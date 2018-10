Hakkari'de 30 bÃ¶lge, Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi

Hakkari kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova'da 30 bölge 14 gün süreyle 'özel güvenlik' bölgesi ilan edildi.

Hakkari Valiliği kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova'da 30 bölge için 14 gün süreyle özel güvenlik bölgesi kararı aldı. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 30 bölge, 21 Ekim 2018 günü saat 00:00:01’den 04 Kasım 2018 günü saat 23:59:59’a kadar, özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır.” (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 15:59

