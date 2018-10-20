JES'ler nedeniyle tarÄ±msal Ã¼rÃ¼nlerde yÃ¼zde 50 kayÄ±p var

AydÄ±n KÄ±zÄ±lcakÃ¶yâ€™de kurulmak istenen JES kuyularÄ± nedeniyle bÃ¶lgedeki tarÄ±mda yÃ¼zde 50 civarÄ±nda verim kaybÄ± yaÅŸanÄ±yor.

AydÄ±n KÄ±zÄ±lcaköy’de kurulmak istenen JES kuyularÄ±na karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan nöbet eylemi sürerken, AYÇEP sözcüsü Mehmet Vergili, kentin suyunun, havasÄ±nÄ±n ve topraÄŸÄ±nÄ±n kirlendiÄŸini ve “35 santralin verdiÄŸi hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± incirde yüzde 50, zeytinde yüzde 50, kestanede yüzde 30 ürün kaybÄ± var” dedi.

AYDIN ve ilçelerinde peÅŸ peÅŸe kurulan 35 Jeotermal Enerji Santrali (JES) ve yaklaÅŸÄ±k bin sondaj kuyusu tarÄ±mÄ±n rekoltesini düÅŸürdü. Bir yandan da yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n tehdit eden JES’lere halk tepkili. Efeler ilçesine baÄŸlÄ± KÄ±zÄ±lcaköyü’de bir JES firmalarÄ±nÄ±n sondaj kuyularÄ± açmak istediÄŸini aktaran bölge halkÄ± çadÄ±r kurarak nöbet eylemine baÅŸladÄ±. Sondaj kuyularÄ±nÄ±n açÄ±lacaÄŸÄ± yerin 3 kilometre uzaÄŸÄ±nda Ä°kizdere BarajÄ± bulunurken, bölgede çok sayÄ±da incir ve zeytin aÄŸacÄ± tehdit altÄ±nda.

Ä°NCÄ°R VE ZEYTÄ°NDE DÜÅžÜÅž VAR

AydÄ±n Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP) sözcüsü Mehmet Vergili, kentin JES’lere kurban edildiÄŸini belirterek, Ortaklar, Germencik ve Efeler ilçesinde çok fazla JES’in yer aldÄ±ÄŸÄ± bilgisini verdi. Türkiye’de kurulan JES’lerin yüzde 60’Ä±nÄ±n kendi bölgelerinde olduÄŸunu vurgulayan Vergili, tarÄ±m alanÄ±nda ürün kaybÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. AYÇEP’in yÄ±llÄ±k raporlarÄ±na göre, incir ve zeytinde yüzde 50 düÅŸüÅŸün yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Vergili, ÅŸöyle devam etti: “35 santralin verdiÄŸi hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± incirde yüzde 50 düÅŸüklük yaÅŸanÄ±yor. Geçen sene 80 bin ton incir elde edilirken bu sene 40 bin ton elde edildi. Zeytinde yüzde 50, Ä°ncirin yüzde 50, kestanede yüzde 30 ürün kaybÄ± var.”

Zeytin koruma yasasÄ±na göre zeytin bölgesinde JES’lerin yapÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini dile getiren Vergili “Ama ne yazÄ±k ki her türlü yasal düzenlemeye raÄŸmen burada JES’ler yapÄ±lÄ±yor. 1 milyon 100 bin insanÄ± 70-80 tane ÅŸirketin tehditlerine maruz bÄ±rakÄ±yorlar. Türkiye’nin tarÄ±m arazilerine ve geçim kaynaklarÄ±na ihtiyacÄ± var. JES’ler yüzünden AydÄ±n’da su, hava ve toprak kirletilerek toprak çölleÅŸmeye baÅŸlÄ±yor” dedi.

