Ä°zmir'e indirilmeyen anguslarÄ± taÅŸÄ±yan gemi, Ä°skenderun'da

Ä°thal angus taÅŸÄ±yan ve prosedÃ¼rler tamamlanmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ä°zmirâ€™den ayrÄ±lan gemi, Ä°skenderun aÃ§Ä±klarÄ±na demir attÄ±.

Ä°zmir'e iki hafta önce 5 bin 391 angus getiren ve prosedürler tamamlanmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle hayvanlarÄ± indiremeden Alsancak LimanÄ±'ndan ayrÄ±lan 'Julia AK' isimli gemi, Ä°skenderun açÄ±klarÄ±na demirledi.

Brezilya'dan yola çÄ±kan ve çeÅŸitli ülkelerden ithal edilen 5 bin 391 angus cinsi sÄ±ÄŸÄ±r taÅŸÄ±yan 'Julia AK' isimli gemi, 2 Ekim'de Ä°zmir Alsancak LimanÄ±'na yanaÅŸtÄ±. 106 metre uzunluÄŸundaki gemide, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Güney Amerika ülkelerinden ithal edilen anguslarÄ±n bulunduÄŸu belirtildi. SÄ±ÄŸÄ±rlar iki hafta boyunca Alsancak LimanÄ±'ndaki gemide bekletildi. Liman yetkililerinin yasal prosedürlerin tamamlanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdiÄŸi gemi, Ä°skenderun'a doÄŸru yola çÄ±ktÄ±.

'Julia AK' isimli gemi, Ä°skenderun LimanÄ± açÄ±klarÄ±na gelerek körfezin KonacÄ±k BalÄ±kçÄ± BarÄ±naÄŸÄ± açÄ±klarÄ±na demirledi. Gerekli izinlerin çÄ±kmasÄ± durumunda geminin limana yanaÅŸacaÄŸÄ± ve anguslarÄ±n tahliyesine baÅŸlanacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 15:26

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