄ±k, olumsuz yargÄ±larla mücadele ve istihdam baÅŸlÄ±klarÄ± altÄ±nda sorunlarÄ± tespit etti.

KadÄ±nlar belediyeden öncelikli talep ettikleri 10 hizmeti ÅŸöyle sÄ±raladÄ±:

Her mahalleye psikolojik danÄ±ÅŸma merkezi, ilçede eÄŸitim gören kÄ±z çocuklarÄ± için yurtlar, engelli çocuklar için gündüz bakÄ±mevleri, toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ±na kadÄ±nlar için alarm, her evden ihtiyacÄ± olan bir kiÅŸinin iÅŸe alÄ±nmasÄ±, toplu ulaÅŸÄ±m araçlarÄ±na ücretsiz servis, yönetimlerde kadÄ±n kotasÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ±, cinsel eÄŸitimle ilgili bilgilendirici etkinlikler, ailelere danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti, kadÄ±n kimliÄŸi hakkÄ±nda farkÄ±ndalÄ±k yaratÄ±lmasÄ±.

Maltepe Belediye BaÅŸkanÄ± Ali KÄ±lÄ±ç, talepler için çalÄ±ÅŸmalara baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± söylerken, CHP Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu da siyasette kadÄ±n temsilini arttÄ±racak çalÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 15:57

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