21 Ekim 2018 03:10
Son Düzenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 12:19

Osmanlı ve Türkiye tiyatrosunda Şahinyanlar

Araştırmacı Nesim Ovadya İzrail, tiyatrocu Şahinyanlar ailesini ve Ermeni tiyatro çevresinin yüz yılı aşkın tarihini bugüne taşıyor.

Osmanlı ve Türkiye tiyatrosunda Şahinyanlar

Osmanlı ve Türkiye Tiyatrosunda Şahinyanlar kitap kapağı

    • Paylaş

    Nevzat IŞILTAN

    Ünlü Ermeni tiyatro sanatçısı Tovmas Fasulyacıyan çok bilinen tiradında “Zaten aktör dediğin nedir ki? Oynarken varızdır, yok olunca da sesimiz bu boş kubbede bir hoş sada olarak kalır. Bir zaman sonra da unutulur gider. Olsa olsa eski program dergilerinde soluk birer hayal olur kalırız” der.

    Değerli araştırmacı Nesim Ovadya İzrail yeni yayımlanan son çalışması “Osmanlı ve Türkiye Tiyatrosunda Şahinyanlar”da ( Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu Yayınları) eşinin ailesi olan tiyatrocu Şahinyanlar ailesini ve onların ekseninde Ermeni tiyatro çevresinin yüz yılı aşkın tarihini unutulmaktan kurtarıp bu güne taşıyor. Şahinyan ailesinin iki temel karakteri Vahan ve yeğeni Oksen, Tanzimat’la birlikte gelişim gösteren modern tiyatro tarihinin Güllü Agop, Mardiros Mınakyan gibi isimleri kadar tanınmasalar da hayatlarını tiyatroya adamış, yaşamlarını tiyatroyla birleştirmiş kişiler.

    Nesim Ovadya bir arkeolog titizliği, disiplini, sabrı ve gayretiyle cılız anılarda, dağınık arşivlerde, soluk fotoğraflarda kalmış Vahan ve Oksen’i, ailelerini, birlikte çalıştıkları sahne arkadaşlarını, oynadıkları oyunları, tiyatro mekânlarını ve daha nicesini önümüze seriyor.

    TANZİMAT VE MODERN OSMANLI TİYATROSU

    Her ne kadar Osmanlı modernleşmesi için kesin bir başlangıç tarihi vermek mümkün değilse de 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile toplumsal ve siyasal birçok değişimin önü açılmıştı. Toplumda zevkler değişmişti. Artık resimde, mimarlıkta, musikide, gösteri sanatlarında gelenekselin yanında yeni anlayışlar da daha sık görünür olmaya başlamıştı. Batı’yla artan temaslar Osmanlı yönetici çevrelerinde Avrupa tiyatrosuna dönük bir ilgi uyandırdı. Batı yanlısı yönetici elitler zaman içinde tiyatronun geliştirilmesi ve halka yayılması için toplumun yeniliklere en açık kesimi olan Ermenileri öne çıkarma yolunu seçtiler.

    Ermeni tiyatro sanatçılarının kurduğu ve yönettiği topluluklar yüzyılın ikinci yarısından itibaren önce İstanbul Pera’da ardından da Osmanlı coğrafyasının Batı kültürüne yakın Selanik, İzmir gibi şehirlerinde Türkçe ve Ermenice temsiller vermeye başladılar. Özellikle her ikisi de Tanzimat’ın ilan edildiği yıllarda doğmuş olan Güllü Agop (Hagop Vartovyan) ve Mardiros Mınakyan gibi Osmanlı ve Ermeni tiyatrosunun sembol isimlerinin yönetiminde Ermeni tiyatrocuların hâkim olduğu bir altın dönem yaşanır. Ermeni sanatçıların yanında yavaş yavaş Türk ve Müslüman sanatçılar da sahnelerde boy göstermeye başlar.

