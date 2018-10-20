Korsakoff hastasÄ± tahliye talebiyle aÃ§lÄ±k grevinde

Wernicke Korsakoff hastasÄ± Kemal Ã–zelmalÄ± aÃ§lÄ±k grevinde: Bir korsakofflunun cezaevinde kalmasÄ± cinayettir.

Tahliye edilme talebiyle 23 gündür açlÄ±k grevinde olan Wernicke Korsakoff hastasÄ± tutuklu Kemal ÖzelmalÄ±’nÄ±n durumu gün geçtikçe aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±yor. Eski Mahpuslarla DayanÄ±ÅŸma GiriÅŸimi Üyesi Bekir SÄ±tkÄ± Keçeci, “Bir korsakofflunun cezaevinde kalmasÄ± cinayettir” dedi.

Adana Kürkçüler F Tipi KapalÄ± Cezaevi’nde toplamÄ±nda 30 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±ndÄ±r süredir tutuklu ve Wernicke Korsakoff hastasÄ± Kemal ÖzelmalÄ±, “Cezaevinde kalamaz” raporu olmasÄ±na raÄŸmen serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±yor. KoÄŸuÅŸ arkadaÅŸlarÄ±, ÖzelmalÄ±’nÄ±n tahliye talebiyle 23 gündür açlÄ±k grevi eyleminde olduÄŸunu iletti.

AynÄ± zamanda baÄŸÄ±rsak, prostat, idrar tutamama, görme ve duymada azalma, denge bozukluÄŸu, kol ve bacaklarda uyuÅŸma rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± yaÅŸayan ÖzelmalÄ±’nÄ±n Adli TÄ±p Kurumu’na sevki için Adana Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na yapÄ±lan baÅŸvurudan sonuç alÄ±namadÄ±.

‘CÄ°DDÄ° HASTALIKLARLA BOÄžUÅžUYORDU’

1990’lÄ± yÄ±llarda Ankara Ulucanlar Merkez Cezaevi’nde ÖzelmalÄ± ile birlikte tutuklu bulunan, aynÄ± zamanda Wernicke Korsakoff hastasÄ± olan Wernicke Korsakofflular ve Eski Mahpuslarla DayanÄ±ÅŸma GiriÅŸimi Üyesi Bekir SÄ±tkÄ± Keçeci, ÖzelmalÄ±’nÄ±n biran önce tahliye edilmesi gerektiÄŸini dile getirdi. ÖzelmalÄ±’nÄ±n cezaevinde açlÄ±k grevinde olduÄŸunu medyadan öÄŸrendiÄŸini aktaran Keçeci, ÖzelmalÄ±’yÄ± en son 2002’de ziyaret ettiÄŸini ve o dönemde de ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ±n olduÄŸunu söyledi. ÖzelmalÄ±’da unutkanlÄ±k olduÄŸunu ve kendisine bakamayacak durumda olduÄŸunu dile getiren Keçeci, “Åžimdi cezaevi koÅŸullarÄ±nda kendi yaÅŸamÄ±nÄ± idame ettirmesi olasÄ± bir durum deÄŸildir” diye konuÅŸtu.

Kamuoyuna da çaÄŸrÄ±da bulunan Keçeci, sözlerini ÅŸöyle tamamladÄ±: “Bir korsakofflunun cezaevinde kalmasÄ± aslÄ±nda bir cinayettir. BakÄ±n ben bir korsakofflu olarak dÄ±ÅŸarÄ±da yaÅŸam sürmeme raÄŸmen 8 ameliyat geçirdim. Ben ayakta durabiliyorum ÅŸu anda sadece beynimde yakÄ±n bellek kayÄ±p sorunu var. Ama Kemal ÖzelamalÄ±’nÄ±n hem yakÄ±n bellek hem de geriye dönük bellek sorunu var. Kemal ÅŸuanda ne yiyip içtiÄŸini bilmediÄŸi bir durumda. Kemal sodyum deÄŸerinden dolayÄ± her an yaÅŸamÄ±nÄ± yitirebilir. Bunun dolayÄ± Kemal’in hemen serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerekir.” (Ankara/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 15:53

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