Kocaeli'de Ã¼zerine vinÃ§ dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼

Kocaeli Kartepe'de bir fabrikada dÃ¼n Ã¼zerine vinÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼p aÄŸÄ±r yaralanan iÅŸÃ§i Ahmet Ã‡akar (46), tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada dün üzerine vinç düÅŸüp aÄŸÄ±r yaralanan iÅŸçi Ahmet Çakar (46), tedavi gördüÄŸü hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Olay, Orta Mahalle’de makine üretimi yapan bir fabrikada dün meydana geldi. Fabrikada içÅŸi olarak çalÄ±ÅŸan Ahmet Çakar'Ä±n üzerine paletli vinç düÅŸerek aÄŸÄ±r yaralandÄ±. KazayÄ± gören çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ± ve fabrika yöneticileri 112'yi arayarak yardÄ±m istedi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yaptÄ±klarÄ± ilk müdahalenin ardÄ±ndan aÄŸÄ±r yaralanan Çakar ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. YapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen Çakar bugün hayatÄ±nÄ± kaybetti. YapÄ±lan iÅŸlemlerin ardÄ±ndan Çakar'Ä±n cenazesi yakÄ±nlarÄ±na teslim edilerek topraÄŸa verilmek üzere memleketi Sakarya'nÄ±n SöÄŸütlü ilçesine götürüldü.

Polis meydana gelen iÅŸ kazasÄ±yla ilgili incelemelerini sürdürüyor. (Ä°stanbulDHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 14:41

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