    ŞAHİNYANLAR SAHNEDE

    Nesim Ovadya’nın kitabına konu olan Şahinyan ailesinde tiyatroya ilk yakınlık duyan, 1891’den itibaren çeşitli amatör temsillerde rol aldıktan sonra ünlü Mınakyan ile yolları kesişerek hayatını, ölünceye kadar tiyatro yaparak sürdüren Vahan Şahinyan olur. Daha sonraları eşi ve çocukları da tiyatronun içinde olurlar.

    Vahan’ın tiyatroya adımını attığı yıllar Ermeni tiyatrosunun durgunluk içinde olduğu yıllardır. Doğu Anadolu’da milli talepler içeren Ermeni hareketleri çok sert bastırılmış, Ermeni toplumu büyük bir baskı altına girmiş, Ermeni sanatçıların oluşturduğu tiyatro gösterileri durma noktasına gelmiş, Ermenice tiyatro oynama yasağı konmuştur. Vahan bu zor şartlar altında tiyatro yaşamını sürdürür.

    Vahan’dan sonra tiyatro sahnesine çıkan ikinci Şahinyan, yeğen Oksen olur. Oksen Vefa İdadisi’ni bitirmiş Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’ye devam etmeye başlamıştır. 1908’de ilan edilen meşrutiyetle birlikte ülkede geniş bir özgürlük ortamı oluşmuş, adeta her yer tiyatro sahnesi olmuştur. Bu hava içinde yeğen Oksen de amcasının izinde sahnelere çıkmaya başlayacak, sonunda Tıbbiye’yi bırakarak hayatını tiyatroya adayacaktır.

    Günlük yaşamdaki değişmelerde her ne kadar Şahinyanlar siyasetin dışında kalsalar da, tiyatro yaşamı derinden etkilenmektedir. Meşrutiyet’in getirdiği özgürlük ortamı ve hareketlilik, 1909 Adana olayları, Balkan Savaşı yenilgisi ardından iktidara gelen İttihatçı hükümetlerin Türk ve Müslüman olmayan milletlere karşı olumsuz tutumları, Ermeni siyasi örgütlerinin tepkisel milliyetçi tavırları sonucu yerini karamsar bir tabloya bırakır. 1915 yılında yaşanan Ermeni katliamı, I. Dünya Savaşı, mütareke yılları, kurtuluş savaşı ardından kurulan Cumhuriyet idaresi siyasaları Ermeni toplumunda derin bir güvensizlik duygusu yaratır. Millet-i Sadıka oldukları, siyasete bulaşmadıkları, sadece sahneye çıkıp kendilerini izlemeye gelenleri mutlu etmeyi düşündükleri aşikâr olan Vahan ve Oksen çareyi vatanı bildikleri topraklardan ayrılmakta bulurlar. İşler düzeldiğinde geri dönme umudu içinde yine de Osmanlı sınırlarına yakın yerleri seçerler. Vahan Bulgaristan’a, Oksen o yıllarda Türkiye toprağı olmayan İskenderun’a yerleşir. Ne yazık ki Vahan geri dönemez, Oksen ise İskenderun’un Türkiye’ye katılmasıyla birlikte yeniden İstanbul’a döner. İleri yaşlarına kadar sahnelerde kalır, yöneticilik yapar.

    Bundan önceki kitapları “1915 Bir Ölüm Yolculuğu, Krikor Zohrab” (Pencere Yayınları) ile “24 Nisan 1915, İstanbul, Çankırı, Ayaş, Ankara”da (İletişim Yayınları) 1915 yılında yaşananları nisyan ile malûl hafızalarımızda canlandıran Nesim Ovadya İzrail “Osmanlı ve Türkiye Tiyatrosunda Şahinyanlar”da yüzyıllık sahnede bireysel hayatlarla toplumun demokrasi serüvenini okuyucularına başarıyla izlettiriyor.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Fatih'te yangın: Mahsur kalan 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı 
    SONRAKİ HABER

    Margit Stumpp: Türkiye’de basının durumu pek iç açıcı değil
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Tank palet’in özelleştirilmesi önlenecekse...

