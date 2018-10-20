Adnan Ã–zyalÃ§Ä±ner, Yaman TÃ¼zcet'in ardÄ±ndan yazdÄ±: SanatÄ±nÄ± yaÅŸamÄ±ndan, yaÅŸamÄ±nÄ± sanatÄ±ndan ayÄ±rmadan yaÅŸadÄ±.

Adnan ÖZYALÇINER

Yaman kardeÅŸimdi benim. KardeÅŸimiz. 1960’lÄ± yÄ±llarÄ±n YenikapÄ±lÄ± günlerinden. SavaÅŸ Dinçel, Müjdat Gezen’le birlikte. Bu ayrÄ±lmaz üçlünün Onat Kutlar’la ben en yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±, aÄŸabeyleriydik.

O günlerin ele avuca sÄ±ÄŸmayan haÅŸarÄ± çocuklarÄ±ydÄ± onlar. AynÄ± zamanda 1960’larÄ±n kültürel patlamasÄ±nÄ±n özgür çocuklarÄ±ydÄ±lar. Bu özgürlüklerini sanatlarÄ±yla halkÄ±n yararÄ±na kullandÄ±lar/kullanÄ±yorlar.

Yaman Tüzcet, sanatÄ±nÄ± yaÅŸamÄ±ndan, yaÅŸamÄ±nÄ± sanatÄ±ndan ayÄ±rmadan yaÅŸadÄ±. Ä°yi bir oyuncu oldu. ÇoÄŸul bir oyuncuydu. OyunculuÄŸun denemediÄŸi türü yoktu. Åžovmenlikten palyaçoluÄŸa kadar.

Sanatla içiçe oldu hep. MizahçÄ±ydÄ±. MizahçÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sorumluluk olduÄŸunu bilen mizahçÄ±lardandÄ±. HalkÄ±n içinden halktan yanaydÄ±. Haktan, adaletten, insandan, insanlÄ±ktan doÄŸrusu toplumdan yanaydÄ±. Özgürlükten, demokrasiden, barÄ±ÅŸtan yana.

Serüven adamÄ±ydÄ± Yaman Tüzcet. GençliÄŸinde olduÄŸu gibi yerinde durmayan/duramayan biriydi. YaÅŸamÄ± boyunca koÅŸtu/koÅŸturdu. O, bir sanat koÅŸucusuydu aynÄ± zamanda. OyunculuÄŸunun yanÄ±nda yazardÄ±, ÅŸairdi, karikatürcüydü.

Ben onu tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mda haÅŸarÄ± bir delikanlÄ±ydÄ±. DeÄŸiÅŸmedi hep öyle kaldÄ±. SanatÄ±n, sanatçÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yüklediÄŸi sorumlulukla yaÅŸadÄ±.

Ä°stanbul’a son geliÅŸinde iki kez görüÅŸtük. Bana okumam için hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± son ÅŸiir kitabÄ±nÄ±n bir kopyasÄ±nÄ± verdi. AdÄ±: “Devrim Kokuyor Güller. Åžiirlerin karikatürlerle bezeli olduÄŸu bir kitap. Dilerim, kitabÄ±n aslÄ± bilgisayarÄ±nda duruyordur.

Yaman’Ä±n o kitabÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ±m bir ÅŸiiriyle onu uÄŸurlamak istiyorum. Piramit ÅŸiiriyle: “çÄ±kÄ±ldÄ±kça daha yukarÄ±/ merdivenlerinden piramitin/ daralÄ±r yer/ geniÅŸler gök/ gerilir yay// zirve/ iki kiÅŸiliktir/ bir sen/ bir de/ ay”

Yaman, yaÅŸamÄ±nda olduÄŸu gibi, o zirvede ÅŸimdi.

Oyuncu ve yÃ¶netmen Yaman TÃ¼zcet topraÄŸa verildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 12:27

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