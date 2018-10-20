Cumartesi Anneleri: KayÄ±plardan da Galatasaray'dan da vazgeÃ§miyoruz

Galatasaray Lisesi Ã¶nÃ¼nde oturma eylemi yapmalarÄ±na izin verilmeyen Cumartesi Anneleri, bu hafta da aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± Ä°HD bÃ¼rosu Ã¶nÃ¼nde yaptÄ±.

700’üncü haftadan bu yana Galatasaray Lisesi önünde oturma eylemi yapmasÄ±na izin verilmeyen Cumartesi Anneleri, bu hafta da Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi’nin (Ä°HD) bulunduÄŸu ÇukurluçeÅŸme SokaÄŸÄ±’nda basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Cumartesi Anneleri, "Bizden neden korkuyorsunuz? Neden 23 yÄ±l sonra Galatasaray'Ä± elimizden aldÄ±lar?” dedi.

GeçtiÄŸimiz haftalarda Cumartesi Anneleri'nin Ä°HD önünde de basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapmasÄ±na izin vermeyen polis, bu hafta açÄ±klama yapÄ±lÄ±rken engel olmadÄ±. Galatasaray meydanÄ±nda yapÄ±lan açÄ±klama için yürüyüÅŸe izin vermeyen polis, anneleri çembere aldÄ±. Bu haftaki eyleme, CHP Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, HDP Milletvekili Oya Ersoy, Ali KenanoÄŸlu, Türkiye Yazarlar SendikasÄ± (TYS), Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) üyesi avukatlarÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu çok sayÄ±da yurttaÅŸ destek verdi. Bu haftaki eylemde Cumartesi Anneleri, kaybedilen Fehmi Tosun ve Hüseyin Aydemir için adalet istedi.

'BARIÅžCIL GÖSTERÄ°LER CEZAÄ° YAPTIRIMA MARUZ BIRAKILAMAZ'

AçÄ±klamayÄ±, kaybedilen Hasan Ocak'Ä±n kardeÅŸi Maside Ocak okudu. Ocak, Anayasa'nÄ±n 34. maddesiyle barÄ±ÅŸçÄ±l toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸü düzenleme hakkÄ±nÄ±n güvence altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Anayasa Mahkemesi içtihatlarÄ± da barÄ±ÅŸçÄ±l gösteri veya basÄ±n açÄ±klamalarÄ±nÄ±n ilke olarak cezai yaptÄ±rÄ±m tehdidine maruz bÄ±rakÄ±lamayacaÄŸÄ± yönündedir" dedi. Ocak, dokuz haftadÄ±r basÄ±n açÄ±klamalarÄ±nÄ±n engellendiÄŸine deÄŸinerek "Kamu gücünü kullanan bütün organlarÄ±n ortak amacÄ±, temel hak ve özgürlüklerin korunmasÄ± ilkesi olmasÄ±na raÄŸmen devleti yönetenler, kamu gücünü ve imkanlarÄ±nÄ± bize karÅŸÄ± nefretin ve ÅŸiddetin aracÄ± olarak kullanÄ±lmaktadÄ±r. 708'inci haftamÄ±zda AKP iktidarÄ±nÄ±n uluslararasÄ± yargÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda hakikati kabul ettiÄŸi ancak bugüne kadar hukukun dÄ±ÅŸÄ±nda durarak yükümlülüklerini yerine getirmediÄŸi kayÄ±p dosyalarÄ±ndan birini kamuoyuyla paylaÅŸmak için buluÅŸtuk" diye konuÅŸtu.

