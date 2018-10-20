Darbedilen Amedspor yÃ¶neticisi sanÄ±k yapÄ±ldÄ±

Amedsporâ€™un AnkaragÃ¼cÃ¼ ile 2016â€™da oynadÄ±ÄŸÄ± deplasman maÃ§Ä±nda darbedilen dÃ¶nemin kulÃ¼p yÃ¶neticisi Av. Soran Haldi MÄ±zrak hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±ldÄ±.

Amedspor’un Ankaragücü ile 2016’da oynadÄ±ÄŸÄ± deplasman maçÄ±nda saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayarak darbedilen dönemin kulüp yöneticisi Av. Soran Haldi MÄ±zrak ile 12 saldÄ±rgan hakkÄ±nda 2 yÄ±l 4 ay sonra “hakaret, tehdit, kasten yaralama” iddiasÄ±yla dava açÄ±ldÄ±.

2 YIL 4 AYDA Ä°DDÄ°ANAMEYÄ° TAMAMLADI

Spor Toto 2. Lig KÄ±rmÄ±zÄ± Grup’ta Amedspor ile Ankaragücü 24 Haziran 2016’da oynadÄ±ÄŸÄ± maçta sevinç gösterisinde bulunan ÅŸeref tribünündeki Amedspor yöneticilerine, Ankaragücü VÄ°P taraftarlarÄ±nca saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirilmiÅŸti. SaldÄ±rÄ±da yaralanan Amedspor yöneticileri Nurullah Edemen, Nesih Aktepe, Ali KarakaÅŸ, Ekrem YeÅŸil ve Soran Haldi MÄ±zrak ile taraftar Mevlüt Arslan, 12 kiÅŸi hakkÄ±nda Ankara Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na suç duyurusunda bulundu. YaÅŸanan saldÄ±rÄ±yla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatan savcÄ±, iddianamesini tamamladÄ±. SavcÄ±, soruÅŸturmayÄ± 2 yÄ±l 4 ayda tamamlayarak iddianame hazÄ±rladÄ±. Ä°ddianamede, Amedspor Kulüp yöneticisi Av. Soran Haldi MÄ±zrak ile Ä°mdat Biçer hem ÅŸikayetçi hem de ÅŸüpheli olarak yer aldÄ±. Ä°ddianamede, Biçer ile birlikte Abdullah Karaata, Abdullah OrakcÄ±, Ali Ertürk, Hasan Ekici, Kemal Çorum, Osman GökçayÄ±r, Osman Keskinkaya, Levent YÄ±lmaz, Mehmet YiÄŸiner, Mustafa Volkan Karaman ve Orhan KÄ±lÄ±ç hakkÄ±nda "hakaret, tehdit, kasten yaralama" suçlamasÄ±yla 7 yÄ±ldan 32’ÅŸer yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi. Ä°ddianamede, darbedilen Av. MÄ±zrak hakkÄ±nda ise 7 aydan 3 yÄ±la kadar hapis talep edildi.



AçÄ±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± 5 Ocak 2019 tarihinde Ankara 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

MIZRAK’A YAPILAN SALDIRI TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°

Görüntü Ä°nceleme ve Tespit TutanaÄŸÄ±’nda da Av. MÄ±zrak’la ilgili olarak, “Ankara 19 MayÄ±s Stadyumu protokol tribünde üzerinde gri renkli takÄ±m elbise bulunan misafir takÄ±m yöneticisini darbettiÄŸi ve çekerek merdiven boÅŸluklarÄ±na düÅŸüren ÅŸahÄ±slar içinde bulunan Hasan Ekici isimli ÅŸahÄ±s olarak yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarda tarafÄ±mÄ±zdan tespit edilmiÅŸtir” denildi.



Ankaragücü taraftarlarÄ±nca darbedilerek merdiven boÅŸluÄŸuna atÄ±lan dönemin Amedspor yöneticisi Soran Haldi MÄ±zrak’Ä±n iddianamede müÅŸteki-sanÄ±k sÄ±fatÄ±yla yer almasÄ± dikkat çekti.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 12:46

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