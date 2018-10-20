'CezaevindeÂ havalandÄ±rmada IÅžÄ°D tehdidi' iddiasÄ±

'IÅžÄ°D ve FETÃ– sanÄ±klarÄ± havalandÄ±rmaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda kardeÅŸimi tehdit ediyor.'

Mardin'den Tarsus’a, oradan da Kayseri Bünyan Cezaevi’ne sevk edilen Berivan Bitmen, yolda darbedildiklerini ailesine aktardÄ±. Bitmen, havalandÄ±rmada da IÅžÄ°D ve FETÖ tutuklusu kiÅŸilerin “tehdit, küfür ve fiziksel” ÅŸiddetine maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

Mardin’de 3 yÄ±l önce tutuklanmasÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan Mersin Tarsus Cezaevi’ne sevk edilen Berivan Bitmen, AÄŸustos ayÄ±nda Kayseri Bünyan Cezaevi’ne gönderildi. Sevkler nedeniyle tedavi süreçleri yarÄ±m kalan Bitmen’e sürekli disiplin cezalarÄ± verildiÄŸi belirtildi. Ailesi Batman’da olduÄŸu i.in ailesiyle sÄ±k Bitmen, geçtiÄŸimiz hafta ablasÄ± Sümeyye Erol’u telefonla arayarak, yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlarÄ± illetti.

‘YOLDA DARBEDÄ°LDÄ°K’

KardeÅŸinin Bünyan Cezaevi’ne gönderildiÄŸinde yolda darbedildiÄŸini iddia eden Erol, “KardeÅŸim Tarsus’tan sürgün edildikten sonra hangi cezaevinde olduÄŸunu bilmiyorduk. Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi’ne (Ä°HD) baÅŸvuru yaptÄ±ktan sonra kardeÅŸimin nerede kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendik. Disiplin cezalarÄ± kalktÄ±ktan sonra yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z görüÅŸte ise Berivan ile sürgün edilenlerin darbediliÄŸini öÄŸrendik” dedi. Bitmen’in tutuklandÄ±ÄŸÄ± günden bu yana iki disiplin cezasÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten abla Erol, “KardeÅŸime bilinçli olarak disiplin cezalarÄ± veriliyor ki infazÄ± yansÄ±n. KardeÅŸim hüküm almasÄ±ndan sonra eÄŸer bir disiplin cezasÄ± daha alÄ±rsa infazÄ± yanacak” diye belirtti.

‘HAVALANDIRMADA TEHDÄ°T’

KardeÅŸine cezaevinde hakaret ve küfürlerin devam ettiÄŸini anlatan Erol, “KardeÅŸimin ÅŸu an kaldÄ±ÄŸÄ± cezaevinde yan koÄŸuÅŸ ve hücrelerinde IÅžÄ°D ve FETÖ’den tutuklular bulunuyor. HavalandÄ±rmaya çÄ±ktÄ±klarÄ± zamanlar kendilerine yönelik tehdit, küfür ve fiziksel ÅŸiddet uygulanÄ±yor, pet ÅŸiÅŸelerle saldÄ±rÄ±da bulunuluyor” iddiasÄ±nda bulundu. Erol, kardeÅŸi ve diÄŸer tutuklulara yönelik baskÄ±lara iliÅŸkin Ä°HD’ye baÅŸvururken, aynÄ± zamanda suç duyurusunda bulunacaklarÄ±nÄ± söyledi. (Batman/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 15:54

www.evrensel.net