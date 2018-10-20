Fatih'te yangÄ±n: Mahsur kalan 4'Ã¼ Ã§ocuk 8 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±Â 

Ä°stanbul Fatih'te 5 katlÄ± binada Ã§Ä±kan yangÄ±nda mahsur kalan 4'Ã¼ Ã§ocuk 8 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul Fatih'te 5 katlÄ± bir binada yangÄ±n çÄ±ktÄ±, üst katlarda mahsur kalan 4'ü çocuk 8 kiÅŸi itfaiye ekiplerince kurtarÄ±ldÄ±.

Olay saat 10.00 sÄ±ralarÄ±nda CerrahpaÅŸa Mahallesi Kuru Sebil Sokak üzerinde bulunan 5 katlÄ± bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , giriÅŸ katÄ±nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Alevler tüm daireyi sararken, yoÄŸun duman nedeniyle bina sakinleri üst katlarda mahsur kaldÄ±. Ä°hbar üzerine olay yerine çok sayÄ±da itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. KÄ±sa sürede olay yerine ulaÅŸan Fatih itfaiyesi ekipleri yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na aldÄ±.

4'Ü ÇOCUK 8 KÄ°ÅžÄ° KURTARILDI

BazÄ± vatandaÅŸlar kendi imkanlarÄ±yla dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karken Ä°tfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan 4'ü çocuk 8 kiÅŸiyi merdiven aracÄ±yla kurtardÄ±.

KurtarÄ±lanlar arasÄ±nda "gonzalez" adlÄ± kedisiyle Valerya Zaharova adlÄ± bir de kadÄ±n vardÄ±. Ä°tfaiye ekiplerince kurtarÄ±lan ve dumandan etkilenen bazÄ± bina sakinleri kontrol amaçlÄ± ambulanslara alÄ±ndÄ±. Büyük korku yaÅŸayan ve kedisiyle birlikte üst katlarda mahsur kaldÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Zaharova iyi olduklarÄ±nÄ± söyledi. Bir diÄŸer apartman sakini ise "GiriÅŸ katÄ±nda oturuyorduk, prizden birden alev çÄ±ktÄ±. Biz kendimiz hÄ±zlÄ±ca dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±. DiÄŸerlerini itfaiye ekipleri kurtardÄ±" diye konuÅŸtu. ÇÄ±kan yangÄ±nda binada mahsur kalan 4 çocuÄŸu kurtaran ekip arasÄ±nda yer alan Fatih Bölgesi Ä°tfaiye Ekip Amiri Hakan Kara, çocuklarÄ±n yanÄ±na giderek onlarla sohbet etti ve sakinleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. (Ä°stanbul/DHA)

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