‘YEDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z, Ä°ÇTÄ°ÄžÄ°MÄ°Z SORUN OLACAK’

JES’lerin kurulumunda yaÅŸam alanlarÄ±nÄ±n göz ardÄ± edildiÄŸini dile getiren Vergili, JES’lerin zehir saçtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: “Havada kuÅŸ popülasyonu bitiyor. Derelerde kurbaÄŸa sesine hasret kaldÄ±k. AydÄ±n’da binlerce kuyu açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda aynÄ± korku filmlerindeki gibi hayalet ÅŸehir olarak ortaya çÄ±kacak. Giderek artan dünya nüfusuna temiz su, toprak besin lazÄ±m. Bu besinler ÅŸimdi kirlikten ürünlerden aÄŸÄ±r metali sulardan üretildiÄŸinden dolayÄ± insanlar kanser oluyor. Yani yediÄŸimizden ve içtiÄŸimizden sorun olacaktÄ±r.”

JESLER HAVAYA SUYA ZARAR

KÄ±zÄ±lcaköylülerin 40 gündür JES’lere karÅŸÄ± eylemde olduÄŸuna dikkat çeken Vergili, Ä°kizdere barajÄ±nda yapÄ±lmak istenen JES’in içme suyunu etkileyeceÄŸini söyledi. Vergili, ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±: “Bir santral bir kuyu AydÄ±n Efeler ilçesini kaldÄ±rmaz. Mevcut santrallerin havaya ve suya verdiÄŸi zarar ortadadÄ±r. Yenisi açÄ±lmasÄ±n istiyoruz. KÄ±zÄ±lcaköy halkÄ± JES zararlarÄ±nÄ± bildikleri için eylem yapÄ±yor. KÄ±zÄ±lcaköy AydÄ±n halkÄ±nÄ±n sesi soluÄŸu oldu. Biz de elimizden gelen desteÄŸi vermeye devam edeceÄŸiz. Biz halkÄ±mÄ±zÄ±n havasÄ±nÄ±n suyunun ve yaÅŸam haklarÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ±nÄ± istemiyoruz. Bunun için bütün yetkililer görevlerine çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. Ä°nsan yaÅŸamÄ±ndan daha kÄ±ymetli hiçbir ÅŸey yoktur. AydÄ±n bitiyor. AydÄ±n’Ä± büyük tehlikeler bekliyor.”

‘BURADA JES OLMAZ’

Mahalleli Leyla ÇiyanÅŸen de topraklarÄ±na sahip çÄ±kacaklarÄ±nÄ± dile getirerek, JES’e izin vermeyeceklerini söyledi. Bütün köy kadÄ±nlarÄ±nÄ±n yaÄŸmur, çamur demeden nöbet tuttuklarÄ±nÄ± aktaran ÇiyanÅŸen, ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “Bizim topraklarÄ±mÄ±zda Ä°ncir, zeytin, kestane altÄ±n deÄŸerindedir. Verimli topraklarÄ±mÄ±z var, burada JES yapÄ±lmaz. Toplam 5 ile 10 dönüm topraÄŸÄ±yla insanlar çocuklarÄ±nÄ± okutmaya, evini geçindirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Biz çiftçilik yapmak istiyoruz. Üreterek yaÅŸamak istiyoruz. Arazilerimize kimse dokunmasÄ±n. Yetkililer çok sessiz, duyurmaya ve baÄŸÄ±rmaya devam edeceÄŸiz. Gerekirse Meclis önüne çadÄ±r kuracaÄŸÄ±z.”

‘ARTIK AYAKLANDIK’

Zehra DoÄŸrul da, 64 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu ve 64 yÄ±ldÄ±r bu topraklarda üretim yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak “Hiç malÄ±m yok ama çocuklarÄ±mÄ±n, torunlarÄ±mÄ±n geleceÄŸi için yaÅŸÄ±yorum. Bu ÅŸehrin her yerini yediler bitirdiler. Var olan JES bu kadar zarar veriyorsa yeni kurulacak olanla AydÄ±n tamamen yok olacak. Daha önce JES yapÄ±lÄ±yordu biz susuyorduk. Sonra baktÄ±k sÄ±ra bize geldi malÄ±mÄ±za el koyup alacaklar, bizi zehirleyecekler, biz de ayaklandÄ±k. Biz havamÄ±za, suyumuza ve topraÄŸÄ±mÄ±za sahip çÄ±kacaÄŸÄ±z. Bizi uyardÄ±lar, artÄ±k dikkat ediyoruz” diye konuÅŸtu. (AydÄ±n/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 15:48

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