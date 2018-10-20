Ã–ldÃ¼kten sonra Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi ilan edildi

Ä°stanbul'da ev baskÄ±nÄ± sÄ±rasÄ±nda polislerce Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Dilek DoÄŸan, Adana'da hazÄ±rlanan bir fezlekede terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olarak yer aldÄ±.

Volkan PEKAL

Adana

Sosyal medya davasÄ±na giren bir mütalaada polislerin ev baskÄ±nÄ± sÄ±rasÄ±nda öldürülen Dilek DoÄŸan’Ä±n öldükten onu sahiplenenlere bakarak terörist olduÄŸu belirtiliyor. Dilek DoÄŸan’Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± için müvekkili yargÄ±lanan Av. Tugay Bek “Ölümünden önce hakkÄ±nda örgüt üyesi olduÄŸuna dair bir karar yok. Ama ülkemizde öldükten sonra örgüt üyesi olmayÄ± baÅŸarabiliyorsun” dedi.

Adana'nÄ±n Ceyhan ilçesinde Mart ayÄ±nda, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± gerekçesiyle 13 kiÅŸiyle birlikte gözaltÄ±na alÄ±nan Emek Partisi Üyesi Ramazan Özbadem’in karar duruÅŸmasÄ± PerÅŸembe günü Adana 12’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü. PaylaÅŸÄ±mlarÄ± arasÄ±nda geçtiÄŸimiz günlerde üçüncü ölüm yÄ±l dönümü nedeniyle anÄ±lan Dilek DoÄŸan’Ä±n fotoÄŸrafÄ± da bulunan Özbadem, suçun unsurlarÄ±nÄ±n gerçekleÅŸmediÄŸi gerekçesi ile beraat etti. Ancak savcÄ±lÄ±k makamÄ±nÄ±n terör örgütü üyesi olduÄŸunu iddia ettiÄŸi Dilek DoÄŸan’la ilgili dava dosyasÄ±na giren emniyet görüÅŸü dikkatlerden kaçmadÄ±. Emniyet mahkemenin istemesi üzerine verdiÄŸi mütalaada Dilek DoÄŸan’Ä±n hayattayken hakkÄ±nda terör örgütü üyesi olduÄŸuna dair bir mahkeme kararÄ± bulunmamasÄ±na raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybettikten sonra onu savunanlara bakarak terör örgütü üyesi olduÄŸunu ifade etti. Dosyada DoÄŸan’Ä±n ölümünden sorumlu olan polisin baÄŸlÄ± olduÄŸu polis teÅŸkilatÄ±nÄ±n bu konuda mütalaa vermesinin kabul edilemez olduÄŸunu ifade eden Bek, “Dilek DoÄŸan protestolarÄ±ndan bahsederek protestolarda yoÄŸunluklu bir ÅŸekilde yasadÄ±ÅŸÄ± bir örgütün Dilek DoÄŸan’Ä± sahiplendiÄŸi için öldükten sonra örgüt üyesi olduÄŸu eklinde bir mütalaa sunmuÅŸ. YaÅŸarken terör örgütü üyesi deÄŸilken öldükten sonra terör örgütü üyesi olmayÄ± baÅŸarabiliyorsun” dedi.

ZAFER Ä°ÅžARETÄ° YAPMAK VE DEVRÄ°MCÄ°YÄ°M DEMEK SAVCILIÄžA GÖRE SUÇ

Ä°ddianamede paylaÅŸÄ±mlardan birinde zafer iÅŸaretinden “Sözde zafer iÅŸareti” diye bahsedilerek terör örgütü propagandasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor. Özbadem’in bir baÅŸka paylaÅŸÄ±mÄ± olan “Babam bana onurunla yaÅŸa dediÄŸinden beri devrimciyim” ÅŸeklindeki söz de terör örgütü propagandasÄ± olarak görülmüÅŸ. PaylaÅŸÄ±mlarÄ±n içeriÄŸinde örgüt propagandasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Bek, “SavcÄ±lÄ±k makamÄ±nÄ±n ideolojik saiklerle hareket ederek aslÄ±nda suç olmamasÄ± gereken, düÅŸünce ve ifade hürriyeti kapsamÄ±nda olan bir çok paylaÅŸÄ±mÄ± iddianameye koyduÄŸuna tanÄ±k oluyoruz. SavcÄ±nÄ±n devrimci olmayÄ± ya da zafer iÅŸaretini terör örgütü propagandasÄ± olarak deÄŸerlendirmesi ilginç. Zafer iÅŸareti en karanlÄ±k dönemlerde 12 Eylül karanlÄ±ÄŸÄ±nda bile suç olarak görülmedi ” dedi.

‘Ä°FADE VE DÜÅžÜNCE ÖZGÜRLÜÄžÜ DARALTILMAK Ä°STENÄ°YOR’

Bu davalarÄ±n genel amacÄ±nÄ±n ifade ve düÅŸünce özgürlüÄŸünün sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± sosyal medya üzerinden daraltmak olduÄŸunu dile getiren Bek, “Her türlü insan haklarÄ± savunusu örgüt suçu olarak deÄŸerlendiriliyor. Topluma göz daÄŸÄ± verilmek isteniyor” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 15:24

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