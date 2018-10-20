Ä°zlanda, hakareti suÃ§ olmaktan Ã§Ä±karmaya hazÄ±rlanÄ±yor

Ä°zlanda, basÄ±n ve ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesi kapsamÄ±nda hakareti suÃ§ olmaktan Ã§Ä±karmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

Ä°zlanda’da, basÄ±n ve ifade özgürlüÄŸünün sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± geniÅŸletmek için parlamento bünyesinde oluÅŸturulan komisyon, üzerinde uzlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ± 5 öneriyi kamuoyuna açÄ±kladÄ±.

Ä°zlanda Parlamentosu üç yÄ±l önce Icelandic Modern Media Initiative’nin (Ä°zlanda Modern Medya GiriÅŸimi) hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve Ä°zlanda’nÄ±n dünyada basÄ±n ve ifade özgürlüÄŸünde lider ülke konumuna getirilmesini amaçlayan bildirisini onayladÄ±. Bildirinin yasa tasarÄ±sÄ± haline getirilmesi için parlamento bünyesinde bir komisyon kurulmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

HAKARET DAVASI AÇILAMAYACAK

Parlamento bünyesinde oluÅŸturulan komisyonun baÅŸkanÄ± Prof. Eiriki Jonson’un sunduÄŸu taslakta, basÄ±n ve ifade özgürlüÄŸünün sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesi için yasalarda kapsamlÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lmasÄ± öngörülüyor.

5 öneriden birincisi hakaret suçunun ceza yasasÄ±ndan çÄ±karÄ±lmasÄ±. Böylelikle hiç kimse hakarete uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± gerekçe göstererek dava açamayacak ve tazminat talebinde bulunamayacak. Hakarete uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia edenler eÄŸer ekonomik bir kayba uÄŸramÄ±ÅŸsa dava açabilecek ve haklÄ±lÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ispat etmesi durumunda kendisine tazminat ödenecek.

DEVLET YETKÄ°LÄ°LERÄ°NE ÖZEL KORUMA KALKIYOR

AyrÄ±ca devlet yetkilileri ve yabancÄ± devlet baÅŸkanlarÄ±na tanÄ±nan özel koruma da yasalardan çÄ±karÄ±lacak. Hiç kimse “devlet görevlilerini aÅŸaÄŸÄ±lama, bayrak ve yabancÄ± devlet ve devlet baÅŸkanlarÄ±nÄ± hakaret etme ve aÅŸaÄŸÄ±lama” suçlarÄ±ndan yargÄ±lanamayacak.

HalkÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtma suçlarÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ± da daraltÄ±lacak ve bu suç ceza yasasÄ±ndan çÄ±karÄ±lacak. Ä°fade özgürlüÄŸünün geniÅŸletilmesine karÅŸÄ±n nefret, tehdit ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±k içerek açÄ±klamalar yasa dÄ±ÅŸÄ± kabul edilecek.

ÇalÄ±ÅŸanlar, cezalandÄ±rma korkusu olmaksÄ±zÄ±n iÅŸyerinde yaÅŸanan haksÄ±zlÄ±k ve adaletsizlikleri kamuoyuna ve medyaya açÄ±klayabilecek. Devlet kurumlarÄ±nda çalÄ±ÅŸanlara uygulanan sÄ±r saklama yükümlülüÄŸü de yumuÅŸulacak. SÄ±r saklama yükümlülüÄŸü günümüzde olduÄŸu gibi 80 yÄ±l olmayacak.

TELÄ°F HAKLARINDA DÜZENLEMELER

TasarÄ±da dijital hak ve hürriyetler ile telif haklarÄ± için de düzenlemeler bulunuyor. Telif hakkÄ± gerekçe gösterilerek internette yayÄ±nlanan bilgilerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± güçleÅŸtirilecek. Ä°nternet ÅŸirketlerine getirilen yayÄ±nlanan bilgileri 6 ay muhafaza etme zorunluluÄŸu da kaldÄ±rÄ±lacak. Kurumlar ve polisin internet ÅŸirketlerinden bilgi endinmeleri zorlaÅŸtÄ±rÄ±lacak.

Emniyet Müdürleri, medyada yayÄ±mlanan haberlerin durdurulmasÄ± ve çÄ±kartÄ±lmasÄ± talimatÄ±nÄ± veremeyecek. Bu tür istemleri olduÄŸunda mahkemelere baÅŸvuruda bulunacak.

Söz konusu taslaÄŸÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda parlamentoda ele alÄ±nÄ±p tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± bekleniyor. (Stockholm/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 12:40

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