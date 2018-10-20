Hakkari'de 30 bÃ¶lge, Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi

Hakkari kent merkezi ile Ã‡ukurca, Åžemdinli ve YÃ¼ksekova'da 30 bÃ¶lge 14 gÃ¼n sÃ¼reyle 'Ã¶zel gÃ¼venlik' bÃ¶lgesi ilan edildi.

Hakkari ValiliÄŸi kent merkezi ile Çukurca, Åžemdinli ve Yüksekova'da 30 bölge için 14 gün süreyle özel güvenlik bölgesi kararÄ± aldÄ±. Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸöyle denildi:

“Valilik makamÄ±mÄ±z, öncelikle vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, mevcut huzur ve güven ortamÄ±nÄ±n devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldÄ±rÄ±dan korunmasÄ± maksadÄ±yla, bölgesinde emniyet ve asayiÅŸ temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadÄ±r.Tedbirler kapsamÄ±nda Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun ilgili maddesi gereÄŸince kent merkezi ile Çukurca, Åžemdinli ve Yüksekova ilçeleri sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki 30 bölge, 21 Ekim 2018 günü saat 00:00:01’den 04 KasÄ±m 2018 günü saat 23:59:59’a kadar, özel güvenlik bölgesi ilan edilmiÅŸ olup, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yukarÄ±da belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r.” (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 15:59

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