Halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± tehdit altÄ±nda: Ä°laÃ§ta kota var, hammadde giriÅŸi sÄ±kÄ±ntÄ±l

Ekonomik krizin vurduÄŸu saÄŸlÄ±k alanÄ±nda sorunlar bÃ¼yÃ¼yor. Ä°laÃ§ta kota ve hammadde giriÅŸinde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± tehdit altÄ±nda.

Türk Tabipler BirliÄŸi (TTB) Genel Sekreteri NazÄ±m Bülent YÄ±lmaz, ekonomik krizin vurduÄŸu saÄŸlÄ±k alanÄ±nda ilaçta kota ve ham madde giriÅŸinde sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Özellikle ilaç yapÄ±mÄ± için ihtiyaç duyulan ham maddeler konusunda dÄ±ÅŸarÄ±ya baÄŸÄ±mlÄ± olunmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra yine pek çok önemli ilacÄ±n ve kimi saÄŸlÄ±k malzemelerinin ithal edilmesi konusundaki sÄ±kÄ±ntÄ±lar daha da arttÄ±.

ACÄ°L OLMAYAN AMELÄ°YATLAR UYARILARI

Türk Tabipler BirliÄŸi (TTB) Genel Sekreteri NazÄ±m Bülent YÄ±lmaz, devletin ve sosyal güvenlik kurumunun ilaç ücretlendirme politikasÄ±nÄ±n döviz artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, son dönemde gerek kamu hastanelerinde, gerek üniversite hastanelerinde hekimlere dönük uyarÄ±cÄ± yazÄ±lara dikkat çekerek ÅŸunlarÄ± söyledi: “Acil olmayan ameliyatlardan kaçÄ±nÄ±lmasÄ± ve buna dikkat edilmesi konusunda uyarÄ± yazÄ±larÄ±na hepimiz ÅŸahit olduk. Kamu hastanelerinin ücretlendirilmesi, ellerindeki olanaklarÄ±n sÄ±nÄ±rlÄ± olmasÄ± bir bakÄ±mdan bunu zorunlu kÄ±lmaktadÄ±r. Çünkü var olan ücretlendirme modeliyle kendi ekonomik faaliyetlerini yürütememektedir” dedi. SaÄŸlÄ±k alanÄ±nda birçok kÄ±sÄ±tlamayla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yaya olduÄŸumuzu vurgulayan YÄ±lmaz “Birçok ilaçta kota var, ham madde giriÅŸinde sÄ±kÄ±ntÄ±lar var. AKP’nin saÄŸlÄ±k modeli 15 yÄ±l içinde iflas etmiÅŸtir” dedi. Türkiye’de, AKP’nin uyguladÄ±ÄŸÄ± bu piyasacÄ± saÄŸlÄ±k politikalarÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k alanÄ±nÄ± getirdiÄŸi yerin, karmaÅŸa ve kaos olduÄŸunu dile getiren YÄ±lmaz “KarmaÅŸa ve kaos ortamÄ±ndan ÅŸiddet doÄŸmaktadÄ±r” dedi. YÄ±lmaz, bugün birçok hastanede hekimlerin döner sermayesi ve nöbet ücretlerinin de ödenemez noktaya geldiÄŸini de belirtti.

EN ÇOK ONKOLOJÄ° HASTALARI ETKÄ°LENÄ°YOR

YaÅŸanan bu durumdan en çok onkoloji hastalarÄ±nÄ±n etkilendiÄŸini söyleyen YÄ±lmaz, nedenini ÅŸu ÅŸöyle açÄ±kladÄ±: “Çünkü onkoloji alanÄ±nda kullanÄ±lan ilaçlarÄ±n büyük bir çoÄŸunluÄŸu yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan ithal ediliyor. Ä°laç alanÄ±nda kullanÄ±lan kur 2.65 TL’dir. Hâlbuki bugün 7 TL’ye dayanÄ±yor. Bu çerçevede ilaç firmalarÄ± bir defans göstermektedir. Türkiye’de kimi onkoloji ilaçlarÄ±nÄ±n girmesi hatta diyabet tedavisinde kullanÄ±lan insülinlerin girmesinde sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n olduÄŸunu söyleyebiliriz. Özellikle birkaç ay sonra bu reel ücretlendirme politikasÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik olmazsa, bu sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n daha artacaÄŸÄ± görünmektedir. Ä°laçlarÄ± ithal eden ve ilaçlarÄ±n alÄ±mÄ±nÄ± yapanlar açÄ±sÄ±ndan risk doÄŸurmaktadÄ±r.”

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n ücretlendirme modeli ve planlamasÄ±nÄ±n en çok hasta ve hasta yakÄ±nlarÄ±nÄ±n etkilendiÄŸini dile getiren YÄ±lmaz “Bu model, eÅŸitsizliÄŸi doÄŸuruyor. Bu model parasÄ± olanÄ± daha iyi bir saÄŸlÄ±k hizmeti almasÄ±nÄ± öngören bir modeldir. HalkÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± tehdit altÄ±ndadÄ±r” diyen YÄ±lmaz, saÄŸlÄ±k hizmetlerinin kamusal olmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi.

‘20’YE YAKIN EK ÖDEME KALEMÄ° VAR’

YÄ±lmaz, saÄŸlÄ±k sisteminin piyasalaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p özelleÅŸtirilmesi, saÄŸlÄ±k alanÄ±nda uygulanan ekonomi modeli ile birlikte yaÅŸanan ekonomik krizin de etkisi ile AKP’nin 16 yÄ±llÄ±k SaÄŸlÄ±kta DönüÅŸüm ProgramÄ±’nÄ±n çöktüÄŸünü ifade etti. YÄ±lmaz, ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “Özel hastane sayÄ±sÄ± giderek artÄ±yor. Kamuda da saÄŸlÄ±k hizmeti alÄ±rken hastalarÄ±n ve hasta yakÄ±nlarÄ±nÄ±n cepten ödemeleri giderek artmÄ±ÅŸtÄ±r. Bugün SGK’nÄ±n finansmanÄ±n büyük bir kÄ±smÄ± zaten emekçilerin, toplumun verdiÄŸi primlerden, katkÄ± paylarÄ±ndan oluÅŸmaktadÄ±r. Bu sistem parasÄ± olmayana saÄŸlÄ±k hizmeti vermemektedir. Daha hastaneye adÄ±m atar atmaz sizden para isteyen saÄŸlÄ±k sistemi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Bizim hesapladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kadarÄ±yla hastalarÄ±n; eczane, ilaç, katkÄ± payÄ± dahil 20’ye yakÄ±n ek ödeme kalemi var.” (Ankara/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 15:45

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