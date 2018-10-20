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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 11:06
FotoÄŸraf: AA
Ara GÃ¼ler, son yolculuÄŸuna uÄŸurlanÄ±yor
20 Ekim 2018 11:00
Fotomuhabir Ara GÃ¼ler iÃ§in tÃ¶ren dÃ¼zenleniyor. GÃ¼lerâ€™in cenazesi, ÅžiÅŸli Ermeni MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verilecek.
Türkiye'de yaratÄ±cÄ± fotoÄŸrafçÄ±lÄ±ÄŸÄ±n uluslararasÄ± alanda ün kazanmÄ±ÅŸ en önemli temsilcisi olan Ara Güler, son yolculuÄŸuna uÄŸurlanacak. Güler için ilk tören, Galatasaray MeydanÄ±'nda yapÄ±lÄ±yor.
Güler'in cenazesi saat 10.00'da, Galatasaray MeydanÄ±'na kurulan platforma getirildi.
Buradaki törenin ardÄ±ndan Güler’in cenazesi, BeyoÄŸlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne götürülecek. Ara Güler 'in cenazesi, ÅžiÅŸli Ermeni MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verilecek.
Öte yandan cenaze töreni nedeniyle Ä°stiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvay, gün boyu hizmet vermeyecek. (HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Ekim 2018 11:06
Usta fotoÄŸrafÃ§Ä± Ara GÃ¼ler hayatÄ±nÄ± kaybetti
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