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Bizim İşçi B’miz: Sedat

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Sermaye ve yolsuzluk

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Ozan Kabak transferi ve ufuktaki tehlike

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Yitirdiklerimiz
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Çanakkale'de soğuk hava deposunda patlama: 1 işçi öldü
    Çanakkale'de soğuk hava deposunda patlama: 1 işçi öldü

    Çanakkale'de özel bir firmaya ait soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Bir işçi yaşamını yitirdi.

    MHP, 4'ü il 200 belediye başkan adayını açıkladı
    MHP, 4'ü il 200 belediye başkan adayını açıkladı

    Burdur'da Uğur Şen, Çanakkale'de Hakan Pınar, Çorum'da Kenan Şahin, Kırklareli'nde Derya Bulut aday gösterildi.

    CHP: Üsküdar'da 7 bin hayali seçmen tespit ettik
    CHP: Üsküdar'da 7 bin hayali seçmen tespit ettik

    CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı: 7 bin seçmenin burada yaşamadığını, öldüğünü ya da göçtüğünü tespit ettik.

    IMF: Türkiye beklenenden daha fazla yavaşlayacak
    IMF: Türkiye beklenenden daha fazla yavaşlayacak

    Küresel büyüme beklentilerini düşüren IMF, Türkiye ekonomisindeki yavaşlamanın öngörülenden fazla olacağını açıkladı.

    Lise öğrencisi, okul harçlığı için çalışmaya giderken kazada öldü
    Lise öğrencisi, okul harçlığı için çalışmaya giderken kazada öldü

    Yarıyıl tatilinde okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı butiğe giden lise öğrencisi Zinnur Tomay minibüs kazasında hayatını kaybetti.

    Akıncı Üssü davasında 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istendi
    Akıncı Üssü davasında 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

    15 Temmuz'un yönetildiği iddia edilen Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin davada savcı mütalaasını sundu.

    Fabrikaya haciz geldi, işçiler hakları ödenmeden ortada bırakıldı
    Fabrikaya haciz geldi, işçiler hakları ödenmeden ortada bırakıldı

    İstanbul Arnavutköy’de Petek Mobilya fabrikası haciz yoluyla boşaltıldı; işçiler ücret ve tazminatları ödenmeden ortada bırakıldı.

    EMEP’ten grevdeki İzocam işçilerine dayanışma ziyareti
    EMEP’ten grevdeki İzocam işçilerine dayanışma ziyareti

    Emek Partisi, toplu sözleşmede anlaşma sağlanamadığı için Kocaeli ve Mersin’de greve çıkan İzocam işçilerine destek ziyaretinde bulundu.

    Siber dolandırıcıların yeni hedefi, Netflix kullanıcıları
    Siber dolandırıcıların yeni hedefi, Netflix kullanıcıları

    GÜNCELLENDİ
    "Çukur" dizisinin ekibinden kök hücre bağışı
    "Çukur" dizisinin ekibinden kök hücre bağışı
    Kumla boğulup, toprağa gömülenlerin hikayesi
    Kumla boğulup, toprağa gömülenlerin hikayesi
    GÜNCELLENDİ
    'Kanlı Ay' tutulması başladı
    'Kanlı Ay' tutulması başladı
    Don Kişot, Türkiye'de ilk defa opera sahnesine çıktı
    Don Kişot, Türkiye'de ilk defa opera sahnesine çıktı
    ‘100 yaşın üzerinde 6 binden fazla seçmen var’
    ‘100 yaşın üzerinde 6 binden fazla seçmen var’

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel: 100 yaşın üzerinde 6 binden fazla seçmen ilk kez oy kullanacak.

    Erdoğan: Enflasyon düştü, sebze meyvede fiyat düşmüyor
    Erdoğan: Enflasyon düştü, sebze meyvede fiyat düşmüyor

    Erdoğan: Marketlerde benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma görevi de bizimdir ve hesabını sorarız.