'ETKÄ°N BÄ°R SORUÅžTURMA YAPILSIN'

FotoÄŸraf: Evrensel

Kaybedilen Fehmi Tosun ve Hüseyin Aydemir ile ilgili bilgi veren Ocak ÅŸöyle devam etti: Tosun ve Aydemir dosyalarÄ±nda etkin bir soruÅŸturma yapÄ±lmadÄ±. Zaman aÅŸÄ±mÄ±ndan takipsizlik kararÄ± verilen dosyalar kapatÄ±ldÄ±. Bunun üzerine Fehmi Tosun dosyasÄ± Anayasa Mahkemesine taÅŸÄ±ndÄ±. YargÄ± makamlarÄ± Fehmi Tosun ve Hüseyin Aydemir dosyalarÄ±nda yargÄ±lamanÄ±n yenilenmesi yoluyla etkin bir soruÅŸturma yaparak maddi gerçeÄŸin açÄ±ÄŸa çÄ±kartÄ±lmasÄ± ve ceza adaletinin saÄŸlanmasÄ± yönünde göreve çaÄŸÄ±rÄ±yoruz”

'CUMARTESÄ° ANNELERÄ°NDEN NEDEN KORKUYORSUNUZ?'

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gözaltÄ±nda kaybedilen Fehmi Tosun'un EÅŸi HanÄ±m Tosun konuÅŸma gerçekleÅŸtirdi. "Bizi bu sokaÄŸa mahkum edenleri ve Galatasaray’Ä± yasaklayanlarÄ± burada kÄ±nÄ±yorum" diyerek sözlerine baÅŸlayan Tosun, "Cumartesi annelerinden neden korkuyorsunuz? Biz yÄ±llardÄ±r Galatasaray'da kayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ± arÄ±yoruz. Kimseye zarar vermedik. 23 seneden sonra o meydanÄ± bize neden yasakladÄ±nÄ±z? Hukuktan bahsedenler bu meydana baksÄ±nlar. Hukuksuzca o meydanÄ± yasakladÄ±lar. KayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ± aramaktan vazgeçmeyeceÄŸiz. Bu ülkede hukuktan bahsediliyorsa kayÄ±plara baksÄ±nlar. KayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ± hiçbir ÅŸey yapmadan, gözaltÄ±nda kaybettiler. Bu insanlar zaten siyasetle uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ± için kaybedildi. Neden yargÄ±sÄ±z infaz yaptÄ±lar? EÄŸer suçu varsa yargÄ±lasaydÄ±lar. Biz kayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ±n akÄ±betini yetkililerden soruyoruz. Ä°nfazÄ± veren kiÅŸilerden hesap soruyoruz. Biz kayÄ±plardan da Galasaray'dan da vazgeçmiyoruz. Biz haklÄ±yÄ±z. Meydanlarda olmaya devam edeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.

'BÄ°ZÄ°M ÖFKEMÄ°Z HUKUKSUZLUÄžA'

Tosun'un ardÄ±ndan gözaltÄ±nda kaybedilen Gazeteci Ferhat Tepe'nin kardeÅŸi AyÅŸe Tepe konuÅŸtu. 700 haftadÄ±r Galatasaray MeydanÄ±'nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Tepe, "AÄ°HM, barÄ±ÅŸçÄ±l gösterilerin yasaklanmayacaÄŸÄ±nÄ± gösterdi. Ama bunlar kendi anayasalarÄ±na, hukuklarÄ±na bile saygÄ± duymuyorlar. Galatasaray MeydanÄ±'nda olmamÄ±z engellenemez. Hukuk evrenseldir. Ä°ç hukuk yollarÄ±nÄ± tükettik. AÄ°HM'e gittik, Anayasa Mahkemesine gittik. Biz hiçbir zaman haklÄ± davamÄ±zdan vazgeçmedik. Bizi buraya, küçücük bir çembere hapsetmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Benim annem 69 yaÅŸÄ±nda, her Cumartesi sabah buraya geliyor. Biraz vicdanÄ±nÄ±z sÄ±zlasÄ±n. Bizim öfkemiz adaletsizliÄŸe, hukuksuzluÄŸadÄ±r" dedi.

YapÄ±lan açÄ±klamalardan sonra polis çemberi kalktÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 14:01

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