Ä°stanbul Barosu Genel Kurulu baÅŸladÄ±, mevcut baÅŸkan protesto edildi

Ä°stanbul Barosu Genel Kurul ToplantÄ±sÄ± baÅŸladÄ±. Avukatlar mevcut Baro BaÅŸkanÄ± Mehmet DurakoÄŸlu'nun konuÅŸmasÄ±nÄ± protesto etti.

41 bin 77 üyesi ile dünyanÄ±n en büyük barolarÄ±ndan biri olan Ä°stanbul Barosu Genel Kurul ToplantÄ±sÄ± Haliç Kongre Merkezi’nde baÅŸladÄ±. Ä°ki gün sürecek olan Genel Kurul ToplantÄ±sÄ± kapsamÄ±nda yarÄ±n Ä°stanbul Barosunun yeni baÅŸkanÄ± seçilecek.

Ä°stanbul Barosu 2018 OlaÄŸan Genel Kurulu kapsamÄ±nda yapÄ±lacak olan seçimlerde 2’si kadÄ±n 10 aday baÅŸkanlÄ±k için yarÄ±ÅŸacak. Baro baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan isimler ÅŸu ÅŸekilde: Mevcut Baro BaÅŸkanÄ± Mehmet DurakoÄŸlu, Av. Eren Keskin, Av. ÇiÄŸdem Koç, Av. Fikret Ä°lkiz, Av. Hasan KÄ±lÄ±ç, Av. BaÅŸar YaltÄ±, Av. Talat Canbolat, Av. Cem Kaya Karatün, Av. Kaptan YÄ±lmaz ve Av. M. Gökhan Ahi.

TUTUKLU HAVALÄ°MANI Ä°ÅžÇÄ°LERÄ° Ä°ÇÄ°N Ä°MZA TOPLANDI

Seçimlere giren gruplar, sabah saatlerinden itibaren kongre merkezinin farklÄ± yerlerinde stant açtÄ±lar. Kongre salonunda tutuklanan 3. HavalimanÄ± iÅŸçilerinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için GaziosmanpaÅŸa 2. Sulh Ceza HakimliÄŸi'ne verilmek üzere imza toplandÄ±. Kongre merkezinin farklÄ± yerlerine tutuklu avukatlar ile katledilen DiyarbakÄ±r Barosu BaÅŸkanÄ± Avukat Tahir elçinin fotoÄŸraflarÄ± asÄ±ldÄ±.

ÖDAV DÄ°VAN SEÇÄ°MÄ°NDE DIÅžLANDI Ä°DDÄ°ASI

YarÄ±n yapÄ±lacak seçimlerden önce adaylar, Genel Kurul BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± için liste sundular. Adaylar Av. BaÅŸar YaltÄ±, Av. Mehmet DurakoÄŸlu, Av. Fikret Ä°lkiz ve Av. Hasan KÄ±lÄ±ç kendi aralarÄ±nda hazÄ±rladÄ±klarÄ± önergeyi Divan için sunarak öneride bulundular. Edinilen bilgiye göre, Divan için önergeyi hazÄ±rlayan adaylar, ÖDAV’a haber vermediler. ÖDAV üyesi avukatlar süreçten dÄ±ÅŸlandÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. Genel Kurulun baÅŸlamasÄ± için baroya kayÄ±tlÄ± üyelerin yüzde 10'unu oluÅŸturan çoÄŸunluÄŸun saÄŸlanmasÄ± ile toplantÄ± baÅŸladÄ±. Sunulan önergenin oylanmasÄ± ile birlikte Av. Mustafa KÄ±sacÄ±k Divan BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, Av. Gülendam Åžan Karabulutlar da Divan BaÅŸkan VekilliÄŸi’nde atandÄ±.

DURAKOÄžLU PROTESTO EDÄ°LDÄ°

SaygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±’nÄ±n ardÄ±ndan mevcut Baro BaÅŸkanÄ± Mehmet DurakoÄŸlu konuÅŸma yaptÄ±. DurakoÄŸlu’nun konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda ÖDAV üyesi avukatlar ellerinde taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± pankartlarla sessiz bir ÅŸekilde DurakoÄŸlu’nu protesto etti. DurakoÄŸlu’nun seçim sloganÄ± olan “Savunmada taviz yok çünkü biz varÄ±z” sloganÄ±na gönderme yapan ÖDAV üyesi avukatlar, “Savunmada taviz çok çünkü siz varsÄ±nÄ±z” pankartÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±lar.

‘AVUKATLIK YAPTIKLARI Ä°ÇÄ°N MAHPUSTALAR’

DurakoÄŸlu konuÅŸmasÄ±nda, yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yalnÄ±zca yargÄ± bileÅŸenlerinin sorunu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, toplumsal bir sorun olduÄŸunu söyledi. DurakoÄŸlu, “Avukatlar insanca yaÅŸama mücadelesi verdikleri için mahpustalar. Özgürlükleri avukatlÄ±k yaptÄ±klarÄ± için kÄ±sÄ±tlanÄ±yor.” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Ä°stanbul Barosu baÅŸkan adaylarÄ± Evrensel'e konuÅŸtu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 12:55

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