    Bulgaristan'da grip salgını, 600 okulda eğitime ara verildi
    Bulgaristan'da grip salgını, 600 okulda eğitime ara verildi

    Bulgaristan'da yaşanan grip salgını nedeniyle yaklaşık 600 okulda eğitime ara verildi.

    GÜNCELLENDİ
    Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında kötü yemeğe isyan
    Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında kötü yemeğe isyan

    Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçiler yemeklerin kötü ve az verilmesini protesto etmek için yürüyüş yaptı.

    İYİ Partinin seçmen taşıma itirazları incelenmeden reddedildi
    İYİ Partinin seçmen taşıma itirazları incelenmeden reddedildi

    İYİ Partinin seçmen taşıma iddiaları ile ilgili yaptığı itirazların incelenmeden reddedildiği açıklandı.

    Meral Beştaş tecavüzden tutuklanan polisleri İçişleri Bakanı'na sordu
    Meral Beştaş tecavüzden tutuklanan polisleri İçişleri Bakanı'na sordu

    HDP'li Beştaş, İstanbul'da iki polisin bir kadına şiddet ve tecavüzünün amirleri tarafından örtbas edilmeye çalışılmasını İçişleri Bakanı'na sordu.

    ABD-YPG ortak devriyesine saldırı
    ABD-YPG ortak devriyesine saldırı

    Suriye'de ABD ve YPG'nin ortak devriyesine saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi. (Fotoğraf: Arşiv)

    Arap Birliği ekonomi zirvesine zayıf katılım damgasını vurdu
    Arap Birliği ekonomi zirvesine zayıf katılım damgasını vurdu

    Lübnan’da dördüncüsü düzenlenen Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Zirvesi devlet liderlerinin katılmaması nedeniyle zayıf geçti.

    Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonu test çalışmaları için kapatıldı
    Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonu test çalışmaları için kapatıldı

    Marmaray’da Ayrılık Çeşmesi İstasyonu entegrasyon ve test çalışmaları nedeniyle 1.5 ay kapalı kalacak.

    İZBAN'da grev yasağı sonrası zam teklifi düşürüldü
    İZBAN'da grev yasağı sonrası zam teklifi düşürüldü

    İZBAN yönetimi daha önce yüzde 30 oranında verilen zam teklifini yüzde 26'ya düşürdü. Teklifin geri çekilmesine tepkiler geldi.

    Adana'da bir erkek tartışma bahanesiyle eşini öldürdü
    Adana'da bir erkek tartışma bahanesiyle eşini öldürdü

    Adana'da bir erkek, tartışma bahanesiyle eşini bıçaklayarak öldürdü.

    Gölköy’de evler heyelan riski ile karşı karşıya
    Gölköy’de evler heyelan riski ile karşı karşıya

    Ordu Gölköy’de karın erimesi sonrası toprak kayması meydana geldi. Yüksek gerilim hattı direklerindeyse yıkılma tehlikesi oluştu.

    Adana'da 14 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan erkek tutuklandı
    Adana'da 14 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan erkek tutuklandı

    Adana'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunurken yakalanan erkek tutuklandı.

    Yargıdan yeni tip suç icadı: Osmanlı soyundan gelenleri aşağılama
    Yargıdan yeni tip suç icadı: Osmanlı soyundan gelenleri aşağılama

    Ekşi Sözlük'te Aleviler ve Osmanlı başlığı altındaki yorumlara tepki gösteren yazara ‘Osmanlı soyundan gelenleri aşağılama’ davası açıldı.

    Şiddetli yağmur ürünü azalttı, fiyatları artırdı
    Şiddetli yağmur ürünü azalttı, fiyatları artırdı

    İzmir’de iki haftadır süren yağmur sebebiyle tarlaları su bastı, pazarda ürün miktarı azaldı, fiyatlar arttı.

    Erdoğan'ın eski danışmanı Yeni Şafak'tan ayrıldı
    Erdoğan'ın eski danışmanı Yeni Şafak'tan ayrıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski danışmanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal, bugünkü yazısıyla gazeteye veda ettiğini duyurdu.