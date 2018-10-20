Aleksis Ã‡ipras resmi olarak Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlendi

Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Ã‡ipras CumhurbaÅŸkanÄ± Prokopis Pavlopulos huzurunda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± olarak ant iÃ§ti.

Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Çipras CumhurbaÅŸkanÄ± Prokopis Pavlopulos huzurunda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± olarak ant içti.

Çipras kÄ±sa süren merasim ardÄ±ndan eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nios Kotzias’tan bakanlÄ±ÄŸÄ± devralmak üzere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na gitti. Bugüne kadar yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÄ±ralayan Nikos Kotzias, “BakanlÄ±ktan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m için aslÄ±nda üzgün olmam gerekirdi, ama ben deÄŸilim, çünkü Makedonya konusundaki olumlu geliÅŸmeler beni mutlu ediyor” dedi.

Nikos Kotzias’Ä± Yunanistan’a sunduÄŸu hizmetler için metheden Çipras, yaklaÅŸÄ±k dört yÄ±l boyunca ülkenin dÄ±ÅŸ politikada kaydettiÄŸi baÅŸarÄ±larÄ±ndaki katkÄ±sÄ± için teÅŸekkür etti. AyrÄ±ca onunla iÅŸbirliÄŸinde olacaÄŸÄ±nÄ± ve yeni makamÄ±ndaki sorumluluklarÄ± konusunda ona danÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± ekledi.

16 Ekim SalÄ± günü gerçekleÅŸen bakanlar kurulu toplantÄ±sÄ±nda Milli Savunma BakanÄ± ve hükümet ortaÄŸÄ± Panos Kammenos tarafÄ±ndan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na ait gizli ödenekleri kötü idare etmekle suçlanarak iftiraya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri süren DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nikos Kotzias BaÅŸbakan’a istifasÄ±nÄ± sunmuÅŸtu.

BaÅŸbakan Aleksis Çipras’Ä±n ve bakanlarÄ±n kendisini gerektiÄŸi gibi savunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Nikos Kotzias twitter hesabÄ±na Dionisis Savvopoulos’un dizeleriyle cevap vermiÅŸti. “Åžair ‘kimlerle devam edeceÄŸine kimleri bÄ±rakacaÄŸÄ±na karar vermen gerektiÄŸi an gelir' diyor. BaÅŸbakan ve bakanlarÄ±n bazÄ±larÄ± dünkü bakanlar kurulunda tercihlerini yaptÄ±lar, ben de kendiminkini. Ancak ÅŸu dizeyi hatÄ±rlamalarÄ± iyi olur: Beni derine gömmek istediler, ama tohum olduÄŸumu unuttular.” (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 14:49

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